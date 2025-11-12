search
Miercuri, 12 Noiembrie 2025
Trump le propune americanilor credite ipotecare pe 50 de ani. Ce spun economiştii

Publicat:

Donald Trump a lansat recent o idee care promite să „revoluționeze” piața imobiliară americană: credite ipotecare cu o durată de 50 de ani. Deși președintele susține că măsura ar face locuințele mai accesibile, economiștii sunt sceptici.

Donald Trump crede vrea să lanseze credite ipotecare pe 50 de ani. FOTO: AFP
Donald Trump crede vrea să lanseze credite ipotecare pe 50 de ani. FOTO: AFP

Președintele american Donald Trump a lansat, la începutul lunii noiembrie, ideea introducerii creditelor ipotecare cu rambursare pe jumătate de secol. Măsura, potrivit liderului de la Casa Albă, ar putea oferi unui număr mai mare de americani posibilitatea de a deveni proprietari.

„Nici măcar nu e vreo mare scofală. De la 30 de ani la 50 de ani – plătești mai puțin în fiecare lună, dar pe o perioadă mai lungă. Tot ce înseamnă asta e că mai mulți oameni pot avea o casă”, a declarat Trump într-un interviu după ce anterior postase un mesaj similar pe platforma sa, Truth Social.

Ideea lui Donald Trump a fost sprijinită de câțiva membri ai administrației sale, între care Kevin Hassett, directorul Consiliului Național Economic al SUA, care a afirmat că un credit ipotecar pe 50 de ani „poate fi util pentru tinerii cumpărători”, permițându-le accesul mai ușor la piața imobiliară. Totuși, a recunoscut că „acumularea de capital propriu ar fi mai lentă”, iar avantajul imediat ar fi doar scăderea ratei lunare.

Într-o analiză publicată de Reuters, mai mulți economiști americani au avertizat că o perioadă atât de lungă de rambursare ar genera costuri totale mult mai mari și ar face ca proprietarii să plătească zeci de ani dobânzi, fără a deține efectiv casa.

„E o formă de inginerie financiară. În 50 de ani, mulți nu vor ajunge niciodată să devină proprietari deplini. Suma dobânzilor va fi uriașă”, a declarat analistul Brian O’Leary, citat de publicație.

Criticile au venit și din partea unor congresmeni republicani și influenceri din mișcarea „MAGA”, care au acuzat administrația că încearcă să ascundă problema reală, şi anume creșterea accentuată a prețurilor locuințelor.

Conform aceleiaşi surse, prețurile medii ale caselor în SUA sunt acum cu aproape 60% mai mari decât înaintea pandemiei de COVID-19, iar costul vieții continuă să rămână o problemă majoră pentru clasa de mijloc.

Deși Trump susține că planul ar ajuta milioane de americani să aibă un acoperiș deasupra capului, experții avertizează că măsura riscă să creeze o nouă bulă imobiliară și să prelungească dependența financiară a familiilor de bănci pentru generații întregi.

Rata medie a popularului credit ipotecar pe 30 de ani cu dobândă fixă se află la un minim anual de 6,19%, după ce a crescut la 7,04% în ianuarie, potrivit datelor Freddie Mac publicate luna trecută.

„Nu este clar cât de mult ar putea scădea rata lunară, deoarece nu știm cum ar arăta rata dobânzii în comparație cu un credit ipotecar pe 30 de ani. O soluție mai eficientă pe termen lung este să se remedieze problema ofertei”, a scris Daryl Fairweather, economist șef la Redfin, pe X.

