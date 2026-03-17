Tânăr român, răpit și torturat de traficanții de droguri în Spania. De ce era vizat

Un român de 19 ani din Spania a fost răpit și torturat de traficanții de droguri. Polițiștii au dat la timp de urma indivizilor și l-au salvat.

Potrivit autorităților spaniole, incidentul s-a întâmplat în orașul Zaragoza, unde tânărul român în vârstă de 19 ani se afla într-un bar împreună cu mai mulți prieteni.

La un moment dat, patru indivizi au descins în bar, l-au scos afară pe tânăr și l-au băgat în mașina lor apoi s-au făcut nevăzuți.

Martorii evenimentului le-au spus polițiștilor detalii despre mașină, iar în doar patru ore oamenii legii au identificat locul unde se află indivizii și au descins într-un apartament.

Acolo românul era în stare gravă, rănit în urma torturilor la care a fost supus. Polițiștii au făcut trei arestări, respectiv doi marocani și un sud-american.

În urma descinderilor, în apartament a fost găsite cantități mari de droguri, arme și foarte mulți bani. Poliția spaniolă că este vorba de o datorie pe care românul o avea față de traficanții de droguri.