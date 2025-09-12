Rusia escaladează conflictul militar cu NATO, înainte de a capota economic

O continuare a războiului cu Ucraina, în coordonatele actuale, ar prelungi agonia economiei Rusiei nu mai mult de câteva luni, când Putin ar putea rămâne fără resurse economice pentru continuarea războiului.

Cum stă economia Rusiei

Ucraina distruge încet dar sigur rafinăriile, rezevoarele şi conductele Rusiei. A ajuns până la 25% din potențialul Rusiei, şi până în decembrie ar putea atinge 50%, conform evaluării economistului Andrei Caramitru. Ucraina distruge sistematic toate activele anti aeriene (radare, rachete) din Crimeea. Saudiții pompează petrol și inundă piața din Asia, concurând petrolul rusesc. Rubla scade accelerat , firmele rusești sunt în cădere, băncile sunt în cap, inflația crește, oamenii își scot banii din bănci și stau la cozi de zile să ia 10 litri de benzină . Un milion de ruși au parasit țara, cu bani cu tot.

Americanii presează India şi alte ţări, prin mărirea taxelor vamale, să nu mai cumpere petrol din Rusia.

Oficiali de marcă din finanţele şi economia Rusiei avertizează asupra pericolelor care aşteaptă Rusia, dacă războiul cu Ucraina continuă să absoarbă 40-42% din bugetul federal al Rusiei.

Putin spunea în trecut că Rusia este autosuficientă şi imună la condiţionările impuse de globalizarea economică. Uite că nu este aşa. De aceea, Putin caută o cale de a închide războiul cu Ucraina, în condiţiile impuse de el, şi înainte ca economia Rusiei să se prăbuşească de tot.

O cale pe care o încearcă acum Putin este provocarea militară a NATO, prin care să oblige ţările NATO, de teama unui război Mondial, să convingă Ucraina să accepte condiţiile Rusiei de încheiere a războiului.

Aceasta ar putea fi explicaţia atacului cu drone asupra Poloniei, atac care a vizat baza militară de la Rzeszów–Jasionka, un hub pentru transferul de armament occidental ca ajutor pentru Ucraina. Acest prim atac a fost conceput ca un avertisment, şi să testeze capacitatea NATO de a se apăra şi reacţiona la atacuri viitoare ale Rusiei.

Reacţia lui Trump a fost pe măsura intenţiilor Rusiei, a minimalizat-o şi a considerat-o o „eroare”.

Aceasta este tactica lui Putin. Atacă progresiv, cu consecinţe crescând în gravitate, ca să nu provoace o reacţie masivă, imediată, a NATO. Speră ca ţările din NATO să se sperie de un posibil război Mondial, şi să influenţeze Ucraina să cedeze.

Vor urma şi alte atacuri

Posibil în România şi în Ţările Baltice. În România pentru că şi pe la noi trec căi de alimentare cu arme occidentale a armatei Ucrainei, pentru că conducerea oficială a României a adoptat o poziţie dură anti Rusia, în frunte cu ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moșteanu, şi cu Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe. Şi preşedintele Nicușor Dan a avut cuvinte de condamnare a războiului hibrid dus de ruşi în Republica Moldova, România, în alte ţări din UE.

Cât de ample şi periculoase vor fi aceste atacuri depinde de reacţia ţărilor NATO la atacul cu drone asupra Poloniei. Polonia, şi NATO în general, au demonstrat că nu au capacităţi militare să doboare drone inamice, nici cât Ucraina. De aceea, este de presupus că vor continua atacuri cu drone în România şi Ţările Baltice.

Vorbele şi declaraţiile nu mai au efect asupra ruşilor. Este de aşteptat ca ţările NATO să răspundă cu aceeaşi monedă, cu acelaşi nivel de atac, în exclava Kaliningrad, de exemplu. Şi să trimită ruşilor pe canale neoficiale care vor fi consecinţele dacă continuă să atace ţări NATO.

Faptul că cele 19 drone lansate de Rusia împotriva Poloniei n-au produs victime umane şi daune materiale majore este o pură întâmplare. Data viitoare, la noi în Dobrogea sau în alte ţări NATO, nu mai este deloc sigur că va fi la fel.

Şi cum stăm cu decizia că NATO va apăra fiecare cm pătrat din ţările NATO, împotriva atacurilor Rusiei? Invazia dronelor ruseşti în Polonia nu se pune la socoteală ca fiind atac al Rusiei împotriva unei ţări NATO?

Pericolul lipsei de reacţie al NATO este că Putin va continua, cu şi mai mare forţă, atacurile asupra ţărilor NATO, chiar dacă într-o manieră progresivă. Această manieră nu poate fi o scuză pentru lipsa de reacţie a NATO.