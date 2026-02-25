search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Cum ar fi fost Trump „manevrat” de Vladimir Putin, în viziunea generalului Ben Hodges. „Este de partea Rusiei”

0
0
Publicat:

Cunoscutul general (r) Ben Hodges , fost comandant al Armatei Statelor Unite în Europa, critică modul în care administrația Trump a gestionat războiul din Ucraina și susține că s-a poziționat de partea Rusiei adoptând strategia de terminare a războiului prin capitularea Ucrainei.

Ben Hodges, unul dintre cei mai respectați generali ai SUA. FOTO: Profimedia
Ben Hodges, unul dintre cei mai respectați generali ai SUA. FOTO: Profimedia

Cunoscutul general (r) Ben Hodges, care a fost comandantul Armatei Statelor Unite în Europa și a coordonat prezența militară americană în Europa după anexarea Crimeei de către Rusia, a declarat într-o emisiune la postul DW cu ocazia împlinirii a patru ani de la începerea războiului din Ucraina ceea ce mulți analiști ezită să spună: administrația Trump este de partea Rusiei. El transmite un mesaj dur Europei: are puterea de a opri Rusia, există - dar voința politică nu.

Generalul critică administrația Biden pentru că nu a oferit o conducere decisivă, eșuând să declare clar că dorește victoria Ucrainei, ceea ce a dus la lipsa urgenței în dezvoltarea politicilor.

Întrebat despre promisiunea lui Donald Trump de a pune capăt războiului în 24 de ore, Generalul Hodges își exprimă dezamăgirea față de abordarea președintelui față de negocieri, afirmând că a sperat luni de zile ca președintele să folosească influența economică pentru a sprijini Ucraina și a sancționa Rusia, dar acest lucru nu s-a întâmplat.

„Sunt sigur că președintele observă că rușii nu îl respectă și chiar dacă înțelege acest lucru, nu s-a enervat niciodată pentru că are parte de acest tratament. Chiar săptămâna trecută a spus: „Zelenski trebuie să se miște să încheie acordul de pace”, de parcă blocajul este cauzat de președintele Zelenski”, arată generalul.

Din păcate, abordarea președintelui Trump cu privire la negocieri a dus la eșecul acestora, deoarece nu s-a acordat atenție cauzei războiului, iar de cele mai multe ori, „președintele și echipa președintelui a folosit adesea argumentele Rusiei".

Acest lucru este dăunător și descurajator, spune el, pentru că pe termen lung această situație este foarte negativă pentru securitatea și stabilitatea Europei și, implicit, pentru Statele Unite.

„Asta ar fi trebuit să alerteze pe oricine cu privire la faptul că administrația Trump este de partea Rusiei ”

Fostul general crede că acțiunile lui Putin au făcut NATO mai puternică, determinând Suedia și Finlanda să adere. De asemenea, Putin a pierdut orice speranță ca Ucraina să dorească să fie asociată cu Rusia și a pierdut 40 de milioane de ucraineni, dintre care unii ar fi putut avea o anumită simpatie pentru Rusia, și a pierdut, de asemenea, majoritatea clienților săi mari pentru gazele rusești, în special Germania.

El concluzionează că invazia a fost motivată de dorințele imperiale ale lui Putin și de teama ca Ucraina să devină o țară democratică și prosperă, deoarece NATO și Ucraina nu ar fi atacat niciodată Rusia.

Întrebat despre criza din Groenlanda, când președintele Trump a amenințat să trimită trupe acolo, generalul Hodges explică: „Acțiunile privind Groenlanda au provocat "daune enorme" NATO, deoarece aliații Statelor Unite au început să privească SUA diferit, întrebându-se de ce ar acționa împotriva unui aliat, chiar amenințând cu forța, fără scop. Existau tratate care ne permiteau să trimitem în Groenlanda atâtea trupe câte am fi vrut și puteam de asemenea să practicăm mineritul atât cât am fi vrut”.

El crede că nu a fost vorba despre securitatea SUA, ci despre demonstrarea faptului că Trump este cel mai puternic lider din lume. Această situație a subminat încrederea aliaților, putând afecta schimbul de informații între serviciile secrete, dar și relațiile economice, exemplificând cu reconsiderarea achiziției de F-35 de către Danemarca.

Cu toate acestea, Hodges subliniază că NATO a depășit multe provocări istorice și este încrezător în structura alianței. El menționează că problema Groenlandei este acum discutată în cadrul NATO, iar administrația SUA a renunțat la idee, probabil din cauza opoziției Congresului, a armatei și a amenințărilor europene de a impune consecințe economice.

Citește și: Dacă Rusia decide să atace NATO, va bombarda Portul Constanța. Avertismentul generalului american Ben Hodges

Despre momentul întâlnirii dintre președintele Zelenski și președintele Trump la Casa Albă, care a dus la o confruntare nemaivăzută, generalul spune că: „A fost una dintre cele mai proaste zile din viața mea. Nu mi-a venit să cred. Presiunea pusă pe președintele Zelenski... SUA, farul călăuzitor al democrației, l-a acuzat de începerea războiului. Asta ar fi trebuit să alerteze pe oricine cu privire la faptul că administrația Trump este de partea Rusiei în acest conflict și crede că cea mai rapidă modalitate de a termina războiul este să forțeze Ucraina să capituleze”, a susținut fostul general.

„Există zvonuri despre acorduri de afaceri cu rușii deja parafate care așteaptă să fie anunțate odată cu încheierea acordului de pace”

Întrebat ce a transmis lumii întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin, generalul a susținut că a fost o oportunitate de a pune capăt izolării lui Putin și un „cadou" pentru el, fără niciun beneficiu pentru Statele Unite. El critică imaginea soldaților americani derulând un covor roșu pentru „măcelarul de la Bucha" și subliniază că astfel de evenimente ar trebui să facă ucrainenii și europenii să realizeze că nu pot aștepta la nesfârșit ca americanii să rezolve situația.

El menționează că, deși majoritatea Congresului sprijină Ucraina, administrația actuală merge într-o direcție diferită, iar echipa de negociatori a președintelui nu este formată din diplomați și nu are supraveghere.

„Există zvonuri despre acorduri de afaceri cu rușii deja parafate care așteaptă să fie anunțate odată cu încheierea acordului de pace, dar ucrainenii nu vor accepta cedări teritoriale”, susține el.

Generalul respinge narațiunea rusească, susținută și de administrația Trump, conform căreia victoria Rusiei este inevitabilă, afirmând că este exact invers și că războiul va continua indiferent de acțiunile americane.

„Europenii trebuie să își asume mai multă responsabilitate”

Întrebat dacă există șansa ca în următorul an să avem pace în Ucraina, generalul spune că „este o posibilitate, dar depinde de Vladimir Putin, care ar putea pune capăt războiului astăzi prin retragerea trupelor”. El subliniază prețul enorm plătit de Rusia, dar care nu pare să-l deranjeze pe Putin.

Citește și: General american, după doborârea dronelor rusești în Polonia: „Sunt teste intenționate ale apărării NATO”

Pentru ucraineni, este clar că nu pot renunța la pământ, deoarece este teritoriu suveran locuit de milioane de ucraineni și este crucial pentru apărarea restului țării. El afirmă că populația ucraineană nu are niciun interes să cedeze teritoriu. Prin urmare, estimează că peste un an, războiul pe teren va arăta în mare parte la fel, cu excepția unei schimbări externe semnificative.

„Europenii trebuie să își asume mai multă responsabilitate pentru ce se întâmplă în Europa”, concluzionează generalul.

El subliniază că Ucraina este o țară europeană și că cea mai bună modalitate de a apăra Europa este de a ajuta Ucraina să învingă Rusia. Este dezamăgit că nu a auzit un angajament clar în acest sens la Munchen.

El afirmă că resursele combinate ale Europei, Canadei, Norvegiei, Regatului Unit și Turciei depășesc cu mult pe cele ale Rusiei, indicând o lipsă de voință politică, nu de resurse. El sugerează că Europa ar trebui să se angajeze să ajute Ucraina să distrugă infrastructura petrolieră și de gaze a Rusiei, să oprească „flota fantomă" și să ofere Ucrainei instrumentele necesare pentru a se apăra, ceea ce ar duce la un sfârșit pozitiv al războiului mult mai devreme.

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
digi24.ro
image
Descoperire incredibilă pe șantierul Autostrăzii Transilvania. Traseul autostrăzii a fost deviat cu aproximativ 50 de metri
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu: Lecția celor 4 ani de război în Ucraina. Ce urmează
gandul.ro
image
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
mediafax.ro
image
În ce fel a contribuit Alexandru Țiriac la cariera Soranei Cîrstea. Dezvăluirea care va uimi pe toată lumea
fanatik.ro
image
Armata de geți, sarmați, daci, roxolani este în război cu armata dacilor suveraniști: „Nu-s autentici, ne-au murdărit Dacia noastră!”
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Curg ofertele! Ce a decis Jutta Leerdam, după ce și-a arătat bustiera la Jocurile Olimpice de iarnă
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Revolta specialilor, episodul 2. Poliţiştii au început protestele pentru că se vor pensiona la 65 de ani
observatornews.ro
image
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
cancan.ro
image
Ministrul muncii: Pensiile cresc cu sume între 160 și 720 lei. Unii pensionari vor avea 2 creșteri de pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Noi reguli pentru pensiile militare. Vârsta de pensionare, modificată
playtech.ro
image
Cum răspunde Julia Sauter după ce a fost acuzată că nu știe limba română. Cine sare în apărarea patinatoarei de la Jocurile Olimpice de iarnă 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Putin primește o lovitură din propria sa familie. Este rugat cu lacrimi în ochi să oprească războiul
mediaflux.ro
image
Ioanițoaia uluit în direct: „Tu te-ai însurat la 16 ani, iar la 32 erai deja bunic! La voi, în familie...”
gsp.ro
image
Alerga pe malul Dâmboviței și a văzut ceva în apă. Ce a făcut apoi a emoționat mii de oameni: "Ai fost îngerul lui!"
actualitate.net
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală
click.ro
image
Trei zodii norocoase după 1 martie! Destinul acestor nativi se schimbă cu 180 de grade la începutul primăverii
click.ro
image
Mierea de albine e sau nu de post? Cum ne dăm seama dacă e naturală sau contrafăcută? Testul rapid al lui Dorel Vișan, care e și apicultor: „Când curge ca apa...”
click.ro
Margot Robbie în The Wolf Of Wall Street foto profimedia 0183328758 jpg
Mare amatoare de senzații tari, o actriță de top s-a lăsat „biciuită până la extaz”. Confesiunile ei ne fac să ne înfiorăm!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Întrevederea dintre Nicolae Ceauşescu şi Mao Tzedun la Palatul Adunării Reprezentanţilor Populari din China, la 3 iunie 1971 (© „Fototeca online a comunismului românesc”, cota: 3/1971)
Tunul de calibrul 100 mm și înfometarea românilor după 1975
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Rețetă tiramisu de post. Cum prepari un desert la fel de gustos ca varianta originală

OK! Magazine

image
Un expert în cititul pe buze a dezvăluit ce i-a spus Kate Middleton lui William la BAFTA 2026. Gestul lui a arătat o oarecare tensiune

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel