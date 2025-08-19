Președintele ucrainean i-a oferit liderului de la Casa Albă un cadou din partea unui soldat

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a înmânat lui Donald Trump un cadou simbolic din partea unui militar ucrainean grav rănit, și anume o crosă de golf, relatează Kyiv Post.

Potrvit serviciului de presă al Biroului Prezidențial, sergentul Konstantin Kartavtsev și-a pierdut un picior în primele luni ale invaziei rusești la scară largă, în timp ce își salva camarazii.

Golful a fost o componentă importantă a reabilitării lui, ajutându-l să-și redobândească echilibrul fizic și emoțional.

Militarul ucrainean i-a trimis lui Trump prin Zelenski și un mesaj video înregistrat prin care îi cerea președintelui american să ajute Ucraina să încheie o pace dreaptă și durabilă.

Trump a înregistrat la rândul său un mesaj video prin care îi mulțumea pentru cadou.

Liderul american a avut un cadou și pentru Zelenski: cheile simbolice ale Casei Albe.

Schimbul de cadouri a avut loc după întâlnirea de luni dintre Trump și Zelenski, la Casa Albă.

Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron, secretarul general al NATO Mark Rutte, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul britanic Keir Starmer și premierul finlandez Alexander Stubb au participat luni la reuniunea istorică de la Casa Albă.

Liderii au stabilit ca SUA și aliații europeni să ofere Ucrainei garanții de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia.

„Putin a fost de acord ca Rusia să accepte garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta este unul dintre punctele cheie pe care trebuie să le luăm în considerare”, a declarat Trump.

„Sunt optimist că putem ajunge la un acord care ar descuraja orice viitoare agresiune împotriva Ucrainei. Și chiar cred că nu va fi așa. Este în mare parte supraevaluat, dar vom afla”, a adăugat el.



