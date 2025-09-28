search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Trump anunță o premieră în negocierile de pace în Orientul Mijlociu. „Toată lumea este pregătită pentru ceva special”

0
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump anunţă duminică ”ceva special, o premieră” în negocierile de pace în Orientul Mijlociu, cu o zi înaintea unei vizite a premierului israelian Benjamin Netanyahu la Casa Albă, relatează AFP.

Donald Trump, președinte SUA FOTO: EPA EFE
Donald Trump, președinte SUA FOTO: EPA EFE

”Avem o şansă reală să ajungem la ceva măreţ în Orientul Mijlociu. Toată lumea este pregătită pentru ceva special, o premieră. Vom ajunge acolo”, scrie pe platforma sa Truth Social şeful statului american.

Donald Trump a anunţat vineri, într-o discuţie cu jurnalişti, că crede că are ”un acord” cu privire la Fâşia Gaza, după ce a prezentat în cursul săptămânii un nou plan de pace mai multor ţări arabe şi musulmane şi lui Benjamin Netanyahu.

Va fi un acord care va aduce înapoi ostaticii. Va fi un acord care va pune capăt războiului”, a promis preşedintele american.

Potrivit unei surse diplomatice, acest plan american - în 21 de puncte - prevede o încetare permanentă a focului în Fâşia Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni ţinuţi în enclavă, o retragere israeliană şi o viitoare guvernatre a Fâşiei Gaza fără Hamas.

”Sinucidere națională”

Presa britanică scrie că fostul premier Tony Blair ar putea juca un rol de prim-plan într-o viitoare autoritate de tranziţie în Fâşia Gaza.

La tribuna Adunării Generale a ONU, vineri, Benjamin Netanyahu a denunţat recunoaşterea Palestinei ca stat de către aproximativ zece ţări - inclsuiv Franţa, Regatul Unit, Canada şi Australia săptămâna trecută.

Înfiinţarea unui stat palestinian ar fi o ”sinucidere naţională” a Israelului, a tunat el.

Netanyahu a promis să ”termine treaba” împotriva Hamas ”cât mai repede posibil” în Fâşia Gaza, devastată de aproape doi ani de război.

Un atac comis de Hamas la 7 octombrie 2023 în sudul Israelului a antrenat de partea israliană moartea a 1.219 persoiane, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, iar 47 sunt ţinute în continuare în enclavă, dintre care 25 sunt considerate moarte de către armata israeliană.

Ofensiva israeliană de represalii în Fâşia Gaza s-a soldat cu 66.025 de morţi, majoritatea civili, potrivit unor date ale Minmisterului Sănătăţii al Guvernului Hamas, considerate fiabile de către ONU.

În lume

