SUA cer Iranului să declare public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și să garanteze siguranța navelor

SUA cer Iranului să declare public că Strâmtoarea Ormuz este deschisă și că navele care tranzitează acest coridor vital nu vor mai fi atacate. Oficiali americani de rang înalt au precizat vineri, 10 iulie, că luptele interne pentru putere de la Teheran au îngreunat încheierea și menținerea unui acord.

Associated Press scrie că oficialii americani, care au vorbit sub protecția anonimatului despre situația negocierilor cu Iranul, au afirmat că reluarea atacurilor în această săptămână a avut loc după ce o facțiune radicală iraniană, care ar fi acționat pe cont propriu, a încercat să saboteze armistițiul dintre Teheran și Washington.

Declarațiile vin după ce președintele american Donald Trump a reiterat vineri, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că, în opinia sa, acordul interimar de încetare a focului s-a „încheiat”.

El a precizat însă că Statele Unite vor continua negocierile pentru încheierea definitivă a războiului.

Oficialii au declarat că Trump le-a acordat negociatorilor americani un timp limitat pentru a ajunge la un acord cu Iranul. Totodată, aceștia au subliniat că președintele dispune de o gamă largă de opțiuni în cazul în care negocierile eșuează.

Potrivit oficialilor americani, în Iran se desfășoară în timp real o luptă pentru putere, după ce atacurile Statelor Unite și Israelului de la începutul războiului l-au ucis pe liderul iranian de lungă durată, ayatollahul Ali Khamenei.

SUA fac presiuni asupra Iranului să declare public că Strâmtoarea Hormuz este deschisă și sigură pentru navigație. Oficialii americani susțin că Teheranul ar fi recunoscut în discuții private că atacurile asupra navelor au fost o greșeală și că dorește continuarea negocierilor.

Administrația Trump a răspuns însă cu atacuri mai puternice, indiferent de facțiunea iraniană responsabilă. În același timp, reprezentantul Iranului la ONU a afirmat că orice decizie privind strâmtoarea și operațiunile de deminare aparține exclusiv Teheranului.

„Orice încercare a unor actori externi de a interveni sau de a institui un mecanism de control ar încălca acordul interimar, ar submina punerea sa în aplicare, ar întârzia reluarea navigației comerciale normale, ar pune în pericol siguranța maritimă și ar amplifica tensiunile regionale”, a declarat ambasadorul Amir Saeid Iravani în fața Consiliului de Securitate al ONU.

Iranul revendică controlul exclusiv asupra Strâmtorii Hormuz și vrea să taxeze navele care o tranzitează, în pofida statutului său de cale navigabilă internațională. Controlul Teheranului asupra rutei a provocat o criză energetică globală.

Șeful diplomației iraniene, la Oman pentru a discuta despre Strâmtoarea Ormuz

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a sosit sâmbătă la Muscat, unde va purta discuţii cu omologul său omanian cu privire la Strâmtoarea Ormuz, relatează News.ro.

Vizita lui Araghchi face „parte din consultările bilaterale în curs dintre Iran şi Oman privind evoluţiile regionale, în special problema Strâmtorii Ormuz”, a precizat Esmaeil Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului.

Miniştrii de Externe „vor discuta şi vor face schimb de opinii cu privire la stabilirea unor mecanisme adecvate pentru a asigura trecerea în siguranţă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat Baghaei.

Vizita are loc în contextul în care părţile implicate încearcă să relanseze procesul diplomatic aflat în impas, după recentele confruntări dintre SUA şi Iran.