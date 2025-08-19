Trump crede că rezolvarea războiului din Ucraina îl va ajuta „să ajungă în Rai”. „Aud că nu mă descurc bine”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că speră că medierea păcii între Rusia și Ucraina îi va aduce „un loc în Rai”.

Trump a sugerat, după întâlnirea de la Casa Albă că ajutarea la încheierea războiului ar putea să-i aducă și lui beneficii personale, potrivit The Independent.

„Dacă pot salva 7.000 de oameni pe săptămână de la a fi uciși, cred că asta e… Vreau să încerc să ajung în rai, dacă se poate, aud că nu mă descurc prea bine. Sunt chiar la baza scării”, a glumit Trump.

„Dar dacă pot ajunge în rai, acesta va fi unul dintre motive”, a adăugat el.

Una dintre promisiunile de campanie ale lui Trump a fost să medieze pacea între cele două țări și să pună capăt războiului început acum mai bine de trei ani și jumătate, când Rusia a invadat Ucraina. Recent, el a declarat și că și-ar dori să câștige Premiul Nobel pentru Pace și crede că merită unul pentru eforturile sale de a reduce tensiunile dintre mai multe țări.

Săptămâna trecută, președintele SUA s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin pentru prima dată din 2019. Într-o întâlnire față în față în Alaska, cei doi lideri au început discuțiile despre ce ar fi necesar pentru ca Rusia să inițieze negocieri de pace cu Ucraina.

Putin a clarificat că Moscova nu este dispusă să inițieze un armistițiu imediat – ceva ce alți lideri europeni și Trump au susținut. Rusia ar putea solicita, de asemenea, ca Ucraina să renunțe la o parte din teritoriul său în schimbul încetării violențelor care au luat sute de mii de vieți.

Trump este un creștin practicant, non-denominațional, și a spus anterior că el crede că poate ajunge în Rai făcând fapte bune.

„Dacă sunt bun, voi merge în Rai, iar dacă sunt rău, voi merge în altă parte – acolo, nu?” a spus Trump anul trecut gazdei Fox News, Laura Ingraham.