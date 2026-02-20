Trump „ia în considerare” o lovitură militară limitată împotriva Iranului. Teheranul spune că va prezenta un proiect de acord în câteva zile

Președintele american Donald Trump a declarat că analizează posibilitatea unei acțiuni militare limitate împotriva Iranului pentru a pune presiune asupra Teheranului să accepte un acord nuclear, în timp ce oficialii iranieni spun că un proiect al unui acord ar putea fi gata în câteva zile.

Vineri, la Casa Albă, președintele Trump a spus în fața jurnaliștilor: „Cred că pot spune că iau în considerare acest lucru”, referindu-se la o eventuală lovitură militară limitată. Decizia vine pe fondul negocierilor privind programul nuclear al Iranului și al presiunii exercitate de SUA pentru un acord.

Trump a mai sugerat, joi, în cadrul unei intervenții la Consiliul pentru Pace, că o decizie finală privind Iranul, fie continuarea diplomației, fie o intervenție militară, ar putea fi luată „în următoarele 10 zile”. „S-ar putea să fim nevoiți să facem un pas mai departe, sau poate nu. Poate că vom ajunge la un acord. Veți afla probabil în următoarele 10 zile, dar întâlnirea de astăzi este dovada că, cu o conducere hotărâtă, nimic nu este imposibil”, a spus Trump, potrivit New York Times.

Președintele american a subliniat că „acum este momentul ca Iranul să ni se alăture pe o cale care va completa ceea ce facem. Și dacă ni se alătură, va fi minunat. Dacă nu ni se alătură, va fi minunat și așa, dar va fi o cale foarte diferită. Nu pot continua să amenințe stabilitatea întregii regiuni și trebuie să încheie un acord. Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”.

Iranul anunță un proiect de acord nuclear

În reacție, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că un proiect de acord privind programul nuclear iranian urmează să fie finalizat în „două sau trei zile” și că va fi prezentat apoi Statelor Unite. „Următoarea etapă, pentru mine, este prezentarea unei propuneri a unui potențial acord omologilor mei americani”, a spus Araghchi într-un interviu pentru MSNBC.

Negocierile indirecte au avut loc marți, în apropiere de Geneva, mediate de sultanatul Oman, cu participarea emisarului american Steve Witkoff și a ginerele președintelui Trump, Jared Kushner.

Potrivit oficialilor americani și israelieni citați de Axios, o eventuală operațiune militară împotriva Iranului ar putea fi o campanie extinsă, de câteva săptămâni, care ar putea începe în doar câteva zile.