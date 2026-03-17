Economistul Andrei Caramitru, invitat la Interviurile Adevărul. Bugetul, recomandările OCDE și războiul din Orientul Mijlociu, printre subiectele abordate

Economistul Andrei Caramitru este invitatul unei noi ediții a emisiunii Interviurile Adevărul de marți, 17 martie, de la ora 13.00, în cadrul căreia va aborda mai multe subiecte ce țin de politica internă, dar și cea externă.

Analistul va aborda Legea bugetului pentru 2026, care urmează să fie dezbătută și votată în Parlament în această săptămână. Dezbaterile în plen sunt programate miercuri și joi, 18 și 19 martie, iar votul final va avea loc în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților.

Discuția are loc în contextul în care tema bugetului a generat tensiuni în cadrul Coaliției de guvernare.

De asemenea, Andrei Caramitru va vorbi despre posibilitatea ca AUR să ajungă la guvernare. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, publicat la 11 martie, 37.3% dintre participanții consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar 55.7% că ar trebui să iasă de la guvernare, iar 7% nu știu sau nu răspund.

Cea mai puternică susținere pentru o ieșire PSD de la guvernare vine din rândul votanților AUR, care susțin în proporție de 79%, că partidul condus de Sorin Grindeanu trebuie să iasă în Opoziție.

Economistul va discuta și despre recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Organizația avertizase că finanțele publice ale României s-au deteriorat puternic în ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan anunțase, luni, că România se află într-un stadiu „avansat” al procesului de aderare la OCDE, după ce a primit 23 din cele 25 de avize necesare.

Nu în ultimul rând, Caramitru va vorbi despre situația actuală din Orientul Mijlociu, discutând despre cele mai recente avertizări lansate despre MAE iranian la adresa României.

Conflictul s-a transformat într-un război regional cu efecte globale, afectând state din Golful Persic și ducând la închiderea spațiului aerian, creșteri ale prețurilor la energie și temeri privind stabilitatea geopolitică.