Video Trump avertizează Hamas să accepte planul său de pace pentru Gaza. Dacă refuză acordul, Israelul va acționa cu sprijinul SUA

Președintele american Donald Trump a prezentat luni, 29 septembrie, un plan în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului din Fâșia Gaza. . Israel a aprobat propunerea, însă Hamas nu a acceptat-o încă.

Se pare că planul a suferit unele modificări de când a fost prezentat inițial liderilor arabi la New York săptămâna trecută, reducându-se de la 21 de puncte la 20, scrie CNN. Planul trebuie să fie acceptat de ambele părți, inclusiv de Autoritatea Palestiniană.

Casa Albă a subliniat că „nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza”. „Dacă va fi acceptat de Hamas, această propunere prevede eliberarea tuturor ostaticilor rămași, imediat, dar în niciun caz în mai mult de 72 de ore,” a declarat Trump. Această prevedere implică eliberarea tuturor ostaticilor, vii sau decedați, de către Hamas.

Donald Trump afirmă că mulți palestinieni își doresc să trăiască în pace, dar trebuie „să-și asume responsabilitatea” pentru propriul destin.

Președintele american a adăugat că palestinienii au avut o „viață grea” sub conducerea Hamas. Totuși, dacă nu vor accepta planul său, Trump subliniază că ei nu vor avea pe cine să dea vina decât pe ei înșiși. „Sperăm să avem un acord de pace” a adăugat Trump.

Conform planului, forțele israeliene se vor retrage la linia convenită pentru a pregăti eliberarea ostaticilor.

În această perioadă, toate operațiunile militare, inclusiv bombardamentele aeriene și de artilerie, vor fi suspendate, iar liniile de luptă vor rămâne înghețate până când condițiile pentru retragerea completă etapizată vor fi îndeplinite, fără a fi definit un calendar.

Președintele Statelor Unite a estimat că propunerea sa în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Gaza va primi „un răspuns pozitiv” din partea Hamas.

Totuși, Trump a avertizat că, dacă gruparea palestiniană respinge oferta, Israelul va avea „îndreptățirea și sprijinul deplin al SUA pentru a termina sarcina de a distruge amenințarea Hamas”.

„Odată ce toți ostaticii vor fi returnați, membrii Hamas care se angajează în coexistență pașnică și în dezarmare vor primi amnistie,” se mai arată în propunere.

Premierul israelian a avertizat că Israelul va continua ofensiva dacă Hamas respinge planul lui Trump.

„Dacă Hamas respinge planul dumneavoastră, domnule președinte, sau dacă pretind că îl acceptă și apoi acționează împotriva lui, Israelul va termina operațiunea de unul singur,” a subliniat Netanyahu, potrivit cnbcnews.

Casa Albă subliniază că „nimeni nu va fi forțat să părăsească Gaza, iar cei care doresc să plece vor fi liberi să o facă și vor putea reveni”, în ciuda declarațiilor anterioare ale lui Trump despre relocări forțate.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a mai susținut luni că Autoritatea Palestiniană (AP) nu poate avea un rol în viitoarea guvernare a Gazei fără o transformare „radicală”.

„Apreciez poziția fermă conform căreia AP nu ar putea avea niciun rol în Gaza fără a trece printr-o transformare radicală și autentică”, i-a spus Netanyahu președintelui american Donald Trump în cadrul conferinței de presă comune de la Casa Albă.

Printre principalele măsuri ale planului se numără: