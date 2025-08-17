Detaliul care l-ar fi convins pe Trump să renunțe la un armistițiu pentru un acord de pace. Ce spun analiștii

După summitul din Alaska, Donald Trump i-a informat pe Volodimir Zelenski și pe liderii europeni că cerința de încetare a focului drept condiție preliminară pentru un acord de pace cade, întrucât nu este acceptată de partea rusă, și că va fi negociat direct un acord de pace.

După summitul de vineri, Trump le-a spus lui Zelenski și liderilor europeni că Putin a cerut ca Ucraina să cedeze întregul Donbas, precum și alte teritorii ocupate, potrivit a trei persoane familiarizate cu discuția, a relatat Washington Post.

Abandonarea condiției unui armistițiu pune presiune pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să accepte termenii Rusiei, altminteri aceasta amenință să continue ostilitățile, notează publicația americană.

Trump i-a spus lui Zelenski că Putin este „gata să promită” că va pune capăt războiului și că nu va începe războaie împotriva altor națiuni, în schimbul Donbasului și al celorlalte teritorii ucrainene pe care le-a cucerit, a declarat un oficial. Președintele ucrainean nu este dispus să renunțe la niciun teritoriu, a adăugat el. Trump dorește însă să se ajungă rapid la un acord de pace, iar Zelenski ar putea fi pus într-o poziție dificilă luni, când va merge la Washington.

Convorbirea telefonică între Trump, Zelenski și liderii Franței, Germaniei, Finlandei, Italiei, Marii Britanii, Poloniei, NATO și Comisiei Europene, a fost mai tensionată decât cea de la începutul acestei săptămâni între aceștia și în urma căreia președintele american s-a aliniat planului Europei, a declarat un al doilea oficial.

Garanții de securitate pentru Ucraina

Din acest punct de vedere, situația pare să fie mai optimistă, în cazul în care se ajunge la un acord de pace, notează publicația americană.

Prim-ministrul italian Giorgia Meloni a transmis sâmbătă într-un comunicat că s-au pus in discuție garanții de securitate „credibile și robuste” pentru Ucraina.

Garanțiile ar fi echivalente cu Articolul 5 al NATO privind apărarea colectivă, potrivit comunicatului.

Trump pare să fi fost influențat de afirmația Kremlinului conform căreia doar un acord de pace cuprinzător este acceptabil - afirmație pe care Putin a folosit-o până acum pentru a amâna eforturile de oprire a luptelor, argumentând că numeroasele întrebări, detalii și nuanțe implicate ar necesita mult timp pentru a fi puse la punct în cadrul negocierilor.

„Aceasta înseamnă că Putin a reușit să-l convingă pe Trump că orice efort în direcția unui armistițiu rapid și necondiționat va eșua”, a declarat într-un interviu analista rusă Tatiana Stanovaia de la Centrul Carnegie Rusia Eurasia.

De asemenea, aceasta a indicat că Putin l-a convins pe Trump de necesitatea de a aborda ceea ce Rusia numește „cauzele profunde” ale războiului, a spus ea, o formulare care pentru Kremlin înseamnă demilitarizarea Ucrainei și schimbarea guvernului, și chiar a renegocia arhitectura de securitate a Europei.

Potrivit analistei, eșecul obținerii unui armistițiu ridică întrebarea ce va face Trump atunci când Putin va continua un război pe care este sigur că îl va câștiga. „Ar trebui să analizăm cum evoluează situația în continuare, deoarece Putin va continua războiul.”

Kremlinul, care a scos în evidență cu ingeniozitate armele nucleare ale Rusiei și istoria sa ca superputere în timpul Războiului Rece, pare să-l fi convins pe Trump că Ucraina nu ar putea niciodată câștiga un război împotriva unei puteri nucleare, a scris ea în declarații separate pe rețelele de socializare.

„Putin, așa cum era de așteptat, a subliniat puterea nucleară a Rusiei, ceea ce a lăsat o impresie puternică asupra lui Trump”, a scris ea.

Presiune pe Volodimir Zelenski

Ministrul norvegian de externe, Espen Barth Eide, a avertizat că cererea lui Putin de a aborda „cauzele profunde” ale războiului este „un cod pentru justificarea rusească pentru invazia ilegală a Ucrainei”.

„Știm că președintele Putin vrea să divizeze Europa și Statele Unite. Împreună cu toți aliații noștri, trebuie să facem tot ce putem pentru a evita acest lucru”, a declarat el în comentariile adresate presei norvegiene.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Comisiei Europene, a declarat că Statele Unite au puterea de a forța Rusia să negocieze la modul serios.

„Dar cruda realitate este că Rusia nu are nicio intenție să pună capăt acestui război prea curând”, a scris ea în comentariile pentru The Washington Post. „Securitatea europeană nu este negociabilă”, a adăugat ea.

Comentatorul pro-Kremlin, Serghei Markov, a apreciat că Trump are o empatie naturală pentru Putin și un antagonism natural față de europeni și Zelenski.

„Înseamnă că dezvoltă relații de prietenie. Amândoi sunt din aceeași generație. Amândoi se respectă reciproc”, a spus el. Deși sancțiunile nu au fost ridicate, „tendința este bună. A existat o tranziție calitativă”.

Putin a reușit, de asemenea, într-o oarecare măsură, să devieze presiunea de a pune capăt războiului asupra lui Zelenski - în loc să o mențină asupra Rusiei ca agresor - Trump declarând pentru Fox News după summit că Zelenski ar trebui „să facă o înțelegere” acum, deoarece „Rusia este o putere foarte mare. Și Ucraina nu este”.

Însă și Putin se confruntă în cu presiuni interne pentru a pune capăt războiului, trupele ruse fiind ucise în număr mare, economia în declin, iar cheltuielile pentru război exorbitante, în timp ce companiile se confruntă cu faliment din cauza ratelor mari ale dobânzilor.

„Pierde foarte mulți oameni. Și este dificil să susțină economia. Societatea este obosită. Liderii lui sunt obosiți. Trebuie să pună capăt războiului. Dar trebuie să o facă în condițiile lui și aici nu vrea să facă compromisuri”, a spus Stanovaia.