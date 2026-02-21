Suedia și Serbia își îndeamnă cetățenii să părăsească „cât mai repede” Iranul, din cauza riscului de escaladare a tensiunilor

Serbia și Suedia și-au îndemnat sâmbătă cetățenii să părăsească Iranul, în contextul tensiunilor tot mai mari din regiune și al posibilității unor atacuri aeriene ale Statele Unite ale Americii asupra Republicii Islamice.

„Din cauza tensiunilor crescânde și a riscului deteriorării situaţiei de securitate, toţi cetăţenii Republicii Serbia care se află în Republica Islamică Iran sunt sfătuiţi să părăsească ţara cât mai curând posibil”, a transmis Ministerul sârb de Externe într-un mesaj publicat pe site-ul oficial și pe rețelele de socializare.

Aceasta nu este prima avertizare de acest tip. Serbia recomandase deja, la mijlocul lunii ianuarie, ca cetățenii săi să evite deplasările în Iran și să părăsească țara, pe fondul tensiunilor regionale.

Iranul a anunțat vineri că își dorește un acord „rapid” cu Statele Unite ale Americii, la o zi după ultimatumul lansat de președintele american Donald Trump, care a lăsat să planeze posibilitatea unei intervenții militare.

Deși cele două părți au purtat discuții la începutul săptămânii, Donald Trump a declarat joi că își acordă un interval de „10 până la 15 zile” pentru a decide dacă un acord cu Teheranul este posibil sau dacă va recurge la folosirea forței. Programul nuclear iranian rămâne principalul punct de dispută între cele două state.

Între timp, SUA au desfășurat un amplu dispozitiv militar naval și aerian în regiune, inițial ca reacție la reprimarea violentă a protestelor interne din Iran, iar ulterior ca instrument de presiune în negocierile cu autoritățile iraniene.

Un apel similar a venit și de la Stockholm. Ministrul suedez de externe, Malmer Stenergard, a transmis pe platforma X un „apel ferm către cetățenii suedezi aflați în prezent în Iran pentru a părăsi această țară”, îndemnând totodată la evitarea oricărei călătorii în Iran.