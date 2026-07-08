Trump, la finalul summitului NATO: „Liderii mi-au spus: «Vă iubim». Alte țări ne respectă din nou, nu mai râd de noi”

Președintele american Donald Trump a apreciat, miercuri, la finalul summitului NATO desfășurat la Ankara, că reuniunea a fost „foarte reușită” și a vorbit despre „unitatea” dintre statele membre ale Alianței.

Într-o conferința de presă, Trump a afirmat că liderii statelor membre NATO i-au transmis aprecieri pentru eforturile depuse în vederea creșterii cheltuielilor pentru apărare.

„Le place treaba pe care o fac. Mi-au spus: «Domnule, vă iubim». Sunt oameni maturi care spun asta. Nu-i așa că e frumos?”, a declarat liderul de la Casa Albă.

Trump a susținut că statele membre fac progrese importante către atingerea obiectivului de a aloca 5% din PIB pentru apărare și a afirmat că acesta ar fi trebuit să fie standardul NATO „de mulți ani”.

„Unele țări au răspuns deja apelului, iar altele fac schimbări importante și îl vor atinge”, a spus el.

Liderul american a adăugat că majorarea cheltuielilor pentru apărare va aduce beneficii și economiei Statelor Unite, deoarece multe dintre statele aliate vor cumpăra echipamente și armament produse în SUA.

Trump: „Acum nu mai râd de noi”

Președintele american a susținut că imaginea Statelor Unite s-a îmbunătățit pe plan internațional și că aliații privesc diferit Washingtonul față de anii trecuți.

„Acum doi ani, NATO râdea de noi. Acum nu mai râd”, a afirmat Trump, adăugând că „alte țări ne respectă din nou”.

El a mai declarat că industria americană de apărare își mărește rapid capacitatea de producție și că echipamentele militare fabricate în Statele Unite sunt preferate de statele europene.

Liderul american l-a felicitat și pe președintele Turciei pentru organizarea summitului și a descris reuniunea drept una caracterizată de „multă unitate”.

Șeful Casei Albe a fost însoțit la conferința de presă de secretarul Apărării, Pete Hegseth, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

A comentat și situația din Iran

Trump a revenit și asupra declarațiilor privind conducerea Iranului, explicând că și-a schimbat evaluarea după ce a ajuns să îi cunoască mai bine pe liderii de la Teheran.

Întrebat de ce, în urmă cu câteva săptămâni, îi descria drept „raționali” și „inteligenți”, iar acum folosește termeni precum „scursuri” și „nebuni”, Trump a răspuns: „Am ajuns să-i cunosc”.

El a susținut că actuala conducere este diferită de cea anterioară și că, deși o consideră mai rațională decât primele două niveluri de conducere, acțiunile din ultimele săptămâni „nu sunt în interesul poporului iranian”.

Președintele american a declarat, de asemenea, că nu este convins că mai dorește încheierea unui acord cu Iranul, pe fondul tensiunilor din jurul Strâmtorii Hormuz.