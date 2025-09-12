Trump declară că dronele rusești „nu ar fi trebuit să fie atât de aproape de Polonia”. Anterior, președintele afirmase că „ar fi putut fi o greșeală”

Președintele Donald Trump a declarat despre dronele rusești din Polonia că „au fost doborâte și au zburat în spațiul aerian” al țării.

Anterior, președintele SUA afirmase că „ar fi putut fi o greșeală”, scrie Polsat News.

„Nu apăr pe nimeni aici, dar (dronele – n.r.) au fost doborâte și (de aceea – n.r.) au intrat în spațiul aerian polonez. Totuși, nu ar fi trebuit să fie atât de aproape de Polonia”, a spus Donald Trump vineri, într-un interviu pentru Fox News.

Republicanul a subliniat însă că „răbdarea” sa față de Kremlin și Vladimir Putin se apropie de limită. „Se epuizează rapid”, a accentuat politicianul în discuția cu jurnaliștii.

Miercuri, 10 septembrie, Forțele Armate Ruse au lansat peste 400 de drone de diferite tipuri și aproximativ 40 de rachete asupra Ucrainei, iar 19-23 de drone au zburat pe teritoriul Poloniei.

Incidentul a fost confirmat de comandamentul operațional al Poloniei: acesta a specificat, de asemenea, că au luat decizia de a utiliza arme. Dimineața, autoritățile au raportat că au reușit să neutralizeze 3-4 drone rusești între orele 19-23 (cifrele diferă între reprezentanții guvernului și în calculele mass-media).

Dronele scăpate au căzut în diverse regiuni ale Poloniei - majoritatea în provinciile estice, dar cel puțin una a ajuns în țările baltice. O dronă Gerber s-a prins în liniile electrice și a căzut peste casa unui cuplu polonez din provincia Lublin: nicio persoană nu a fost rănită.

Ulterior, Polonia a cerut activarea articolului 4 din NATO, care permite oricărui stat membru să convoace consultări în cazul în care integritatea sa teritorială, independența politică sau securitatea sunt amenințate.

„Consultările aliate tocmai au luat forma unei moțiuni oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord” - a declarat premierul Donald Tusk.

„Decizia de a activa Art.4 a fost precedată de consultările mele cu preşedintele. Aceasta este recomandarea noastră comună şi decizia comună”, a adăugat el. Tusk a remarcat că „aceasta este doar o introducere“.