Banca tehnică a Interului, dinamitată. Chivu va fi suspendat, de pedeapsă nu scapă nici secundul Kolarov

Eliminat, Cristian Chivu (45 de ani) va fi suspendat după meciul cu Atalanta, iar în pericol se află și secundul său, Aleksandar Kolarov (40 de ani), astfel că nu se știe cine va sta pe banca Interului în partida următoare de campionat, de la Florența.

Antrenorul nerazzurrilor va trebui să ispășească suspendarea pe care o va primi ca urmare a protestelor de la partida cu Atalanta.

De asemenea, secundul său, fostul fundaș sârb Kolarov, își așteaptă sentința după scandalul făcut la remiza cu gruparea din Bergamo. Inter a remizat cu Atalanta, scor 1-1, singura reprezentantă a Italiei în „optimile” din Liga Campionilor.

În haosul care a izbucnit după fluierul final al meciului de la Milano, nici Kolarov n-a stat deoparte.

Presa italiană se întreabă cine ar putea să stea pe bancă la jocul cu Fiorentina. Există două posibilități. Prima soluție îl indică pe Angelo Palombo, care deține licența UEFA Pro. Al doilea nume este Mario Cecchi.