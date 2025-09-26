Trump, poziție fermă în privința războiului din Gaza: „Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania”

Donald Trump a declarat că nu va permite Israelului să anexeze Cisiordania ocupată, opunându-se astfel apelurilor unor politicieni de extremă dreapta din Israel care doresc să extindă suveranitatea asupra zonei și, pe această cale, să împiedice crearea unui stat palestinian, relatează The Guardian și agențiile internaționale de presă.

„Nu voi permite Israelului să anexeze Cisiordania. Nu, nu voi permite. Nu se va întâmpla. Este suficient. Este timpul să înceteze acum”, a declarat preşedintele american, care nu luase încă o poziţie publică pe această temă și care a vorbit joi cu premierul israelian.

Trump a făcut aceste declarații vineri, în timp ce Benjamin Netanyahu sosea la New York pentru discursul în fața Adunării Generale a ONU.

Benjamin Netanyahu a anunțat că guvernul său va extinde aşezările evreieşti din Cisiordania ocupată, ca răspuns la recunoaşterea de către ţări occidentale a unui stat palestinian, în timp ce miniştrii israelieni de extremă dreaptă Itamar Ben Gvir şi Bezalel Smotrich au cerut anexarea teritoriului.

Au apărut speculații pe scară largă în Israel și în alte părți ale lumii cu privire la modul în care Netanyahu intenționează să riposteze pentru recunoașterea Palestinei ca stat de către Marea Britanie, Australia, Franța, Canada și Portugalia la începutul acestei săptămâni.

Oficialii din Ierusalim au declarat că orice măsură va lua Netanyahu, aceasta va fi aprobată mai întâi de Trump. Opțiunile includ anexarea completă a Cisiordaniei sau a unor porțiuni mai mici, precum o fâșie de teritoriu de-a lungul graniței cu Iordania, sau închiderea consulatelor britanic, francez și a altora din Ierusalimul de Est, au declarat analiștii.

Țările arabe și musulmane l-au avertizat pe Trump cu privire la consecințele grave ale oricărei anexări a Cisiordaniei – un mesaj pe care președintele SUA „îl înțelege foarte bine”, potrivit ministrului de externe al Arabiei Saudite, prințul Faisal bin Farhan Al-Saud.

Washingtonul a propus un nou plan de pace

Pe de altă parte, preşedintele republican a prezentat săptămâna aceasta mai multor lideri arabi şi musulmani, în marja Adunării Generale a ONU la New York, o nouă iniţiativă pentru a pune capăt conflictului din teritoriul palestinian. Acest plan ar trebui să răspundă atât preocupărilor israeliene, cât şi ale ţărilor din Orientul Mijlociu.

Principalele puncte prevăd un armistiţiu permanent în Gaza, eliberarea ostaticilor israelieni deţinuţi în teritoriul palestinian, retragerea armatei israeliene şi un aflux de ajutor umanitar, a declarat pentru AFP o sursă diplomatică familiarizată cu reuniunea.

„Suntem destul de aproape de a avea un acord privind Gaza şi poate chiar pacea”, a spus Donald Trump.

Statele Unite propun, de asemenea, o nouă iniţiativă de guvernare pentru Gaza, excluzând Hamas.

Potrivit aceleiaşi surse, liderii arabi şi musulmani au cerut garanţii din partea preşedintelui american împotriva anexării unor părţi din Cisiordania (ocupată de Israel din 1967) sau a oricărei măsuri care ar putea modifica statu-quoul juridic şi istoric al locurilor sfinte de la Ierusalim, potrivit Agerpres.

Un plan israelian de colonizare larg condamnat, cunoscut drept proiectul E1, care ar diviza Cisiordania ocupată și ar izola-o de Ierusalimul de Est, a primit aprobarea finală în august. Acesta ar traversa teritoriul pe care palestinienii îl revendică pentru un stat propriu.

Ministrul israelian al finanțelor, Bezalel Smotrich, un ultra-naționalist, a declarat la momentul respectiv că statul palestinian „este șters de pe hartă”.

Aproximativ 700.000 de coloniști israelieni trăiesc printre 2,7 milioane de palestinieni în Cisiordania și Ierusalimul de Est.

Majoritatea comunității internaționale consideră că așezările israeliene din Cisiordania sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional. Israelul contestă acest lucru, invocând legăturile istorice și biblice cu acestă zonă și invocând faptul că așezările conferă Israelului profunzime strategică și securitate.