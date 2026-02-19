Președintele american, Donald Trump, a făcut declarații care au fost rapid catalogate drept bizare și stânjenitoare. Momentul a devenit viral după ce Trump a descris președintele Paraguayului, Santiago Peña, drept „un tânăr atrăgător”.

Evenimentul de joi marca prima reuniune a Consiliului pentru Pace, un grup internațional lansat de Trump anul trecut cu scopul de a sprijini reconstrucția regiunii Gaza după războiul cu Israelul. „Ceea ce facem este foarte simplu – pace”, a spus Trump la deschiderea întâlnirii. „Se numește Board of Peace și totul se reduce la un cuvânt ușor de spus, dar greu de realizat - pace”.

Peste douăzeci de țări au devenit membri fondatori, inclusiv Israel, Arabia Saudită, Egipt, Qatar, Bahrain, Iordania, Kuweit, Maroc, Turcia și Emiratele Arabe Unite. Alte state participante au fost Albania, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bulgaria, Cambodgia, El Salvador, Ungaria, Indonezia, Kazahstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Uzbekistan și Vietnam.

Complimentele care au stârnit rumoare

În timp ce saluta liderii prezenți, Trump s-a adresat lui Santiago Peña, președintele Paraguayului în vârstă de 47 de ani, cu o remarcă neașteptată: „Este întotdeauna plăcut să fii tânăr și atrăgător”.

Sursa video: X/ @BulwarkOnline

El a continuat cu o glumă controversată: „Nu înseamnă că trebuie să vă plac. Pe mine nu mă atrag bărbați tineri și chipeși. Femei? Da, îmi plac. Bărbați, nu am niciun interes. Exact, exact”.

Comentariile sale au stârnit un val de reacții online, mulți criticând momentul și contextul nepotrivit. „Este un bătrân înfricoșător”, a scris un utilizator pe X (fostul Twitter). Altul a adăugat: „Zero conștientizare de sine”. Un al treilea a comentat: „Ce rușine”.

Nu este pentru prima dată când Trump face astfel de remarci asupra liderilor internaționali. În 2025, în timpul unei întâlniri cu liderul sirian Ahmed al-Sharaa, fost luptător al al-Qaeda în Irak, Trump l-a descris tot ca „un tânăr atrăgător” și „un tip dur, cu un trecut puternic. Luptător. E un adevărat lider. A condus o ofensivă și este cu adevărat remarcabil”.