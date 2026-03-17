Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, vine la Interviurile Adevărul de la ora 13.00

Economistul Andrei Caramitru, invitat la Interviurile Adevărul. Bugetul, recomandările OCDE și războiul din Orientul Mijlociu, printre subiectele abordate

Economistul Andrei Caramitru este invitatul unei noi ediții a emisiunii Interviurile Adevărul de marți, 17 martie, de la ora 13.00, în cadrul căreia va aborda mai multe subiecte ce țin de politica internă, dar și cea externă.

Andrei Caramitru/FOTO: Inquam photos/Octav Ganea

Analistul va aborda Legea bugetului pentru 2026, care urmează să fie dezbătută și votată în Parlament în această săptămână. Dezbaterile în plen sunt programate miercuri și joi, 18 și 19 martie, iar votul final va avea loc în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților.

Discuția are loc în contextul în care tema bugetului a generat tensiuni în cadrul Coaliției de guvernare. 

De asemenea, Andrei Caramitru va vorbi despre posibilitatea ca AUR să ajungă la guvernare. Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP, publicat la 11 martie, 37.3% dintre participanții consideră că PSD ar trebui să rămână la guvernare, iar 55.7% că ar trebui să iasă de la guvernare, iar 7% nu știu sau nu răspund.

Cea mai puternică susținere pentru o ieșire PSD de la guvernare vine din rândul votanților AUR, care susțin în proporție de 79%, că partidul condus de Sorin Grindeanu trebuie să iasă în Opoziție. 

Economistul va discuta și despre recomandările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Organizația avertizase că finanțele publice ale României s-au deteriorat puternic în ultimii ani.

Premierul Ilie Bolojan anunțase, luni, că România se află într-un stadiu „avansat” al procesului de aderare la OCDE, după ce a primit 23 din cele 25 de avize necesare.

Nu în ultimul rând, Caramitru va vorbi despre situația actuală din Orientul Mijlociu, discutând despre cele mai recente avertizări lansate despre MAE iranian la adresa României. 

Conflictul s-a transformat într-un război regional cu efecte globale, afectând state din Golful Persic și ducând la închiderea spațiului aerian, creșteri ale prețurilor la energie și temeri privind stabilitatea geopolitică.

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Acest vlogger danez a comandat un singur mititel în Piața Obor. Câți bani i s-au cerut
gandul.ro
image
Surse: Trump a fost avertizat cu privire la posibile represalii iraniene împotriva aliaților din Golf
mediafax.ro
image
Câți cetățeni ruși au cerut azil în România de frica lui Putin. Cererile au fost aprobate după invazia Rusiei în Ucraina
fanatik.ro
image
Necropolă romană cu 34 de morminte sub un spital din Constanța. Cercetător: „Am găsit schelete la nivelul pardoselii”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci după ce achiți integral creditul ipotecar. Pasul pe care nu trebuie să-l sari
playtech.ro
image
Mircea Lucescu, vrăjit de un fotbalist care a jucat două meciuri ca titular în 2026! Cine poate fi surpriza selecționerului la meciul cu Turcia
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
FOTO Prima reacție a lui Cosmin Olăroiu, după ce a deschis portbagajul mașinii sale și i-a lăsat fără cuvinte pe arabi
digisport.ro
image
S-a bătut palma pentru un mega-proiect de infrastructură: Drum Expres strategic în sudul României, care face legătura cu restul Europei
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Vești bune pentru pensionari! Primesc tichete sociale în valoare de 200 de lei. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Mai mulți bani pentru 2,8 milioane de pensionari şi 300.000 de copii. Ministrul Muncii anunță ajutoarele cuprinse în buget
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Tânără însărcinată de 18 ani, ucisă cu sânge rece de iubitul de 29 de ani. Mai avea acasă o fetiță de patru ani
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
Sarah Ferguson, fosta Ducesă de York profimedia 0997028244 jpg
Regina scandalurilor, în colaps: Sarah Ferguson se teme că va fi arestată și amenință că se va sinucide
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte