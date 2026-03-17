Drumul controversat al lui Dragoș Sprînceană spre Mar-a-Lago: imperiu clădit pe fraude, firme-fantomă și accidente fatale

O publicație americană a realizat o investigație amplă despre firmele deținute de Dragoș Sprînceană, afacerist român prezentat ca apropiat al președintelui Donald Trump, arătând că vehiculele companiei sale au fost implicate în 150 de accidente, dintre care zece fatale. De asemenea, publicația a scris despre modul în care Dragos Sprînceană a folosit banii pe care îi datora altor persoane pentru a-și cumpăra locul la Mar-a-Lago. Datele federale și documentele judiciare scot la iveală un imperiu logistic construit pe fraude și eschivări în fața legii.

Freightwaves, site de știri și analiză din industria transporturilor și logisticii, l-a descris pe Sprînceană drept „un imigrant român”, care „se află în Statele Unite din 2002”. Site-ul a precizat că statutul său legal, tipul de viză cu care a intrat și dacă afacerile sale au stat la baza obținerii rezidenței sau cetățeniei nu sunt aspecte clarificate public. Investigația ridică semne de întrebare asupra modului în care un afacerist cu datorii masive către guvernul american și cu companii cu hibe de siguranță reușește să obțină acces la figuri politice de rang înalt din anturajul lui Donald Trump.

Companiile controlate de Sprînceană, în special DMG Consulting (Goldcoast Logistics Group), au un istoric de nerespectare a normelor de siguranță cu consecințe tragice. Astfel, potrivit datelor analizate de publicația citată, există 150 de accidente înregistrate, soldate cu 10 decese și 86 de persoane rănite. În plus, compania românului datorează statului american aproximativ 900.000 de dolari în amenzi federale pentru încălcări grave.

Investigația scoate la iveală metodele prin care afaceristul ar fi încercat să evite responsabilitatea juridică. Numele unui șofer care a murit într-un accident de camion în 2019 a fost folosit sub semnătură falsă în documente oficiale depuse în 2025, figurând ca președinte al firmei. Ar fi încercat, astfel, să blocheze citațiile în instanță. Sprînceană a deschis o mulțime de firme mici, pe diferite nume, ca să-și piardă urma. Multe dintre acestea aveau sediul doar pe hârtie. Dacă o companie avea probleme sau datorii, muta banii și bunurile (inclusiv un iaht de lux) pe o altă firmă, ca să nu poată fi confiscate.

În acest timp, Sprînceană a pompat sume uriașe în campanii politice: peste 135.000 de dolari donați către candidați republicani sau donații strategice către Michael Waltz (viitor Consilier pentru Securitate Națională). Prezentat ca un apropiat al lui Trump, el a participat la evenimente exclusiviste și a organizat la Mar-a-Lago botezul fiicei sale, la care ar fi participat Elon Musk și președintele american. Deși susținea că acționează ca emisar între Guvernul României și administrația Trump, nu s-au găsit înregistrări oficiale în baza FARA (obligatorie pentru lobby-ul în numele guvernelor străine).

Sprînceană a construit o rețea de firme

Dragoș Sprînceană este fondatorul, unicul administrator, director și acționar al DMG Consulting & Development, Inc., o companie de transport rutier înregistrată oficial în SUA și autorizată pentru transport de marfă, cu sediul în Elgin, Illinois.

Compania sa a operat sub denumirea comercială „Goldcoast Logistics Group”, prezentându-se drept o operațiune de transport premium, sofisticată.

Documentele din instanță conturează însă o imagine diferită. O instanță din California, analizând depoziția sa, a confirmat că „a fondat DMG, era singura persoană cu responsabilități de management și era unicul administrator, director și acționar”, având autoritate exclusivă asupra distribuțiilor companiei.

DMG Consulting & Development, Inc. este compania principală, însă Sprînceană nu a construit doar o singură firmă, ci o rețea:

DMG Consulting & Development, Inc., operând sub denumirea „Goldcoast Logistics Group”, DOT 2190975, MC 748469 (autorizație anulată la 22.03.2023), Elgin, Illinois – transportatorul principal.

GCG Logistics, Inc., agent înregistrat: Gherghina Sprînceană. Sprînceană este listat ca președinte/CEO. Birouri virtuale în Scottsdale, Arizona (7272 E. Indian School Rd., Suite 540) și Ajo, Arizona (1248 N. 2nd Ave., Ste. G).

Goldcoast Expediting, Inc., agent înregistrat: Gabriela Sprînceană. Adresă: 341 Dartmoor Ave., Romeoville, Illinois.

United Global Freight, Inc., agent înregistrat: Gabriela Sprînceană. Adresa a fost schimbată în august 2024 la 100 Illinois St., Suite 200, St. Charles, Illinois.

Goldcoast Financial, LLC, agent înregistrat: Dragoș Sprînceană.

Goldcoast Carriers, Inc., agent înregistrat: Marian Vișan, 363 N. Grace St., Lombard, Illinois.

1425 Madeline Lane, LLC, entitate de tip holding imobiliar în Elgin, Illinois.

GCYC SIRENA 88 LLC, o entitate din Florida. Este menționată într-un proces federal din 2025 alături de Sprînceană și DMG. Denumirea „GCYC” sugerează puternic o companie care deține iahturi sau alte ambarcațiuni.

Vehiculele companiei DMG, implicate în peste 100 de accidente

Platforma THE TEA, specializată în analiza și agregarea datelor din industria transporturilor din SUA, arată că Administrația Federală pentru Siguranța Transportatorilor Auto (FMCSA) a aplicat companiei DMG două sancțiuni, în 2022 și 2023, în valoare totală de aproape 890.000 de dolari, pentru încălcări grave și repetate ale regulilor de siguranță.

Printre abateri se numără utilizarea unor șoferi fără permis valid, depășirea limitelor legale de conducere (șoferi obosiți) și, într-un caz, folosirea unui șofer care picase un test antidrog. Repetarea acestor încălcări indică probleme sistemice de conformare, nu incidente izolate.

De asemenea, datele din THE TEA arată că vehiculele DMG au fost implicate în 150 de accidente raportate:

10 persoane au murit

86 au fost rănite

Un proces din California arată posibile probleme grave de management la compania lui Dragoș Sprînceană: nu exista perioadă de probă pentru șoferi, nu era monitorizată activitatea acestora și nu se verifica respectarea regulilor de siguranță, în ciuda dimensiunii firmei.

Numărul accidentelor companiei a crescut constant până în 2022, când a atins un vârf de 44 de incidente, inclusiv trei decese, chiar în perioada în care firma începea să se dezmembreze. Scăderea din 2023 a venit abia după intervenția autorităților federale, care au emis un ordin de suspendare a activității, după peste 130 de accidente și zece morți.

Datele arată probleme sistemice: aceleași camioane au fost implicate în accidente repetate, uneori soldate ulterior cu decese, iar unele vehicule ar fi continuat să opereze chiar și după interdicția oficială.

Botez românesc în reședința lui Trump. Dragoș Sprînceană și-a botezat fiica la Mar-a-Lago, în prezența a 250 de invitați

Unul dintre șoferii decedați, numit președinte al companiei

Pe 8 octombrie 2019, un șofer GoldCoast Logistics pe nume Chheanrem Chhean, a pierdut controlul camionului companiei lui Sprînceană. Familia a organizat înmormântarea din banii colectați printr-o campanie de strângere de fonduri, întrucât aveau nevoie de 10.000 de dolari pentru cheltuieli de înmormântare. Cu toate acestea, legea din Illinois impune asigurare de despăgubire pentru toți angajații. Când un angajat moare la locul de muncă, legea prevede plata unor beneficii către dependenți, plus până la 8.000 de dolari pentru înmormântare. Campania de strângere de fonduri sugerează că plata nu a fost făcută.

La peste cinci ani de la moartea sa, numele acestuia apare în continuare în documente oficiale ca agent înregistrat al companiei, la o adresă care nu mai aparține firmei.

Situația ridică suspiciuni, deoarece compania devine astfel dificil de notificat legal, iar documentele au fost depuse sub sancțiunea falsului în declarații.

Noile companii ale afaceristului român, privite cu suspiciune de autorități

Deși Dragoș Sprînceană s-a prezentat, începând cu 2024–2025, ca operator al unor noi companii de transport și al unor afaceri conexe, documentele oficiale indică o realitate mai complicată.

Noile firme menționate – Freight Transportation Group și Cargo 24/7 – sunt într-adevăr înregistrate la FMCSA, însă nu sunt pe deplin funcționale sau conforme: una nu are încă autorizație completă de operare, iar cealaltă riscă anularea garanției financiare.

În plus, datele arată că vehicule continuă să circule în condiții neclare, inclusiv folosind echipamente asociate vechii rețele GoldCoast, deși aceasta ar fi fost vândută.

În paralel, documentele oficiale ale companiei arată că, ani de zile, Freight Transportation Group nu a fost înregistrată pe numele lui Sprînceană, ci pe cel al altor persoane, deși el o prezenta public drept propria afacere. Abia în februarie 2026 acesta apare oficial în acte, semnând ca CEO.

Mai mult, datele FMCSA indică probleme serioase de conformare: lipsa unei polițe de asigurare înregistrate și o rată foarte ridicată de vehicule scoase din circulație (46,2%).

În ansamblu, evidențele federale și cele publice sugerează discrepanțe semnificative între imaginea promovată și situația reală a afacerilor.

Conexiunile politice

Documente publice și arhive de pe rețelele sociale arată că Dragoș Sprînceană a participat la un eveniment privat de strângere de fonduri cu congresmanul american Matt Gaetz în Florida, precum și la un eveniment „American Patriots”.

Momentul acestor activități politice coincide cu perioada în care FMCSA derula acțiuni de sancționare împotriva companiei sale.

Site-ul care a investigat activitatea lui Sprînceană spune că nu există dovezi sau acuzații directe privind vreo abatere din partea lui Matt Gaetz și nici că relațiile politice ar fi influențat deciziile autorităților.

În același timp, subliniază că acest context este relevant, deoarece, în paralel cu investigațiile federale și sancțiunile legate de probleme grave de siguranță, conducerea companiei își construia relații cu oficiali aleși și participa la evenimente politice.

În timp ce cazurile de sancționare ale FMCSA se acumulau, iar transportatorii așteptau plăți restante pentru curse, Dragoș Sprînceană făcea donații către politicieni.

Documentele federale privind finanțarea campaniilor arată că Sprînceană și soția sa, Gabriela, listată în evidențele FEC ca Safety Manager la GoldCoast, au donat împreună 134.992 de dolari către candidați, comitete de partid și de acțiune politică (PAC) între 2020 și 2024.

Comitetul Național Republican (RNC) a primit 35.500 de dolari. Matt Gaetz a primit 9.500 de dolari, inclusiv o donație de 2.800 de dolari pe 29 iulie 2020, la patru zile după ce a fost invitat principal la o strângere de fonduri privată organizată la locuința lui Sprînceană din Boca Raton.

Cele mai relevante contribuții îl vizează pe Michael Waltz. Dragoș și Gabriela au direcționat împreună peste 20.000 de dolari către campania acestuia și către PAC-ul Warrior Diplomat, inclusiv donații coordonate în aceeași zi în martie 2022 și din nou în aprilie 2023.

În aprilie 2023, aceste donații au fost făcute în timp ce Sprînceană se afla deja în incapacitate de plată pentru cele 889.630 de dolari în amenzi federale.

Între finalul lui 2024 și începutul lui 2025, Dragoș Sprînceană apare constant în cercurile apropiate de Donald Trump la Mar-a-Lago, accesul său începând chiar din noaptea alegerilor, când ar fi fost prezent în „cercul apropiat” care a celebrat victoria acestuia.

Potrivit propriului cont de X, Sprînceană s-a întâlnit la Mar-a-Lago cu Michael Waltz, pe atunci viitor consilier pentru securitate națională, și au discutat despre România.

Întâlnirea a avut loc cu o săptămână înainte ca acesta să preia oficial funcția, însă nu a fost identificată nicio înregistrare în baza FARA, legea americană care obligă persoanele ce desfășoară activități de lobby în numele unor guverne străine să se înregistreze oficial.

Tot în aprilie 2025, Sprînceană a organizat la Mar-a-Lago botezul fiicei sale, un eveniment de amploare, descris ca o petrecere în stil românesc, la care ar fi participat inclusiv Elon Musk și Donald Trump.

Relațiile cu Guvernul României

Potrivit propriilor declarații publice, acționa ca un intermediar între guvernul României și administrația Trump, întâlnindu-se cu viitorul consilier pentru securitate națională Michael Waltz.

Acesta avea funcția de emisar al fostului premier Marcel Ciolacu către cercul apropiat al lui Trump și participând la alegerile prezidențiale din România ca membru al unei delegații guvernamentale americane, aparent fără a depune vreun formular oficial.

Dragoș Sprînceană a înființat în 2022 organizația United Strategies of America, folosind o adresă de tip mailbox, iar în 2025 și-a eliminat numele din conducere, înlocuindu-se cu un apropiat, Aaron Gentry, care apare și în structurile companiei sale.

Ulterior, Dragoș Sprînceană și Aaron Gentry au transmis scrisori oficiale către președintele României, Nicușor Dan, în care invocă o întâlnire din 2025 cu liderul AUR, George Simion, susținând că acesta ar fi recunoscut în fața unei delegații americane că a făcut lobby în SUA pentru eliminarea României din programul Visa Waiver.

Scrisorile au fost trimise în numele organizației United Strategies of America, au invocat autoritatea Federal Election Commission și au fost co-semnate de Aaron Gentry, care figurează atât ca lider al ONG-ului, cât și ca oficial în compania lui Sprînceană.