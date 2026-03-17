The Atlantic: Trump începe să înțeleagă că intimidările sale au consecințe. Aliații SUA nu sunt dispuși să ajute o superputere care nu le-a arătat loialitate

Tările europene vor lua decizii în cazul conflictului din Orientul Mijlociu pe baza unor evaluări ale propriilor interese, nu din generozitate față de Statele Unite.

Donald Trump, președintele SUA FOTO: Profimedia

Acum două luni, când președintele Trump amenința că va anexa Groenlanda, oficiali danezi și europeni au avertizat asupra unor daune de durată aduse sistemului de alianțe creat de Statele Unite după cel de-al Doilea Război Mondial, în primul rând NATO.

La momentul respectiv, acest lucru părea o ipoteză teoretică. Danemarca și alți aliați au venit în ajutorul Statelor Unite după atacurile din 11 septembrie, trimițând soldați să lupte în războiul condus de americani în Afganistan; aceleași țări, au presupus oficialii și experții, ar putea fi mai puțin dispuse să ajute în viitor. Dar posibilitatea ca Statele Unite să aibă nevoie efectiv de asistență europeană, în special în Orientul Mijlociu, părea slabă. La urma urmei, Trump promisese să reducă aventurile militare, pentru a se concentra din nou asupra intereselor americane în emisfera vestică, artată o analiză The Atlantic.

Decizia de a declara război Iranului a schimbat complet situația. În ciuda afirmațiilor sale anterioare, potrivit cărora armata americană învinsese deja Iranul și nu avea nevoie de parteneri care să se alăture luptei, Trump solicită acum în mod activ ajutorul altor țări pentru redeschiderea rutelor maritime. Și, cum era de așteptat, aliații care odată ar fi fost dispuși să ajute Statele Unite într-o zonă de interes comun reacționează, în cel mai bun caz, cu indiferență – iar în unele cazuri, cu un dispreț deschis.

Pe fondul creșterii prețurilor la petrol, Trump a făcut apel la o gamă largă de țări să ajute la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, care reprezintă în mod normal calea de trecere pentru o cincime din producția mondială de petrol. Printre țintele rugăminților sale se numără China, Japonia, Coreea de Sud și Australia. „Le cer acestor țări să intervină și să-și protejeze propriul teritoriu, pentru că este teritoriul lor”, a declarat Trump reporterilor la bordul Air Force One în weekend. „Este locul de unde își obțin energia.”

Fidel stilului său, el și-a păstrat unele dintre cele mai belicoase comentarii pentru partenerii europeni. El a menționat Franța și Marea Britanie într-o postare pe Truth Social în weekend, insistând că „multe țări” vor trimite „nave de război” pentru a ajuta la redeschiderea rutei maritime. (Nicio țară nu a anunțat astfel de planuri.) Apoi, el a declarat pentru Financial Times într-un interviu că vor exista consecințe în cazul nerespectării cererilor sale. „Dacă nu există niciun răspuns sau dacă răspunsul este negativ, cred că va fi foarte rău pentru viitorul NATO.” Ca răspuns la o întrebare despre ce avea în minte, un purtător de cuvânt al Casei Albe a indicat comentariile suplimentare făcute astăzi de președinte, care discreditau NATO. „Urma să îi protejăm, dar am spus întotdeauna că, atunci când este nevoie, ei nu ne protejează pe noi”, a declarat el reporterilor. „Acum este o nevoie.”

Se pare că intimidarea americană are consecințe. „Vedem acum teoria pusă în practică”, spune Rasmus Sinding Søndergaard, specialist în politica externă a SUA la Institutul Danez pentru Studii Internaționale. „Are sentimentul de a fi tratat prost de către Statele Unite vreo consecință asupra disponibilității europenilor de a veni în ajutor?”

În trecut, Danemarca și alte țări europene care considerau relațiile bune cu Washingtonul drept fundamentul securității lor ar fi fost mai dispuse să ofere asistență „chiar dacă nu erau de acord cu misiunea militară în sine”, a spus Søndergaard. „Este destul de clar că acest lucru nu mai este valabil.” Dovada acestui fapt a venit luni seară, când prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a dat un răspuns direct la o întrebare adresată într-o dezbatere televizată cu privire la faptul dacă mai poate considera Statele Unite cel mai important aliat al țării sale. „Nu, nu mai pot face asta”, a spus ea, indicând în schimb Europa, în special alte țări nordice, precum și Canada.

Această reorientare are consecințe concrete. În timpul administrației Biden, în 2024, Danemarca a trimis o fregată în Marea Roșie, în cadrul unei coaliții conduse de SUA, pentru a asigura securitatea traficului maritim în fața atacurilor militanților houthi din Yemen. Danemarca, țara în care își are sediul gigantul maritim Maersk, are atât interese semnificative, cât și expertiză în domeniul transportului maritim și al logisticii la nivel mondial. Însă astăzi, ministrul danez de externe, Lars Løkke Rasmussen, s-a arătat rezervat atunci când a discutat despre posibilitatea de a sprijini eforturile SUA în Strâmtoarea Ormuz, spunând reporterilor că ar trebui să existe un răspuns la nivel european, sugerând, în mod eliptic, că Danemarca ar „păstra o atitudine deschisă”.

Germania, care se află în plin proces de consolidare rapidă a capacităților sale militare, a exclus trimiterea de forțe în regiune. „Acesta nu este războiul nostru; nu noi l-am început”, a declarat astăzi ministrul apărării, Boris Pistorius, într-o conferință de presă. „Vrem soluții diplomatice și o încheiere rapidă a conflictului, dar trimiterea mai multor nave de război în regiune probabil că nu va ajuta la realizarea acestui lucru.”

Poziția Germaniei reflectă un răspuns pragmatic la un model de comportament al SUA. Roderich Kiesewetter, membru al comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul german, a enumerat împreună cu mine loviturile: reducerea importanței Europei în strategiile anuale de securitate națională și apărare, reducerea sprijinului pentru Ucraina și stimularea economiei de război a Kremlinului prin ridicarea unor sancțiuni asupra petrolului rusesc. Toate acestea, firește, au repercusiuni. „Acest lucru pune la încercare relația transatlantică”, mi-a spus Kiesewetter astăzi. „Nu-l mai considerăm pe Trump un aliat de încredere.”

Trump ar putea ajunge să obțină sprijinul pe care și-l dorește în Strâmtoarea Ormuz. Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat astăzi într-o conferință de presă că guvernul său colaborează cu aliații la un plan de redeschidere a pasajului maritim, având în vedere urgențele economice, subliniind în același timp: „Nu ne vom lăsa atrași într-un război mai amplu”.

Indiferent când va reîncepe să curgă petrolul, acest capitol din saga mai amplă a Iranului are deja un final clar. Țările europene s-au adaptat la abordarea tranzacțională și adesea capricioasă a lui Trump în materie de politică externă. Ele vor lua decizii pe scena internațională pe baza unor evaluări lucide ale propriilor interese, nu din generozitate față de Statele Unite. Și poate că asta e un lucru bun, a spus Søndergaard. „S-ar putea argumenta că Statele Unite ar putea fi bine servite de aliați care sunt dispuși să ofere feedback critic în loc de o reacție reflexă de genul «Da, domnule».”

