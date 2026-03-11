Un grup anonim de artiști a instalat marți, în Washington DC, o nouă statuie satirică care îl înfățișează pe președintele Donald Trump într-o scenă inspirată de filmul „Titanic”, alături de controversatul finanțator american Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale asupra minorilor, scrie The Washington Post. Statuia continuă tradiția National Mall de a găzdui instalații de protest și artă satirică cu mesaje politice puternice.

Lucrarea, vopsită cu spray auriu și înaltă de aproape 4 metri, îl arată pe Trump în spatele lui Epstein, amândoi privind către Washington Monument, pe o replică a navei Titanicului. La baza statuii se află plăcuțe care descriu legătura controversată: „Povestea tragică de dragoste dintre Jack și Rose a fost construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și portrete nud secrete. Acest monument onorează legătura dintre Donald Trump și Jeffrey Epstein, o prietenie aparent construită pe călătorii luxoase, petreceri zgomotoase și portrete nud secrete”.

Între statuie și Capitoliul SUA sunt amplasate zece bannere individuale cu fotografii ale lui Trump și Epstein, inscripționate cu mesajul „Să facem America din nou sigură” și cu sigla Departamentului de Justiție, cuvântul „Justiție” fiind cenzurat.

Trump a avut o prietenie îndelungată cu Epstein, care a murit în închisoare în 2019. Președintele a susținut că îl cunoștea pe Epstein și că relația lor s-a răcit în anii 2000, menținând că nu știa despre comportamentul criminal al acestuia.

Aceasta este a treia statuie de acest tip instalată de același grup de artiști, cunoscuți sub numele de The Secret Handshake. În ianuarie, aceștia au amplasat o replică uriașă a unei felicitări de ziua de naștere și a unui desen crud atribuit lui Trump în 2003, pentru Epstein. În septembrie, au pus o statuie intitulată „Cei mai buni prieteni pentru totdeauna”, în care Trump și Epstein țineau de mână, cu un picior ridicat în spate.

Reacții publice

Vizitatorii de pe Mall au reacționat diferit la statuie. Nick Smith, 45 de ani, din Navy Yard, a spus: „Îmi place că se fac astfel de acțiuni pentru a reaminti oamenilor ce s-a întâmplat. Aceasta mi se pare puțin mai amuzantă decât celelalte.”

Donna Powell, 67 de ani, a apreciat mesajul statuii: „Cu Trump declarând război Iranului, știm că încearcă să distragă atenția de la dosarele Epstein. Această operă readuce dosarele în prim‑plan. Se pot spune multe prin artă.”

Alții, însă, sunt rezervați în ceea ce privește satira.

„Este puțin de prost gust și nu ajută cu adevărat discuția”, a spus Josh, un turist în Pennsylvania.

Jane Gilbert, 51, a remarcat importanța artei satirice, dar și limitele ei: „Este atât de necesar pentru a aduce un strop de umor și pentru a evidenția ceea ce nu ar trebui normalizat sau ascuns. Totuși, nu schimbă cu adevărat lucrurile mai mult decât niște postări pe rețelele sociale.”