Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
Trump l-a sunat pe Putin, anunță Kremlinul. Cei doi ar fi discutat despre situația din Iran

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Președintele SUA a inițiat o conversație despre rezolvarea conflictelor din Ucraina și Iran. Părțile au avut un schimb substanțial de opinii într-un format constructiv, a transmis Kremlinul luni seară.

Trump și Putin au discutat la telefon despre Iran FOTO Shutterstock
Trump și Putin au discutat la telefon despre Iran FOTO Shutterstock

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit la telefon cu omologul său rus Vladimir Putin. Potrivit presei ruse, Yuri Ușakov, consilier al președintelui rus, a declarat că discuția a vizat Iranul și Ucraina, relatează UNN.

Conform acestuia, accentul conversației a fost pe conflictul din jurul Iranului și pe negocierile privind soluționarea conflictului din Ucraina.

Ușakov a menționat că discuția a avut loc la inițiativa președintelui american. Liderii au avut un schimb de opinii substanțial și util privind situația din Iran.

În plus, potrivit lui Ușakov, Putin a exprimat aprecieri pozitive față de eforturile de mediere ale Statelor Unite și ale lui Trump personal în „soluționarea conflictului din Ucraina.”

Vladimir Putin este primul lider care l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei pentru numirea sa în funcția de lider suprem al Iranului, la doar o zi după anunțul oficial. În mesajul său, Putin și-a exprimat convingerea că Mojtaba Khamenei va continua „cu onoare” activitatea tatălui său, Ali Khamenei, și va reuși să unească poporul iranian „în fața încercărilor grele”.

Reacția este complet opusă de cea a Statelor Unite, care a criticat numirea noului lider suprem. Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios că numirea fiului fostului lider suprem este „inacceptabilă”.

SUA

