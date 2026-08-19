Guvernul a aprobat strategia pentru resuscitarea căilor ferate. Peste 70% din liniile din România sunt „epuizate” tehnic

Guvernul a aprobat, în ședința extraordinară de miercuri, 19 august, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare pentru perioada 2026-2030, document care stabilește direcțiile de investiții și reformă în sectorul feroviar pentru următorii cinci ani.

„Strategia este documentul în baza căruia se poate semna Contractul de activitate și performanță al Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” S.A. pentru perioada 2026-2030. Fără acest contract nu se pot face plățile salariale. Documentul strategic setează ca prioritate absolută stoparea declinului tehnic al rețelei feroviare și recuperarea accelerată a restanțelor istorice privind repararea și modernizarea căilor ferate”, se arată într-un comunicat al Guvernului.

Rețeaua feroviară, afectată de decenii de subfinanțare

Documentul aprobat de Guvern descrie starea actuală a infrastructurii feroviare, pe care autoritățile o pun pe seama a 35 de ani de subfinanțare constantă.

Potrivit datelor prezentate, în intervalul 2021-2025 finanțarea a acoperit doar 45,76% din necesarul real al infrastructurii, iar deficitul pentru întreținere și reparații curente a depășit 12 miliarde de lei.

„Efectele acestei lipse de fonduri s-au tradus în restricții de viteză și o degradare accelerată a rețelei: În 1990, doar 10,10% (1.364 km) din liniile de cale ferată aveau scadența depășită la reînnoire; În 2010, procentul a urcat la 41,14% (5.596 km); În 2025, lungimea liniilor „epuizate” din punct de vedere tehnic a ajuns la 72,56% (9.753 km), dublându-se în doar 15 ani. Aceste probleme s-au reflectat direct în opțiunile românilor și ale companiilor: piața transporturilor feroviare a înregistrat scăderi (de peste 2% la călători și aproape 23% la marfă), deși ținta anterioară era o creștere cu 25%”, precizează Guvernul.

Care sunt cele trei obiective majore pentru următorii cinci ani

Pentru următorii cinci ani, Executivul își asumă un plan clar de resuscitare a căilor ferate, bazat pe trei obiective strategice majore, cu finanțare prioritizată:

„Obiectivul 0: Recuperarea în ritm accelerat a restanțelor privind reînnoirea infrastructurii feroviare. Obiectivul A: Creșterea competitivității transportului feroviar pe piața internă – trenuri mai rapide, mai sigure și mai predictibile. Obiectivul B: Integrarea în spațiul feroviar unic european – respectarea obligațiilor asumate de România față de Uniunea Europeană”.

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Documentul vizează atât lucrările de întreținere și operare, cât și proiectele de modernizare, extindere și reformă administrativă a sectorului.

„Strategia acoperă toate domeniile critice: de la mentenanța de bază și operare, până la reînnoire și extindere, incluzând atât investiții directe, cât și o serie de reforme administrative necesare pentru eficientizarea sectorului”, mai precizează Executivul.

Autoritățile mizează pe transferul traficului de pe șosele pe calea ferată

Executivul susține că una dintre consecințele importante ale implementării strategiei va fi transferul unei părți din traficul de pasageri și mărfuri de pe șosele către transportul feroviar:

„Reabilitarea transportului feroviar nu este doar un proiect tehnic, ci o măsură cu impact major asupra vieții de zi cu zi a românilor și asupra economiei naționale”.

Potrivit Guvernului, principalul efect al implementării noii strategii va fi echilibrarea modurilor de transport.

„Prin migrarea unor fluxuri importante de pasageri și mărfuri de pe șosele către calea ferată, rețeaua rutieră va fi semnificativ descongestionată. Aceasta se va traduce prin: Creșterea vitezei medii de deplasare pe șoselele actuale; Scăderea numărului de accidente rutiere; Reducerea blocajelor în trafic; Scăderea costurilor de transport suportate de economia națională”, se mai arată în comunicat.

Corelare cu proiectele europene

Strategia este corelată cu Master Planul General de Transport al României și include proiectele prioritare aferente perioadei 2026-2030 pentru modernizarea coridoarelor feroviare europene TEN-T, realizate în parteneriat cu Comisia Europeană:

„Strategia aprobată de Guvern nu introduce politici publice noi și nu modifică direcțiile de politică publică deja aprobate. Documentul actualizează și continuă, pentru perioada 2026–2030, măsurile și proiectele stabilite prin documentele strategice aflate în vigoare, inclusiv Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021–2025 și Programul Investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport 2021–2030”.

După publicarea hotărârii, Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2026-2030 va fi făcută publică de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și transmisă Comisiei Europene.

Amintim că sectorul feroviar se confruntă, în prezent, cu un blocaj financiar care afectează atât operatorii de călători, cât și administratorul infrastructurii. Sindicatele avertizează că, fără deblocarea rapidă a finanțării, unele trenuri ar putea fi suspendate.