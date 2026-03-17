Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
Andrei Caramitru, expert in economie, la Interviurile Adevărul

Planurile României în domeniul dronelor și energiei cu Ucraina întăresc securitatea Europei - Atlantic Council

Întâlnirea recentă dintre președinții României și Ucrainei a subliniat consolidarea parteneriatului Kiev-București și rolul tot mai important al României în securitatea regională, scrie Atlantic Council.

Cei doi lideri au convenit asupra unei cooperări pe termen lung în domenii precum apărarea, energia, economia, educația și drepturile minorităților, inclusiv un proiect major comun de producție de drone în România.

Vizita președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la București marchează un moment politic și strategic semnificativ pentru rolul României în regiune. Este a doua vizită a liderului de la Kiev în România de la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, dar prima sub mandatul lui Nicușor Dan, care a preluat funcția în mai 2025. Această vizită semnalează, de asemenea, că perioada inițială de acomodare a noii președinții române s-a încheiat, România trecând de la faza de poziționare și semnalizare la una de implementare a politicilor, mai ales în domeniul securității regionale și al cooperării în apărare, scriu Alex Șerban, directorul Biroului pentru România al Atlantic Council, și Geoffrey R. Pyatt, membru al Centrului Global pentru Energie al Atlantic Council, fost secretar adjunct pentru resurse energetice în cadrul Departamentului de Stat al SUA, și fost ambasador al SUA în Grecia și Ucraina.

Momentul vizitei este deosebit de relevant. Cu o zi înainte, Parlamentul României aprobase desfășurarea unor capabilități militare suplimentare ale SUA pe teritoriul românesc, inclusiv aeronave pentru realimentare în zbor și sisteme de comunicații prin satelit cu rol defensiv. Împreună, aceste evoluții arată cum România își consolidează poziția pe flancul estic al NATO: întărind relația de securitate cu Statele Unite, inclusiv prin sprijin pentru operațiunile americane din Orientul Mijlociu, în paralel cu aprofundarea cooperării strategice cu Ucraina.

Declarația de Parteneriat Strategic semnată de Dan și Zelenski la București formalizează o relație care se intensifică de la începutul războiului. Cadrul vizează cooperarea în domeniul apărării, interconectarea energetică, colaborarea economică, educația și drepturile minorităților. Această abordare arată că ambele guverne caută să ancoreze parteneriatul în interese strategice pe termen lung, nu doar în coordonări temporare de război. Progresele realizate în domenii sensibile, precum drepturile minorităților, sugerează că ambele capitale văd relația bilaterală tot mai mult prin prisma securității regionale, notează cei doi autori.

Ce aduce Ucraina, ce pune România

Cel mai semnificativ rezultat strategic al vizitei este acordul pentru producția comună de drone în România, finanțat prin programul SAFE, cu o alocare estimată de aproximativ 200 de milioane de euro. Logica proiectului reflectă un nou model de cooperare: Ucraina aduce know-how-ul tehnologic testat pe câmpul de luptă, iar România oferă teritoriu NATO, capacitate industrială și acces la finanțări europene pentru apărare. Practic, este un pas de la asistența militară tradițională către co-producția de tehnologii de apărare, integrând inovația ucraineană din război în ecosistemul european de industrie de apărare.

Ucraina are puține opțiuni dacă Ungaria menține fondurile UE înghețate

Cooperarea energetică reprezintă o altă dimensiune structurală a acordurilor anunțate pe 12 martie.

Din 2022, când Rusia a început să vizeze sistematic infrastructura energetică ucraineană, România a devenit unul dintre cei mai importanți parteneri europeni ai Ucrainei în domeniul energiei. De exemplu, a susținut în cadrul ENTSO-E creșterea exporturilor de energie către Ucraina, a pus la dispoziție piese de schimb din sistemul românesc pentru reparații de rețele și centrale și a sprijinit operatorul nuclear ucrainean Energoatom pentru menținerea operațiunilor în siguranță în condiții extrem de dificile.

România este pregătită să devină unul dintre principalele puncte operaționale pentru proiectele de reconstrucție și cooperarea economică postbelică. În paralel, companiile ucrainene își extind prezența în România, semnalând orientarea tot mai europeană a sectorului privat. DTEK, cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, își dezvoltă portofoliul de energie regenerabilă în România, urmărind un portofoliu de un gigawatt până în 2030, prin proiecte precum parcul eolian Ruginoasa (60 MW), parcul solar Glodeni I (53 MW) și parcul solar Văcărești (126 MW). Metinvest, compania soră a DTEK, a achiziționat uzina de produse tubulare ArcelorMittal din Iași, lângă granița cu Moldova. Acest cluster energetic și metalurgic va fi completat de industria de apărare, iar în orice scenariu post-conflict, rolul porturilor și căilor ferate românești în susținerea logisticii ucrainene va crește semnificativ.

Coridorul de gaze „Vertical”

În același timp, sprijinul României pentru Moldova – a cărei rețea electrică este conectată la Ucraina – a fost esențial pentru a face față patru ierni de război energetic declanșat de Rusia și încetarea livrărilor de gaze către Transnistria. Planurile de accelerare a interconectărilor electrice, precum linia Suceava-Cernăuți, și de extindere a cooperării pe rute și capacități de stocare a gazelor arată integrarea tot mai profundă a Ucrainei în rețeaua energetică regională.

România joacă un rol de lider și în avansarea înțelegerilor comerciale necesare pentru coridorul de gaze „Vertical”, planificat din Grecia către Ucraina. Aceasta deschide oportunități pentru creșterea exporturilor de GNL americane în regiune și poziționează sud-estul Europei pentru eliminarea gazului rusesc în cadrul UE până în 2027. Statutul României drept cel mai mare producător de gaze din UE, sprijinit de proiectul offshore Neptun Deep, subliniază rolul resurselor din Marea Neagră în înlocuirea gazului anterior furnizat de Rusia. Strategic, acest lucru consolidează reziliența Ucrainei și sprijină ambiția României de a deveni un hub energetic regional care leagă Ucraina și Moldova de statele membre UE.

Vizita lui Zelenski arată însă că Coridorul Vertical înseamnă mult mai mult decât energie. Discuțiile de la București indică un rol mai larg pentru România, dincolo de sprijinul în timpul războiului, Bucureștiul pregătindu-se să joace un rol-cheie în reconstrucția Ucrainei, mai ales în domeniul porturilor, infrastructurii, logisticii și integrării economice transfrontaliere. Datorită proximității geografice, accesului la finanțări europene și parteneriatului strategic tot mai strâns cu Kievul, România este pregătită să devină un punct operațional central pentru reconstrucție și cooperare economică postbelică.

Bucureștiul se transformă treptat de la statutul de vecin care susține țările într-un factor strategic care facilitează modelarea arhitecturii de securitate a regiunii Mării Negre și a flancului estic al NATO, conchid cei doi autori în Atlantic Council.

Ce se ascunde în spatele amenințărilor lui Trump la adresa NATO
digi24.ro
image
Marea temere a statelor NATO, chemate de Trump să intervină militar în strâmtoarea Ormuz. Ce spun liderii Alianței
stirileprotv.ro
image
Fostul ministru, Ilan Laufer, si copiii lui de 5 ani au fost loviți de o mașină în timp ce mergeau pe trotinetă. În ce stare se află cei trei
gandul.ro
image
Alexandru Nazare despre scumpirea carburanților: „Sunt creșteri spectaculoase. Ne îngrijorează situația. Analiza a fost transmisă Guvernului” / Ce spune despre aderarea la OCDE
mediafax.ro
image
Gigi Becali aruncă în aer fotbalul românesc, cu o zi înainte de alegerile FRF: „Răzvan Burleanu e în pericol 500%”. Cum va vota FCSB
fanatik.ro
image
Ilan Laufer, lovit de mașină în București alături de gemenii săi de 5 ani, în timp ce se aflau pe trotinetă
libertatea.ro
image
După eșecul cu Groenlanda, Trump amenință că preia o nouă țară. „Va fi onoarea mea”
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
S-a terminat! După 18 zile de război, Iran a luat decizia finală: ADIO, SUA!
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
La câteva secunde de moarte: Gestul care i-a salvat viața lui Mojtaba Khamenei, în atacul care a lichidat întreaga conducere a Iranului
antena3.ro
image
Cum îți poate reduce anxietatea muzica: efecte dovedite după doar 24 de minute
observatornews.ro
image
Se întorc temperaturile negative în București. Pe ce dată se strică vremea, potrivit meteorologilor Accuweather
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Ce trebuie să ai obligatoriu în mașină în 2026, potrivit Codului Rutier. Lista echipamentelor esențiale pentru situații de urgență
playtech.ro
image
Gigi Becali l-a sunat la miezul nopții pe Mirel Rădoi: „Pe mine asta mă interesează la fotbal!”. Cum i-a răspuns antrenorul FCSB. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ar fi lovitura de grație pentru Iran
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Ilan Laufer, acroșat de o șoferiță în Capitală! Fostul ministru se afla pe o trotinetă împreună cu gemenii săi
wowbiz.ro
image
Momente GRELE! Ministrul României a făcut ACCIDENT. El și copiii, LOVIȚI în plin
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Camelia Mitoșeru, mama lui Mihai Mitoșeru, a trecut cu bine de operația pe creier! Marea actriță, la plimbare pe soare cu cățel și cărucior de cumpărături FOTO EXCLUSIV
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Fiica Andei Călugăreanu, de nerecunoscut! Vedetele i-au sărit în ajutor. Saveta Bogdan: „I-am dat mâncare.” Îi mulțumește lui Gigi Becali: „I-aș pupa și mâinile!”
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Sean Penn foto Profimedia jpg
A câștigat Oscarul, dar n-a urcat pe scenă ca să-și primească premiul. Sean Penn a avut altceva mai bun de făcut!
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Destinația de vis care i-a cucerit pe doi vloggeri români: „Ne-am dorit mult să vedem țara a cerului etern albastru și a războinicilor lui Ginghis Han”

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte