Trump dă Iranului un ultimatum de 10 zile pentru un acord de pace și amenință din nou cu bombardamente

Donald Trump a avertizat liderii lumii că Statele Unite ar putea lovi Iranul dacă nu se ajunge la un acord în următoarele 10 zile, reluând amenințările cu intervenții militare dure.

Declarațiile au fost făcute joi, la Washington, în cadrul primei reuniuni a Consiliului pentru Pace, unde președintele american a vorbit despre costurile uriașe ale războiului, dar, în același timp, a evocat din nou posibilitatea bombardării Iranului.

Trump s-a lăudat că a adus „pace în Orientul Mijlociu”, însă și-a nuanțat rapid discursul cu amenințări directe. „S-ar putea să fim nevoiți să mergem mai departe sau s-ar putea să nu. Poate vom face un acord”, a spus el, referindu-se la blocajele din negocierile nucleare. Apoi a adăugat: „Veți afla, probabil, în următoarele 10 zile”.

De-a lungul timpului, Trump a afirmat în repetate rânduri că vrea să fie președintele care pune capăt războaielor. Totuși, reuniunea Consiliului pentru Pace are loc în contextul în care armata americană și-a consolidat semnificativ prezența militară în Orientul Mijlociu, în ultimele săptămâni.

Consolidare militară în Orientul Mijlociu

Potrivit informațiilor disponibile, Statele Unite au mutat în regiune portavioane, avioane de luptă, submarine și alte resurse militare. În același timp, negocierile privind programul nuclear iranian au intrat în impas după ultima rundă de discuții de la Geneva, în Elveția, unde Iranul a cerut mai mult timp, fără să se înregistreze progrese semnificative.

Surse citate de presa americană susțin că eventualele ținte ale SUA ar putea include facilități nucleare, baze de rachete balistice și alte instalații militare din Iran.

„Nu există nimic mai ieftin decât pacea”

În discursul său, Trump a prezentat Consiliul pentru Pace ca pe o inițiativă menită să oprească conflictele globale și a susținut din nou că, în timpul mandatului său, ar fi pus capăt la opt războaie. Declarațiile au venit pe fondul unor relatări apărute anterior, potrivit cărora o lovitură asupra Iranului ar putea avea loc „chiar din acest weekend”.

„Un cuvânt ușor de spus, dar greu de realizat: pacea”, a declarat Trump la începutul reuniunii, la care au participat aproape 50 de lideri mondiali, fizic sau online. El a mai spus că Statele Unite și celelalte țări reprezentate sunt „foarte generoase cu banii” pentru a aduce pacea între state.

„Nu există nimic mai puțin costisitor decât pacea. Când intri în război, te costă de 100 de ori mai mult decât să faci pace”, a afirmat Trump. Într-o notă ironică, el a adăugat: „Mulți oameni din această sală se urăsc între ei, e ceva natural, cred. Dar aducem iubirea înapoi în încăpere, ca pe vremuri”.