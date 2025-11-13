Video Donald Trump l-a parfumat pe președintele Siriei și l-a întrebat câte soţii are. „Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”

Preşedintele american Donald Trump l-a întrebat, la Casa Albă, pe omologul său sirian Ahmed al-Sharaa - un fost comandant Al-Qaida, căruia i-a oferit cadou un flacon de parfum - în cursul unei vizite fără precedent în Statele Unite, câte soţii are şi a făcut un comentariu neaşteptat.

Președintele SUA Donald Trump, l-a dat cu parfumul său pe președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, fost comandant Al-Qaida, spunându-i că este ”cel mai bun parfum”.

”Iar celălalt este pentru soţia ta”, i-a spus Trump.

”Câte soţii ai?”, a întrebat apoi președintele SUA.

”Una”, i-a răspuns al-Sharaa.

”Cu voi, băieţi, nu se ştie niciodată”, i-a replicat Trump.

Aceasta a fost cea de a treia întâlnire între cei doi preşedinţi şi prima la Washington.

Ei s-au întâlnit în mai, la Consiliul Cooperării de la Golful Persic, şi în septembrie la Adunarea Generală a ONU, potrivit News.

Trump s-a întâlnit cu al-Sharaa în contextul în care liderul sirian efectua un turneu în lume, după ce l-a răstunat de la putere pe Bashar al-Assad.

El era prezentat până săptămâna trecută drept ”terorist internaţional desemnat în mod special”.

Pe capul acestui fost comandant Al-Qaida exista o recompensă de zece milioane de dolari, pe care Washingtonul a retras-o în decembrie, potrivit Al Jazeera.

Întâlnirea de luni de la Washington a fost prima de acest fel între preşedinţii Statelor Unite şi Siriei de la proclamarea independenţei Siriei faţă de Franţa în 1946, potrivit The Associated Press.

Ea a avut loc după ce Departamentul american al Trezoreriei a suspendat Legea Caesar pe o perioadă de 180 de zile, la şase ani după sancţiunile impuse fostului Guvern al-Assad, potrivit BBC.

Însă numai Congresul poate ridica definitiv sanţciunile pe care le-a impus, potrivit Reuters.

Al-Sharaa a doborât regimul al-Assad în urmă cu aproape un an.

Ulterior, noul lider sirian a despus eforturi să se distanţeze de trecutul său jihadist.

El a anunţat că vrea să reconstruiască şi să reunifice Siria, potrivit NBC News.

”Am avut cu toţii un trecut greu, dar el a avut un trecut dur. Iar eu cred, sincer, că, dacă nu ai fi avut un trecut greu, nu ai fi avut nicio şansă”, i-a spus Trump, potrivit Reuters.

Potrivit NBC News, al-Sharaa a fost de acord ca Siaira să intre în coaliţia condusă de către Staele Unite împotriva grupării jihadiste Statul Islamic (SI).

Damascul urmează să-şi redeschidă ambasada la Washington.

”Statele Unite vor permite Siriei să-şi reia operaţiunile la Ambasada de la Washington în vederea consolidării luptei împotriva terorismului, securităţii şi cooperării economice”, declara NBC News un oficial de rang înalt din administraţia americană.