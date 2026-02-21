Mutarea surprinzătoare făcută de negociatorii iranieni în discuțiile nucleare cu SUA. Cum își joacă Iranul ultima carte

Iranul a pus pe masă o ofertă surprinzătoare în cele mai recente negocieri nucleare cu Statele Unite: acces la resursele sale de petrol și gaze, protejate de implicarea americană încă din 1979. Propunerea, descrisă de oficiali iranieni ca incluzând proiecte energetice comune, investiții miniere și chiar achiziții de aeronave, reprezintă o abatere dramatică de la decenii de ostilitate ideologică față de SUA, se arată într-o analiză The Telegraph.

La prima vedere, mișcarea pare fi menită pentru a evita războiul și a salva programul iranian de îmbogățire a uraniului prin remodelarea calculului politic de la Washington. Dar oferta ridică o întrebare mai profundă: semnalează Teheranul o recalibrare strategică autentică sau recurge la un manual diplomatic familiar pentru a câștiga timp?

Președintele american Donald Trump a avertizat Teheranul că are la dispoziție 10 până la 15 zile pentru a încheia o înțelegere cu Washingtonul, altfel „lucrurile rele se vor întâmpla”.

Hamid Ghanbari, ministrul adjunct de externe, a declarat că Iranul a propus oficial aranjamente economice care ar fi fost de neconceput cu câteva săptămâni în urmă, notează The Telegraph.

„Interesele reciproce în domeniile petrolului și gazelor, zăcămintelor comune, investițiilor miniere și chiar achizițiilor de aeronave au fost incluse în textul negocierilor”, a declarat Ghanbari.

Ministrul petrolului din Iran a declarat la rândul său vineri că o cooperare cu Statele Unite în sectoarele petrolului și gazelor ar fi posibilă ca parte a unui eventual acord nuclear cu SUA.

O regândire a acordului din 2015 pe baze economice

Oficialii iranieni au recunoscut deschis ceea ce consideră a fi slăbiciunea centrală a acordului nuclear din 2015 - faptul că Statele Unite nu au obținut beneficii economice tangibile din respectarea acestuia. În timp ce ridicarea sancțiunilor a deschis piața iraniană pentru companii europene, ruse și chineze, firmele americane au rămas practic în afară. Când Donald Trump s-a retras din acord în 2018, nu a existat un lobby corporativ intern suficient de puternic pentru a se opune.

„Dintr-o perspectivă economică, atunci când unul dintre principalii jucători simte că nu au fost create noi interese în beneficiul său, nu va avea niciun stimulent să mențină acordul”, a comentat analistul iranian Behzad Naziri-Rad.

De această dată, Teheranul pare hotărât să corecteze acel dezechilibru. Oferind companiilor americane acces la proiecte profitabile din domeniul petrolului și gazelor, negociatorii iranieni speră să creeze grupuri de interese în interiorul SUA care ar avea miliarde de dolari de pierdut dacă acordul ar eșua.

Logica este simplă: integrarea acordului în țesătura intereselor comerciale americane ar face retragerea din acesta mult mai costisitoare politic.

Negociatori experimentați versus trimiși speciali ai SUA

Echipele de negociere evidențiază un dezechilibru clar de experiență. Iranul este reprezentat de veterani ai negocierilor cu puterile occidentale. Abbas Araghchi, ministrul de externe, și Majid Takht-Ravanchi, adjunctul său, au fost arhitecții acordului din 2015,. diplomați care au petrecut ani întregi navigând prin detaliile tehnice ale regimului de sancțiuni și ale limitărilor nucleare. De cealaltă parte, emisarul lui Trump, Steve Witkoff, nu are experiență în domeniul neproliferării.

Foști oficiali sugerează că negociatorii iranieni sunt experți în folosirea limbajului deliberat ambiguu, care poate fi interpretat diferit în engleză și în persană. Chiar și acordul din 2015 a devenit obiectul unor interpretări divergente privind conformitatea. Nu există indicii că această dinamică s-ar fi schimbat.

O posibilitate este ca oferta petrolieră să fie mai degrabă o tactică de supraviețuire pe termen scurt: obținerea unui acord suficient pentru a îndepărta amenințările militare până la schimbarea contextului politic de la Washington.

Strategia dublă a lui Khamenei

Situația este complicată de dualitatea sistemului politic iranian. În timp ce diplomații semnalează flexibilitate în exterior, liderul suprem Ali Khamenei adoptă un ton sfidător în plan intern, declarând că programul de rachete nu este negociabil și lansând amenințări la adresa forțelor americane.

Această aparentă contradicție nu este nouă. De peste două decenii, diplomația nucleară iraniană funcționează pe două planuri: retorică revoluționară în public și pragmatism în negocieri. Structura îi permite lui Khamenei să-și păstreze credibilitatea ideologică internă și, în același timp, să beneficieze de flexibilitate strategică.

Surse implicate în negocierile anterioare afirmă că liderul suprem a fost informat în detaliu asupra fiecărei clauze a acordului din 2015, în pofida declarațiilor sale publice sceptice. Tiparul pare să se repete.

Obstacole structurale

În ciuda ofertei petroliere, diferențele fundamentale rămân considerabile. Administrația Trump ar fi cerut zero îmbogățire a uraniului ca parte a unui acord. Iranul susține că dreptul la îmbogățire, conform Tratatului de Neproliferare Nucleară, nu este negociabil - o poziție care nu s-a modificat de-a lungul mai multor administrații și al mai multor runde de negocieri.

Depășirea acestui impas ar necesita o concesie majoră din partea Teheranului sau o redefinire a liniilor roșii de la Washington - niciuna dintre opțiuni nefiind, deocamdată, probabilă.

În plus, constrângerile interne din Iran complică situația. Naționalizarea petrolului este un element fondator al identității Republicii Islamice, legat de evenimentele din 1953 și de resentimentele istorice față de intervenția occidentală.

Ayatollahul Ruhollah Khomeini a construit Republica Islamică pe principiul că Iranul nu va mai permite niciodată puterilor străine să profite de resursele sale.

Oferirea acestor resurse corporațiilor americane ar fi cea mai puternică armă pusă la dispoziția celor de linie dură care încearcă să destabilizeze orice acord din interior.

Mai mulți politicieni reformiști care au cerut recent un dialog cu Occidentul au fost deja arestați.

Spațiul politic de manevră pentru genul de acord descris de Ghanbari este foarte îngust.

Între timp, Trump se confruntă cu propriile constrângeri.

Deși trimiterea a două grupuri de atac cu avioane în regiune creează opțiuni militare, acestea nu pot rămâne la nesfârșit acolo, iar SUA nu se poate mulțumi cu o soluționare diplomatică prea puțin satisfăcătoare.

Administrația are, de asemenea, motive strategice pentru a evita un atac care depășește agenda nucleară: un stat iranian prăbușit, cu arsenalul său de rachete și sisteme de armament, prezintă o problemă diferită și potențial mai dificilă.

„SUA nu vor să aibă un stat eșuat în Iran, deoarece nu va fi clar în mâinile cui vor ajunge toate aceste arme și rachete”, apreciază Mohsen Sazegara, membru fondator al Corpului Gardienilor Revoluției.

Un analist iranian din Teheran a condamnat întregul format al negocierilor ca fiind contraproductiv, el explicând pentru The Telegraph că discuțiile indirecte prin intermediul mediatorilor omanezi împiedică angajarea directă necesară pentru progresele reale.

„Negocierea indirectă a fost una dintre cele mai ciudate decizii și idei adoptate vreodată de aparatul nostru diplomatic”, a spus analistul.

El a adăugat: „Ori nu negociați deloc, ori, dacă negociați, faceți-o direct și cu încredere. Progresul diplomatic este mult mai important decât spectacolul diplomatic.”

O populație fără pârghii

Negocierile se desfășoară pe fondul unei crize economice severe în Iran. Sancțiunile și gestionarea defectuoasă a economiei au redus dramatic puterea de cumpărare, iar nemulțumirea socială a devenit vizibilă. Cu toate acestea, cei 93 de milioane de iranieni nu au reprezentare directă la masa negocierilor.

Dacă oferta privind petrolul reprezintă o schimbare strategică autentică sau doar o manevră tactică va deveni clar pe măsură ce vor apărea proiectele de acord. Deocamdată, aceasta indică faptul că Teheranul este conștient de fragilitatea acordurilor anterioare și încearcă să modifice logica intereselor înainte ca fereastra diplomatică să se închidă.