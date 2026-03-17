Fostul ministru Ilan Laufer și copiii săi de 5 ani, loviți de o mașină în timp ce traversau strada pe trotinetă

Fostul ministru Ilan Laufer a fost rănit ușor la cap, marți dimineață, în timp ce se deplasa cu o trotinetă, împreună cu gemenii săi, în vârstă de 5 ani.

Ilan Laufer, fost ministru în Guvernul Tudose, a fost protagonistul unui accident în Capitală. El se afla marți dimineață pe trotinetă, împreună cu cei doi gemeni ai săi, în vârstă de 5 ani și a fost lovit de o mașină condusă de o șoferiță, chiar pe trecerea de pietoni.

Din impact, copiii au fost aruncați pe șosea, iar fostul ministru s-a lovit la cap. Din fericire, copiii au scăpat teferi iar Ilan Laufer s-a ales cu un bandaj la cap.

În zonă au ajuns și două echipaje SMURD pentru a le acorda primul ajutor, însă ceea ce susțin autoritățile rutiere, n-a fost cazul ca niciunul dintre cei trei să fie transportat la spital pentru îngrijiri medicale suplimentare.

În urmă cu trei ani, fostul ministru al Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, în perioada 2017-2018, Ilan Harry Laufer, a fost implicat într-un accident rutier în Câmpina. Acesta și familia sa au fost transportați la spital pentru investigații medicale.