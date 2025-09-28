Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate de administrația Trump

Administrația Trump se află în pragul unei acțiuni fără precedent: peste 100.000 de angajați federali urmează să își înainteze demisiile marți, ca parte a unui program amplu de „demisii amânate” ce vizează restructurarea aparatului bugetar al SUA, scrie The Guardian.

În paralel, Congresul se confruntă cu un termen limită marți pentru aprobarea unor noi fonduri, altfel riscând un blocaj guvernamental. Casa Albă a dispus totodată agențiilor federale să pregătească planuri pentru concedieri pe scară largă în cazul în care disputa politică nu va fi rezolvată.

Angajații care au ales să plece sub umbrela acestui program — una dintre principalele măsuri ale administrației Trump pentru reducerea forței de muncă federale — povestesc despre luni întregi de „frică și intimidare”, care i-au determinat să considere plecarea drept singura soluție.

„Angajații federali rămân pentru misiune. Când misiunea este luată, când sunt transformați în țapi ispășitori, când securitatea locului de muncă devine incertă și când echilibrul dintre muncă și viață este erodat, ei pleacă”, a declarat pentru The Guardian un angajat cu vechime din cadrul Agenției Federale pentru Managementul Urgențelor (FEMA). „Așa am decis și eu să plec.”

Programul total de demisii amânate implică un cost estimat de 14,8 miliarde de dolari, timp în care 200.000 de angajați vor primi salariul și beneficiile lor complete, fiind plasați în concediu administrativ pentru până la opt luni, conform senatorilor democrați.

Oficialii administrației Trump susțin însă că investiția este justificată. Biroul pentru Managementul Personalului a afirmat că aceste cheltuieli unice vor reduce costurile guvernului pe termen lung. Totodată, ei critică protecțiile în muncă ale funcționarilor publici, pledând pentru un „cadru modern de angajare la cerere, similar celui existent în majoritatea companiilor private”.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat că programul nu implică „costuri suplimentare pentru guvern”, subliniind că salariile ar fi fost plătite oricum. „Acesta este, de fapt, cel mai mare și mai eficient plan de reducere a forței de muncă din istorie și va aduce economii de 28 de miliarde de dolari anual”, a precizat acesta.

275.000 de angajați federali vor pleca în urma programelor de demisie amânată

În total, administrația anticipează că aproape 275.000 de angajați federali vor pleca în urma programelor de demisie amânată, separare voluntară, atriție și pensionare anticipată. În plus, mii de angajați au fost concediați în cadrul măsurilor directe de reducere a personalului. Această exod masiv reprezintă cea mai mare scădere a angajărilor civice federale într-un singur an de la al Doilea Război Mondial.

Mulți dintre angajații care au acceptat programul de demisie amânată au cerut să își păstreze anonimatul, sperând să se întoarcă în sectorul public și protejându-și perspectivele profesionale viitoare. Aceștia pășesc într-o piață a muncii afectată: rata șomajului a urcat în august 2025 la 4,3%, cel mai ridicat nivel din 2021, iar crearea de noi locuri de muncă a fost limitată, cu doar 22.000 de joburi noi, afectate de perturbările și incertitudinile generate de politica tarifară a administrației Trump.

„Este un proces imens de doliu”, a declarat un angajat al Departamentului pentru Afaceri ale Veteranilor care a acceptat planul de demisie amânată. „Mulți dintre noi speram să încheiem cariera în serviciul guvernamental. Ne-am simțit legați de misiune. Dar după luni de presiune, am ajuns la concluzia că plecarea este, de fapt, o decizie legată și de sănătatea mintală.”

Comentariile publice ale lui Russell Vought, șeful Biroului de Management și Buget al Casei Albe, au amplificat această atmosferă: „Vrem ca atunci când se trezesc dimineața, angajații federali să nu mai vrea să vină la muncă… vrem să le întrerupem finanțarea… vrem să îi punem într-o stare de traumă.”

Sindicatele care reprezintă angajații federali au contestat programul în instanță, susținând că acesta subminează funcționarea normală a agențiilor guvernamentale și ignoră autoritatea Congresului. „Epura guvernului federal de angajați de carieră va avea consecințe vaste și neintenționate, care vor afecta cetățenii care depind de un guvern funcțional”, a declarat Everett Kelley, președintele Federației Americane a Angajaților Guvernamentali.