Amendamentul PSD cu privire la sprijinirea militarilor cu pensii sub 3.000 de lei, introdus în bugetul MApN. Radu Miruță: „E jignitor”

search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
0
0
Publicat:

Bugetul Ministerului Apărării a fost aprobat marți, 17 martie, în Comisiile parlamentare de buget-finanțe cu 40 de voturi „pentru” și nouă abțineri. Parlamentarii au introdus un amendament care prevede acordarea unui ajutor „one-off” pentru militarii cu pensii sub 3.000 de lei, cu care ministrul Radu Miruță a spus că nu este de acord.

FOTO: MApN

„«One-off» - chiar şi cuvintele astea sunt jignitoare - unu că e ajutor, Armata Română ajută, nu este neapărat în situaţia de a fi ajutată şi 'one-off' înseamnă o dată şi gata. Dar oare militarii, care sunt consideraţi de unii că trebuie să fie ajutaţi, este suficient să-i ajuţi o dată şi gata? Țara asta trebuie să aibă un buget care să aibă legătură cu realitatea, până când ajunge să fie suficient de sănătoasă încât în mod natural să le dea acestor oameni din zona militară beneficiile meritate", a explicat ministrul Apărării.

Acesta a afirmat că în acest moment este vorba de „o sumă alocată pe hârtie”, deoarece nu a fost informat care este sursa de finanțare a demersului. Potrivit lui Miruţă, impactul pe care l-ar aduce acest amendament ar fi de 12 milioane de lei, scrie Agerpres.

În contextul votului PSD pentru acest amendament, Radu Miruţă a subliniat că o coaliție este „un contract între părți".

La articolul 19, alineatul 2 din contractul acela al coaliției este menţionat că niciun partid nu poate propune măsuri care presupun creșterea cheltuielilor, fără un acord în coaliție. Ceea ce vedem astăzi este fără un acord în coaliție. Prioritară este acum trecerea bugetului. Fiecare partid va face o analiză despre cum se va poziționa, având în vedere faptul că nu se mai prea respectă acordul coaliției", a transmis ministrul.

Bugetul propus de Guvern pentru Ministerul Apărării înseamnă credite de angajament de 112,59 miliarde de lei, în creştere cu 1,19% faţă de anul trecut, şi credite bugetare de 49,426 de miliarde de lei, în creştere cu 16,62 % faţă de anul trecut.

În ceea ce privește cheltuielile curente, creditele de angajament sunt de 29,67 miliarde de lei, iar creditele bugetare - 27,14 miliarde de lei

La capitolul cheltuieli de personal sunt propuse credite de angajament de 14,18 miliarde de lei, în creştere cu 3,44 % faţă de 2025, şi credite bugetare - 13,88 miliarde de lei, în creştere cu 3,22% faţă de anul trecut. 

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

