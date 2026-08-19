Răsturnare de situație la CSA Steaua. MApN a dat înapoi clubului mare parte din banii tăiați

Ministerul Apărării Naționale a transmis miercuri precizări privind situația financiară a CSA Steaua, după apariția în spațiul public a unor informații referitoare la bugetul clubului. MApN susține că activitatea sportivă de performanță nu este afectată și că sunt asigurate fondurile necesare până la finalul anului.

Potrivit ministerului, bugetul CSA Steaua fusese redus cu 30% la începutul anului 2026, măsura fiind luată în contextul unui proces de reorganizare a clubului.

Cum această reorganizare nu a putut fi finalizată în termenul stabilit inițial și a fost reprogramată pentru luna octombrie, cea mai mare parte a banilor care nu fuseseră alocați la începutul anului a fost virată înapoi către CSA Steaua în luna iulie.

MApN: Activitatea sportivă nu este afectată

Ministerul Apărării precizează că, după această realocare, clubul dispune de fondurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, participarea sportivilor și echipelor la competițiile programate și acoperirea cheltuielilor curente până la sfârșitul lui 2026.

Reorganizarea CSA Steaua ar urma să urmărească eficientizarea activității, clarificarea responsabilităților și găsirea unor soluții care să permită dezvoltarea clubului pe termen lung.

Unul dintre punctele importante din comunicatul MApN privește și echipa de fotbal a Stelei. Ministrul Apărării și-a reafirmat obiectivul privind promovarea formației în prima ligă, însă pentru ca acest lucru să devină posibil este necesară modificarea legislației.

MApN arată că acest pas ar urma să fie făcut după învestirea unui guvern cu puteri depline.

În prezent, CSA Steaua activează sub tutela Ministerului Apărării Naționale, iar situația juridică a secției de fotbal a reprezentat în ultimii ani principalul obstacol în calea promovării în primul eșalon.

Comunicatul integral al Ministerului Apărării Naționale

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la bugetul CSA Steaua, Ministerul Apărării Naționale face următoarele precizări:

La începutul anului 2026, având în vedere nevoia de reorganizare a CSA Steaua, alocarea bugetară a clubului a fost diminuată cu 30 la sută.

Întrucât reorganizarea nu s-a încheiat în timp util, fiind replanificată să se finalizeze în luna octombrie a acestui an, cea mai mare parte din bugetul nealocat la începutul anului a fost virată înapoi clubului în luna iulie.

După alocarea înapoi a acestor bani, nu este afectată nicio activitate sportivă de performanță. Sunt asigurate plata obligațiilor contractuale asumate, participarea la competițiile prevăzute în calendarele sportive și cheltuielile necesare desfășurării activității clubului până la finalul anului.

Reorganizarea are ca obiectiv eficientizarea activității clubului, clarificarea responsabilităților și identificarea unor soluții care să permită dezvoltarea pe termen lung a activității sportive.

Ministerul Apărării Naționale acordă o atenție deosebită situației Clubului Sportiv al Armatei Steaua și identificării celor mai bune soluții pentru asigurarea unui cadru de funcționare eficient, sustenabil și adaptat obiectivelor de performanță sportivă ale clubului.

În acest sens, ministrul apărării naționale a subliniat că «obiectivul rămâne promovarea echipei de fotbal a CSA Steaua în prima ligă pentru care este necesară modificarea cadrului legislativ care să permită acest lucru, etapă de realizat de îndată ce va fi învestit un guvern cu puteri depline».

Ministerul Apărării Naționale urmărește în permanență modul în care sunt utilizate resursele alocate și analizează soluțiile necesare pentru ca activitatea CSA Steaua să se desfășoare în condiții de eficiență, transparență și sustenabilitate financiară”.