Mojtaba Khamenei amenință cu răzbunarea pentru moartea tatălui său. Trump răspunde: „1.000 de rachete sunt gata de lansare”

Tensiunile dintre Iran și Statele Unite se amplifică, după ce liderul suprem al Republicii Islamice, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a promis că va răzbuna moartea tatălui său, Ali Khamenei, ucis în atacurile americano-israeliene din 28 februarie 2026. La scurt timp, președintele american Donald Trump a avertizat că SUA sunt pregătite să răspundă cu forță în cazul unui atentat împotriva sa.

Într-un mesaj publicat pe X, Mojtaba Khamenei a declarat că răzbunarea pentru „sângele liderului martirizat și al tuturor martirilor” este o datorie a națiunii iraniene și că aceasta „va veni, inevitabil”.

„Ne angajăm să răzbunăm sângele vostru neîntinat și sângele tuturor martirilor acestor două războaie [recente], răzbunându-ne pe criminalii aceia rușinoși. Această răzbunare este ceea ce cere națiunea noastră, iar acest lucru trebuie neapărat să se întâmple”, a transmis liderul suprem al Iranului.

Acesta a adăugat că numele celor vizați de represalii „figurează pe o listă”.

Mesajele reprezintă primele declarații publice ale lui Mojtaba Khamenei după funeraliile tatălui său, organizate în ultimele zile.

Donald Trump amenință cu un atac masiv asupra Iranului

Reacția Washingtonului nu a întârziat. Președintele SUA, Donald Trump, a transmis sâmbătă, printr-o postare pe platforma Truth Social, că Statele Unite sunt pregătite să lanseze un atac devastator dacă regimul de la Teheran va încerca să îl asasineze.

„1.000 de rachete sunt încărcate și gata de a fi lansate împotriva Republicii Islamice Iran, iar alte câteva mii vor urma, în cazul în care guvernul iranian își va pune în aplicare amenințările, rostite în toate colțurile lumii, de a asasina, ori de a încerca să-l asasineze pe actualul președinte al Statelor Unite ale Americii, în cazul de față, eu!”, a scris Trump.

Sunt tensiuni fără precedent între cele două state, după moartea fostului lider suprem iranian Ali Khamenei în urma atacurilor aeriene americano-israeliene din februarie. Declarațiile celor doi lideri alimentează temerile privind o nouă escaladare militară în Orientul Mijlociu.

Trump: „Să-i bombardați cu o forță cum nu s-a mai văzut”

Donald Trump afirmă că a lăsat instrucțiuni pentru cazul în care ar fi ucis de Iran și avertizează că răspunsul SUA ar fi unul fără precedent.

„Sunt pe lista lor de foarte mult timp. Asta este situația cu care ne confruntăm”, a spus președintele într-un interviu acordat publicației New York Post, referindu-se la presupusele planuri ale Teheranului de a-l ucide.

„Singurul lucru este că am lăsat instrucțiuni: dacă mi s-ar întâmpla ceva, ar trebui pur și simplu să-i bombardăm cu o forță cum nu s-a mai văzut până acum”, a declarat Donald Trump.