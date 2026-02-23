search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump atacă din nou Curtea Supremă după decizia privind tarifele și amenință cu măsuri comerciale mai dure

0
0
Publicat:

Donald Trump și-a reluat luni atacurile la adresa Curții Supreme a Statelor Unite, după ce instanța a decis săptămâna trecută împotriva programului său tarifar. Liderul de la Casa Albă a promis că va apela la alte puteri și licențe tarifare, fără a oferi însă detalii.

Trump și-a reluat luni atacurile la adresa Curții Supreme a SUA. FOTO: AFP
Trump și-a reluat luni atacurile la adresa Curții Supreme a SUA. FOTO: AFP

Într-o postare publicată pe Truth Social, Trump a criticat decizia instanței, susținând că aceasta i-ar fi conferit, „accidental”, mai multă putere decât înainte. El a afirmat că poate utiliza licențele pentru a exercita presiuni economice asupra statelor străine, în special asupra celor pe care le acuză că au „jefuit” Statele Unite timp de decenii.

„Curtea Supremă (voi folosi litere mici pentru o perioadă, din lipsă totală de respect!) a Statelor Unite mi-a acordat accidental şi fără să vrea, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, mult mai multe puteri şi influenţă decât aveam înainte de hotărârea lor ridicolă, prostească şi foarte controversată la nivel internaţional. În primul rând, pot folosi licenţele pentru a face lucruri absolut „teribile” ţărilor străine, în special celor care ne-au jefuit timp de multe decenii”, a scris Trump.

Declarațiile vin la o zi după ce Trump a anunțat majorarea temporară a tarifelor de import de la 10% la 15% pentru bunurile provenite din toate țările, nivelul maxim permis de lege. Decizia a fost luată după ce Curtea Supremă a stabilit că președintele și-a depășit atribuțiile atunci când a impus tarife mai ridicate în baza unei legi privind situațiile de urgență economică.

Trump a insistat că instanța a validat, totuși, alte tarife existente, pe care susține că le poate folosi „mult mai agresiv”, cu certitudine juridică.

În același mesaj, el a lansat noi atacuri la adresa judecătorilor Curții Supreme, inclusiv a doi magistrați numiți chiar de el în timpul primului mandat, acuzând instanța de incompetență și sugerând că ar putea lua, pe viitor, decizii favorabile Chinei.

Hotărârea Curții, redactată de președintele conservator al instanței, John Roberts, a reafirmat rolul Curții Supreme de a controla limitele puterii executive. Trump și-a exprimat, totodată, temerea că instanța ar putea decide împotriva încercării administrației sale de a restricționa cetățenia prin naștere.

Decizia și reacțiile ulterioare ale președintelui american au început deja să afecteze relațiile comerciale internaționale. China a cerut Washingtonului să renunțe la măsurile tarifare, Uniunea Europeană se pregătește să înghețe acordul comercial, iar India a amânat discuțiile planificate cu SUA.

Pe piețele financiare, incertitudinea legată de politica comercială a Statelor Unite a dus luni la scăderi ale contractelor futures de pe Wall Street și ale dolarului. De asemenea, prețurile petrolului au coborât inițial, pe fondul temerilor privind încetinirea creșterii globale și reducerea cererii de combustibil.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
digi24.ro
image
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
stirileprotv.ro
image
Produsul adorat de români redus cu 80% începând de astăzi, în toate magazinele LIDL din România
gandul.ro
image
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
mediafax.ro
image
Gigi Becali, reacţie surpriză în scandalul de la Rapid – Dinamo: „M-am supărat eu când au pus oaia? Nu îmi e ruşine de adevărul meu”
fanatik.ro
image
„Doamne cu jeep și fes Armani la coadă pentru paste de 2 lei”. O voluntară din Gara de Nord răspunde criticilor despre refugiații ucraineni cu mașini scumpe. Detalii neștiute din spatele ajutoarelor.
libertatea.ro
image
Uniunea Europeană ar putea avea încă o țară membră. Un referendum va fi organizat deja în luna august
digi24.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții anunțată: Cristi Chivu, înlocuit! Un nume uriaș, ”precontract cu Inter”
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Ucraina devine o țară de văduve și orfani: A pierdut 10 milioane de oameni în 4 ani de război
observatornews.ro
image
Cine e bărbatul MISTERIOS din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță
cancan.ro
image
Pensiile vor crește abia în 2028 și numai dacă sunt îndeplinite 2 condiții. S-a înșelat minsitrul muncii?
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Un nou ciclon ajunge în România. Vor fi ploi abundente, unde vine primăvara în zilele următoare
playtech.ro
image
Dezvăluiri despre crima înfiorătoare din Botoșani, în urma căreia șase copilași au rămas orfani! Ionuț, ucis de un tânăr de 24 de ani: „Mama îi va lua la ea”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Anunţul momentului! Cine-l va înlocui pe Bolojan la Guvern
romaniatv.net
image
Tradiții și obiceiuri de Dragobete. Ce este interzis să faci pe 24 februarie
mediaflux.ro
image
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
AUDIO. Înregistrare șocantă cu Ion Duvac, membru în Colegiul Psihologilor. Îi cere pacientei să facă o poză cu vaginul: „Ia dă-ți tu voie să vedem ce-i cu păsărica ta”
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Trebuie sau nu să speli orezul înainte de a-l găti? Ce spun specialiștii despre acest obicei
click.ro
image
Pensii mai mari de la 1 iulie 2026. E vorba de românii care au lucrat în această țară din Europa
click.ro
FotoJet (55) jpg
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie
okmagazine.ro
BAFTA 2026 sursa foto Profimedia jpg
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?
clickpentrufemei.ro
Nunta 20240322211544 001 jpg
Românii din Canada. O istorie care a început acum 130 de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
Festivi, dar tensionați, reci, oarecum înstrăinați. William și Kate nu și-au putut ascunde îngrijorarea, sunt momente grele pentru monarhie

Click! Pentru femei

image
Cel mai controversat moment de la BAFTA. Cine a sărit la bătaie chiar pe covorul roșu?

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești