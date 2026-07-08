Meloni răspunde după atacurile lui Trump, care a cerut „un ordin de restricție” împotriva ei: „Nu regret absolut nimic”

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a afirmat miercuri, la finalul summitului NATO de la Ankara, că nu are niciun regret în privința relației pe care a construit-o cu președintele american Donald Trump, deși în ultimele luni acesta a criticat-o în repetate rânduri, relatează Reuters.

Întrebată dacă regretă capitalul politic investit în relația cu liderul de la Casa Albă, Meloni a răspuns categoric: „Nu, nu regret absolut nimic din ce am făcut.”

Liderul italian a explicat că apropierea de Donald Trump nu a fost o decizie de conjunctură, ci face parte din viziunea sa privind cooperarea dintre statele occidentale.

„Am făcut această investiție politică pentru că eu cred în unitatea Occidentului. Nu este o strategie pe care am adoptat-o odată cu venirea lui Trump, ci una pe care am urmărit-o cu toți omologii mei”, a declarat Giorgia Meloni.

Ea a admis că relația dintre cei doi s-a schimbat în ultimele luni, însă susține că există în continuare puncte comune, inclusiv în ceea ce privește combaterea imigrației ilegale și opoziția față de ceea ce a numit „cultura woke”.

Considerată mult timp unul dintre cei mai apropiați aliați europeni ai lui Donald Trump, Giorgia Meloni a devenit în ultimele luni ținta mai multor critici publice din partea liderului american.

Prima dispută deschisă a avut loc în aprilie, după ce Meloni l-a criticat pe Trump pentru atacurile la adresa Papei, în contextul poziției Suveranului Pontif privind conflictul din Iran. Anterior, în martie, Italia a refuzat să permită aterizarea unor aeronave militare americane la baza aeriană Sigonella, din Sicilia, pentru operațiuni legate de Orientul Mijlociu.

Mai recent, Donald Trump a distribuit pe rețelele sociale o fotografie cu Giorgia Meloni, însoțită de mesajul: „E necesar un ordin de restricție”, însă premierul italian a refuzat să comenteze postarea.

Cu toate acestea, la summitul NATO de la Ankara, tonul liderului american a fost mai conciliant. Trump a descris-o pe Giorgia Meloni drept „o persoană drăguță”, deși i-a reproșat din nou că Italia nu a făcut mai mult pentru a susține operațiunile militare americane împotriva Iranului.