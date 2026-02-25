Cunoscutul general (r) Ben Hodges , fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa, critică modul în care administrația Trump a gestionat războiul din Ucraina și susține că s-a poziționat de partea Rusiei adoptând strategia de terminare a războiului prin capitularea Ucrainei.

Cunoscutul general (r) Ben Hodges, care a fost comandantul Armatei Statelor Unite în Europa și a coordonat prezența militară americană în Europa după anexarea Crimeei de către Rusia, a declarat într-o emisiune la postul DW cu ocazia împlinirii a patru ani de la începerea războiului din Ucraina ceea ce mulți analiști ezită să spună: administrația Trump este de partea Rusiei. El transmite un mesaj dur Europei: are puterea de a opri Rusia, există - dar voința politică nu.

Generalul critică administrația Biden pentru că nu a oferit o conducere decisivă, eșuând să declare clar că dorește victoria Ucrainei, ceea ce a dus la lipsa urgenței în dezvoltarea politicilor.

Întrebat despre promisiunea lui Donald Trump de a pune capăt războiului în 24 de ore, Generalul Hodges își exprimă dezamăgirea față de abordarea președintelui față de negocieri, afirmând că a sperat luni de zile ca președintele să folosească influența economică pentru a sprijini Ucraina și a sancționa Rusia, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Sunt sigur că președintele observă că rușii nu îl respectă și chiar dacă înțelege acest lucru, nu s-a enervat niciodată pentru că are parte de acest tratament. Chiar săptămâna trecută a spus: „Zelenski trebuie să se miște să încheie acordul de pace”, de parcă blocajul este cauzat de președintele Zelenski”, arată generalul.

Din păcate, abordarea președintelui Trump cu privire la negocieri a dus la eșecul acestora, deoarece nu s-a acordat atenție cauzei războiului, iar de cele mai multe ori, „președintele și echipa președintelui a folosit adesea argumentele Rusiei".

Acest lucru este dăunător și descurajator, spune el, pentru că pe termen lung această situație este foarte negativă pentru securitatea și stabilitatea Europei și, implicit, pentru Statele Unite.

„Asta ar fi trebuit să alerteze pe oricine cu privire la faptul că administrația Trump este de partea Rusiei ”

Fostul general crede că acțiunile lui Putin au făcut NATO mai puternică, determinând Suedia și Finlanda să adere. De asemenea, Putin a pierdut orice speranță ca Ucraina să dorească să fie asociată cu Rusia și a pierdut 40 de milioane de ucraineni, dintre care unii ar fi putut avea o anumită simpatie pentru Rusia, și a pierdut, de asemenea, majoritatea clienților săi mari pentru gazele rusești, în special Germania.

El concluzionează că invazia a fost motivată de dorințele imperiale ale lui Putin și de teama ca Ucraina să devină o țară democratică și prosperă, deoarece NATO și Ucraina nu ar fi atacat niciodată Rusia.

Întrebat despre criza din Groenlanda, când președintele Trump a amenințat să trimită trupe acolo, generalul Hodges explică: „Acțiunile privind Groenlanda au provocat "daune enorme" NATO, deoarece aliații Statelor Unite au început să privească SUA diferit, întrebându-se de ce ar acționa împotriva unui aliat, chiar amenințând cu forța, fără scop. Existau tratate care ne permiteau să trimitem în Groenlanda atâtea trupe câte am fi vrut și puteam de asemenea să practicăm mineritul atât cât am fi vrut”.

El crede că nu a fost vorba despre securitatea SUA, ci despre demonstrarea faptului că Trump este cel mai puternic lider din lume. Această situație a subminat încrederea aliaților, putând afecta schimbul de informații între serviciile secrete, dar și relațiile economice, exemplificând cu reconsiderarea achiziției de F-35 de către Danemarca.

Cu toate acestea, Hodges subliniază că NATO a depășit multe provocări istorice și este încrezător în structura alianței. El menționează că problema Groenlandei este acum discutată în cadrul NATO, iar administrația SUA a renunțat la idee, probabil din cauza opoziției Congresului, a armatei și a amenințărilor europene de a impune consecințe economice.

Despre momentul întâlnirii dintre președintele Zelenski și președintele Trump la Casa Albă, care a dus la o confruntare nemaivăzută, generalul spune că: „A fost una dintre cele mai proaste zile din viața mea. Nu mi-a venit să cred. Presiunea pusă pe președintele Zelenski... SUA, farul călăuzitor al democrației, l-a acuzat de începerea războiului. Asta ar fi trebuit să alerteze pe oricine cu privire la faptul că administrația Trump este de partea Rusiei în acest conflict și crede că cea mai rapidă modalitate de a termina războiul este să forțeze Ucraina să capituleze”, a susținut fostul general.

„Există zvonuri despre acorduri de afaceri cu rușii deja parafate care așteaptă să fie anunțate odată cu încheierea acordului de pace”

Întrebat ce a transmis lumii întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, generalul a susținut că a fost o oportunitate de a pune capăt izolării lui Putin și un „cadou" pentru el, fără niciun beneficiu pentru Statele Unite. El critică imaginea soldaților americani derulând un covor roșu pentru „măcelarul de la Bucha" și subliniază că astfel de evenimente ar trebui să facă ucrainenii și europenii să realizeze că nu pot aștepta la nesfârșit ca americanii să rezolve situația.

El menționează că, deși majoritatea Congresului sprijină Ucraina, administrația actuală merge într-o direcție diferită, iar echipa de negociatori a președintelui nu este formată din diplomați și nu are supraveghere.

„Există zvonuri despre acorduri de afaceri cu rușii deja parafate care așteaptă să fie anunțate odată cu încheierea acordului de pace, dar ucrainenii nu vor accepta cedări teritoriale”, susține el.

Generalul respinge narațiunea rusească, susținută și de administrația Trump, conform căreia victoria Rusiei este inevitabilă, afirmând că este exact invers și că războiul va continua indiferent de acțiunile americane.

„Europenii trebuie să își asume mai multă responsabilitate”

Întrebat dacă există șansa ca în următorul an să avem pace în Ucraina, generalul spune că „este o posibilitate, dar depinde de Vladimir Putin, care ar putea pune capăt războiului astăzi prin retragerea trupelor”. El subliniază prețul enorm plătit de Rusia, dar care nu pare să-l deranjeze pe Putin.

Pentru ucraineni, este clar că nu pot renunța la pământ, deoarece este teritoriu suveran locuit de milioane de ucraineni și este crucial pentru apărarea restului țării. El afirmă că populația ucraineană nu are niciun interes să cedeze teritoriu. Prin urmare, estimează că peste un an, războiul pe teren va arăta în mare parte la fel, cu excepția unei schimbări externe semnificative.

„Europenii trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru ce se întâmplă în Europa”, concluzionează generalul.

El subliniază că Ucraina este o țară europeană și că cea mai bună modalitate de a apăra Europa este de a ajuta Ucraina să învingă Rusia. Este dezamăgit că nu a auzit un angajament clar în acest sens la Munchen.

El afirmă că resursele combinate ale Europei, Canadei, Norvegiei, Regatului Unit și Turciei depășesc cu mult pe cele ale Rusiei, indicând o lipsă de voință politică, nu de resurse. El sugerează că Europa ar trebui să se angajeze să ajute Ucraina să distrugă infrastructura petrolieră și de gaze a Rusiei, să oprească „flota fantomă" și să ofere Ucrainei instrumentele necesare pentru a se apăra, ceea ce ar duce la un sfârșit pozitiv al războiului mult mai devreme.