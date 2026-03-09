Președintele SUA anunță că nu are „nici cea mai mică intenție” să ordone o misiune terestră în Iran. Ce spune despre Mojtaba Khamenei

Donald Trump a declarat luni pentru The New York Post că nu are „nici cea mai mică intenție” să trimită trupe americane în Iran pentru a proteja materialele nucleare de la Isfahan, păstrând secret modul în care intenționează să-l trateze pe noul lider suprem al țării, Mojtaba Khamenei.

„Nu am luat nicio decizie în acest sens”, a declarat Trump referitor la discuțiile despre o desfășurare a trupelor americane la instalația subterană de îmbogățire a uraniului din Iran, situată în apropierea capitalei istorice persane, scrie New York Post.

Trump a mai spus că „nu este mulțumit” de faptul că Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, l-a înlocuit pe tatăl său, Ali Khamenei, în funcția de lider suprem, dar nu a repetat amenințarea anterioară de a ucide orice succesor care ar prelua puterea fără acordul său.

„Nu vă voi spune”, a menționat Trump despre planurile sale pentru Mojtaba Khamenei. „Nu vă voi spune. Nu sunt mulțumit de el.”

Trump, care a vorbit la telefon de la Trump National Golf Club din Doral, Florida, a pus capăt speculațiilor privind posibila trimitere a trupelor terestre la Isfahan, după ce sâmbătă după-amiază le-a spus reporterilor aflați la bordul avionului Air Force One că „nu am discutat” această posibilitate.

Însă agenții de știri precum Semafor, NBC News și Axios au raportat în aceeași zi că scenariul era în discuție.

Răspunsul evaziv al lui Trump cu privire la Mojtaba Khamenei a urmat amenințărilor deschise dinaintea alegerilor.

Cu puțin timp înainte ca fiul ayatollahului Ali Khamenei, cunoscut pentru poziția sa intransigentă, să fie numit în funcția supremă, Trump a declarat duminică pentru ABC News că noul lider „nu va rezista mult timp” dacă „nu va obține aprobarea noastră”.

Trump a declarat săptămâna trecută pentru Axios că „fiul lui Khamenei este un personaj fără importanță” și că „trebuie să mă implic în numirea sa, la fel cum am făcut în cazul lui Delcy Rodriguez în Venezuela”.