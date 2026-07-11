Casa Albă intră într-o nouă etapă de securizare, după ce administrația președintelui Donald Trump a accelerat lucrările de fortificare a intrării principale în clădire. Fortificarea Casei Albe vine după o serie de incidente de securitate care l-au vizat pe președinte, inclusiv cele mai recente amenințări venite de la liderii din Teheran, care urmăresc să-l elimine în semn de represalii.

Potrivit unor oficiali citați de CNN, proiectul are rolul de a crește nivelul de protecție al reședinței prezidențiale, în urma mai multor amenințări și tentative de asasinat care l-au vizat pe liderul american în ultimul timp.

Lucrările se desfășoară la Porticul Nord al Casei Albe, unde intrarea principală este acoperită în prezent de schele și prelate. Oficialii declară că proiectul, susținut de mult timp de Serviciul Secret al SUA, nu are un scop estetic, ci urmărește consolidarea măsurilor de securitate.

Deși în ultimele luni Donald Trump a dispus și alte modificări la Casa Albă, precum montarea unor elemente decorative aurii sau reamenajarea Grădinii Trandafirilor, oficialii precizează că actualele lucrări sunt dedicate exclusiv protecției complexului prezidențial. Serviciul Secret al Statelor Unite nu a comentat oficial proiectul.

Lucrările, motivate de amenințările la adresa lui Trump

Fortificarea Casei Albe vine după o serie de incidente de securitate care l-au vizat pe Donald Trump. Președintele american a fost ținta mai multor tentative de asasinat, inclusiv în timpul Cinei Corespondenților de la Casa Albă, desfășurată în aprilie anul acesta la hotelul Washington Hilton.

De asemenea, luna trecută, autoritățile au investigat un presupus complot care viza un eveniment UFC organizat pe Peluza Sud a Casei Albe.

Oficialii administrației consideră că aceste incidente justifică investițiile suplimentare în securitate, inclusiv proiectul unei noi săli de bal de aproximativ 90.000 de metri pătrați. Potrivit planurilor prezentate, aceasta ar urma să includă facilități avansate de protecție, precum un sistem pentru drone, poziții pentru lunetiști și un buncăr subteran securizat.

Lucrările de consolidare a Porticului Nord ar trebui finalizate până la mijlocul lunii septembrie.

Vineri dimineață, un al treilea panou de prelată imprimat cu imaginea fațadei Casei Albe a fost montat în jurul schelei care acoperă zona în care se restaurează coloanele din piatră.

Secretarul de Interne al SUA, Doug Burgum, a declarat recent că lucrările avansează rapid și că restaurarea coloanelor ar urma să fie încheiată într-un timp scurt.

„Va merge foarte repede. Cred că au fost montate, poate, de aproximativ 10 zile, dar acești oameni lucrează foarte repede”, a afirmat Burgum în cadrul podcastului „The Katie Miller Podcast”.

Trump își prezice propria moarte violentă

Zilele trecute, președintele american Donald Trump a făcut declarații neobișnuite despre propria moarte, susținând că se află în fruntea listei țintelor regimului iranian și că un eventual atentat împotriva sa reprezintă un risc real.

În marja summitului NATO, Trump a afirmat că liderii de la Teheran urmăresc să-l elimine în semn de represalii.

„Vor să-l elimine pe liderul Statelor Unite – pe mine. Sunt pe toate listele lor”, a declarat președintele american.

El a adăugat că, până acum, a avut noroc, însă nu este convins că acesta va dura la nesfârșit. „Cred că am fost puțin norocos până acum, dar poate că asta nu va dura foarte mult. Așa merg lucrurile”, a spus Trump.

Declarațiile sale au venit în contextul în care parlamentari iranieni cu poziții radicale au cerut în mod public lansarea unor atacuri asupra locației în care se afla liderul american. Totodată, la funeraliile liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, desfășurate la începutul săptămânii, au fost lansate apeluri publice la uciderea lui Donald Trump.