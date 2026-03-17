Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Trei supraviețuitori ai unui atac cu dronă în Dubai, reținuți de autorități după ce au distribuit imagini cu impactul

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Trei persoane care au supraviețuit unui atac cu dronă asupra unui zgârie-nori de lux din Dubai ar fi fost arestate după ce au trimis fotografii cu impactul către apropiați.

Clădirea din Dubai lovită de drone/FOTO: X @MarioNawfal @euronews
Aceștia erau, potrivit relatărilor, rezidenți ai clădirii din cartierul Creek Harbour și au trimis imaginile „celor dragi, pentru a confirma că sunt în viață după explozie”, potrivit organizației Detained in Dubai („Reținuți în Dubai”), scrie The Mirror.

Imagini șocante arată o gaură uriașă în clădire, după ce un incendiu a izbucnit în interiorul blocului, săptămâna trecută.

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, la aproximativ 10 km de aeroportul internațional, încercând să stingă incendiul izbucnit în miezul nopții.

După atac, trei dintre locatari ar fi fost ulterior vizitați de autorități, care le-au cerut să le verifice telefoanele, potrivit organizației.

Directorul executiv al Detained in Dubai, Radha Stirling, a declarat: „Când oamenii trec printr-un eveniment atât de șocant, precum lovirea clădirii în care locuiesc de o dronă, primul instinct este să-și contacteze familiile și să le spună că sunt în siguranță. Sancționarea unei astfel de reacții umane riscă să pedepsească victimele, în loc să le protejeze.”

Rezidenții străini au adesea impresia că trimiterea unei fotografii în privat către familie este inofensivă. În EAU, chiar și o fotografie personală, nepublicată, legată de evenimente sensibile poate declanșa o investigație penală.”

Aceste informații apar în contextul unei aparente campanii de reprimare a persoanelor care postează imagini cu loviturile de represalii ale Iranului asupra Dubaiului.

Teheranul a lansat o serie de atacuri asupra vecinilor din Orientul Mijlociu după ce SUA și Israelul au declanșat un război împotriva Iranului, pe 28 februarie, în urma căruia liderul suprem al Iranului a fost ucis.

Dubai a fost vizat de mai multe atacuri cu drone, inclusiv asupra celebrului și aglomeratului aeroport internațional.

De asemenea, un turist britanic riscă până la doi ani de închisoare după ce ar fi filmat rachete iraniene deasupra Dubaiului.

Bărbatul de 60 de ani se numără printre cei 21 de oameni acuzați că au încălcat legile stricte privind filmarea și distribuirea imaginilor legate de conflict și a fost arestat, deși ar fi șters imediat filmarea la cererea autorităților.

Referitor la acest caz, Stirling a spus: „Printre cei acuzați se află și un cetățean britanic care spune că a șters videoclipul imediat ce i s-a cerut și că nu a avut nicio intenție rea, dar se află totuși printre cei care se confruntă cu acuzații.”

Ea a adăugat: „În baza legilor privind criminalitatea informatică din EAU, o singură postare poate duce la numeroase arestări. Oricine distribuie, redistribuie sau comentează același conținut poate fi acuzat la fel și inclus în același dosar.

Acuzațiile sunt vagi și larg formulate, dar totuși grave. Cei vizați pot primi pedepse lungi cu închisoarea. Rezidenții pot fi, de asemenea, reținuți în baza legilor de securitate națională, pot fi deținuți pe termen nelimitat, pot fi privați de acces la ambasadă și pot fi supuși abuzurilor privind drepturile omului. În perioade de tensiune, se recomandă prudență extremă.”

