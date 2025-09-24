Video „Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”. O statuie de 3 metri cu Donald Trump și Jeffrey Epstein a apărut în fața Capitoliului

O statuie de trei metri înălțime reprezentându-i pe președintele american Donald Trump şi pe miliardarul defunct Jeffrey Epstein, mână în mână, a fost instalată marți dimineața, în mod discret, în fața Capitoliului, la Washington.

O statuie reprezentându-l pe președintele american Donald Trump şi pe miliardarul defunct Jeffrey Epstein a fost instalată în fața Capitoliului.

Două plăci comemorative se află pe soclul statuii. Una dintre ele trimite la o declaraţie făcută odinioară de către defunctul om de afaceri despre actualul şef al statului american.

„Sărbătorim legătura durabilă dintre președintele Donald J. Trump și «cel mai apropiat prieten» al său”, scrie pe soclul statuii, potrivit News.

Cealaltă cuprinde fragmente din felicitarea trimisă de către Trump lui Epstein, al cărei conținut a fost dezvăluit în iulie de către ziarul The Wall Street Journal (WSJ).

„Avem anumite lucruri în comun, Jeffrey”, ”enigmele nu îmbătrânesc niciodată” şi ”fie ca fiecare zi să fie alt secret minunat”, scrie în această inscripţie.

Statuia - denumită „Cei mai buni prieteni pentru totdeauna” - este semnată de către colectivul artistic anonim „The Secret Handshake” (”Strângerea de mână secretă”).

Autorii o consideră „un act de libertate de exprimare menit să suscite reflecția asupra legăturilor trecute ale celor doi”.

Trump și Epstein aveau o prietenie cunoscută publicului de mai mulți ani. Președintele a susținut că relația lor de prietenie s-a deteriorat în 2004, cu mult înainte ca Epstein să fie arestat sub acuzația de trafic sexual.

Epstein s-a sinucis în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații de trafic sexual.