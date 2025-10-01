Ratele ipotecare s-au majorat în 2025 și vor mai crește

Ratele creditelor ipotecare au crescut raportat la salariul mediu net pe parcursul acestui an, ultimele luni urmând să aducă o nouă majorare – cu toate acestea, nivelul estimat pentru finalul anului 2025 va fi similar cu cel înregistrat în 2024 și semnificativ mai redus comparativ cu cel din 2023.

Astfel, rata medie a unui credit ipotecar contractat pe o durată de 25 de ani pentru cumpărarea unui apartament cu două camere (50 de metri pătrați utili) în București a ajuns la jumătatea lui 2025 la o pondere de 47% din salariul mediu la nivel național față de un nivel de 44% înregistrat la începutul anului, potrivit indicelui Ipotecare.ro de accesibilitate a contractării unei finanțări ipotecare, realizat în colaborare cu compania de creditare SVN Credit Romania.

S-au scumpit locuințele

Creșterea raportului rată / salariu înregistrată în primele șase luni ale anului a fost determinată în principal de creșterea prețurilor locuințelor, în timp ce majorarea dobânzilor creditelor ipotecare estimată pentru finalul acestui an va face ca valoarea indicelui Ipotecare.ro să crească la 49% în luna decembrie. Acest nivel va fi ușor mai redus comparativ cu cel înregistrat anul trecut și semnificativ mai mic față de nivelul de 64% înregistrat la începutul lui 2023.

Nivelul indicatorului de referință IRCC va crește la 6.06% în ultimele trei luni ale anului, ca mai apoi să scadă iarăși la aproximativ 5,67% de la 1 ianuarie 2026 potrivit calculelor SVN pe baza datelor actuale publicate de Banca Națională a României (BNR).

În calcularea raportului rată / salariu estimat pentru finalul lui 2025 a fost avut în vedere un preț mediu pentru un apartament cu două camere estimat la 105.000 de euro, respectiv 2.100 de euro pe metrul pătrat util, în creștere cu 18% față de finalul lui 2024. Dobânda medie pentru creditele ipotecare care vor fi acordate în decembrie în București a fost estimată la 5,95% potrivit calculelor SVN Credit Romania, rezultând astfel o rată lunară cu o valoare echivalentă a 572 de euro.

Dobânzile, mai mici decât inflația

În același timp, spun experții fianciari, pentru luna decembrie a fost estimat un salariu mediu de 1.150 de euro la nivel național – comparativ, salariul mediu înregistrat în luna iulie 2025 a fost de 1.088 de euro potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

„Chiar dacă sunt în creștere, nivelul dobânzilor practicate pe piața ipotecară este redus în comparație cu rata inflației cât și cu dobânda privind facilitatea de creditare practicată de Banca Centrală, care este situată la 7,5%. Chiar dacă prețurile imobilelor au crescut, și într-un context în care au fost eliminate facilitățile pentru aplicarea unei cote reduse de TVA, piața rezidențială locală este în continuare una accesibilă la nivel european”, a comentat Alexandru Rădulescu, managing partner SVN Romania.

Ultima dată când raportul rată / salariu a înregistrat o valoare de 49% a fost în luna mai a anului 2024, când dobânda medie a creditelor ipotecare acordate în București a fost de 6,90% potrivit calculelor SVN Credit pe baza datelor din sistemul bancar românesc. Valoarea medie a unui apartament cu două camere era de circa 85.000 de euro, rezultând o rată de 509 euro, în timp ce salariul mediu net la nivel național avea o valoare echivalentă a 1.029 de euro.

Accesibilitatea contractării unui credit ipotecar este astăzi de peste patru ori mai bună comparativ cu începutul lui 2008, când rata medie a unui credit necesar pentru cumpărarea unei locuințe cu două camere în București era de aproximativ 2,3 ori mai mare comparativ cu salariul mediu net la nivel național.

Demn de menționat este faptul că veniturile medii înregistrate în București sunt cu aproximativ 25% mai mari comparativ cu media națională, ceea ce face ca raportul rată/salariu să aibă în realitate o valoare mai redusă.

În primele șase luni din 2025 au fost acordate în total la nivel național credite ipotecare în valoare de 5,56 miliarde de euro potrivit datelor BNR, în creștere cu 26% comparativ cu perioada similară a anului trecut, acestea incluzând însă și refinanțările, conversiile, transferurile și restructurările. Numărul caselor și apartamentelor vândute în primul semestru din 2025 la nivel național a fost cu 3,5% mai mic comparativ cu perioada similară din 2024, potrivit statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară centralizate de SVN Romania.