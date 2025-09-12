Mark Rutte și comandantul NATO în Europa anunță vineri deciziile Alianței după incidentul din Polonia

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, și Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, vor susține o conferință de presă la sediul organizației, în Bruxelles.

Anunțul vine după incidentul de miercuri, 10 septembrie, când Forțele Armate Ruse au lansat peste 400 de drone de diferite tipuri și aproximativ 40 de rachete asupra Ucrainei, iar 19-23 de drone au zburat pe teritoriul Poloniei.

De asemenea, premierul Poloniei, Donald Tusk a anunțat în cadrul unei conferințe de presă că, vineri, „vom afla care vor fi următorii pași ai NATO în ceea ce privește flancul estic”.

Prim-ministrul a adăugat că este în contact permanent cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, și cu liderii mondiali, scrie Polsat News.

Incidentul a fost confirmat de comandamentul operațional al Poloniei: acesta a specificat, de asemenea, că au luat decizia de a utiliza arme. Dimineața, autoritățile au raportat că au reușit să neutralizeze 3-4 drone rusești între orele 19-23 (cifrele diferă între reprezentanții guvernului și în calculele mass-media).

Dronele scăpate au căzut în diverse regiuni ale Poloniei - majoritatea în provinciile estice, dar cel puțin una a ajuns în țările baltice. O dronă Gerber s-a prins în liniile electrice și a căzut peste casa unui cuplu polonez din provincia Lublin: nicio persoană nu a fost rănită.

Ulterior, Polonia a cerut activarea articolului 4 din NATO, care permite oricărui stat membru să convoace consultări în cazul în care integritatea sa teritorială, independenţa politică sau securitatea sunt ameninţate.

„Consultările aliate tocmai au luat forma unei moțiuni oficiale de activare a articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord” - a declarat premierul Donald Tusk.

„Decizia de a activa Art.4 a fost precedată de consultările mele cu preşedintele. Aceasta este recomandarea noastră comună şi decizia comună”, a adăugat el. Tusk a remarcat că „aceasta este doar o introducere“.

Un oficial NATO, citat de Reuters, a declarat că în pofida gravității situației, alianța nu consideră patrunderea dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei drept un „atac” în sensul Articolului 5. Potrivit sursei, există indicii că între 6 și 10 drone rusești au pătruns deliberat în spațiul aerian aliat, într-un incident fără precedent.

Un purtător de cuvânt al armatei poloneze a declarat că o mare parte dintre drone erau de tip Gerbera.

„Este o dronă extrem de ieftină din polistiren și cu o rază de acțiune de câteva sute de kilometri”, spune cercetătorul Fabian Hinz, de la Institutul Internațional pentru Studii Strategice.

Răspunsul NATO a cerut armament mult mai scump, cum ar fi avioane de luptă F-35 și F-16, elicoptere Mi-24, Mi-17 și Black Hawk, precum și sisteme de apărare aeriană Patriot, au spus oficialii.