Trump atacă din nou Curtea Supremă după decizia privind tarifele și amenință cu măsuri comerciale mai dure

Donald Trump și-a reluat luni atacurile la adresa Curții Supreme a Statelor Unite, după ce instanța a decis săptămâna trecută împotriva programului său tarifar. Liderul de la Casa Albă a promis că va apela la alte puteri și licențe tarifare, fără a oferi însă detalii.

Într-o postare publicată pe Truth Social, Trump a criticat decizia instanței, susținând că aceasta i-ar fi conferit, „accidental”, mai multă putere decât înainte. El a afirmat că poate utiliza licențele pentru a exercita presiuni economice asupra statelor străine, în special asupra celor pe care le acuză că au „jefuit” Statele Unite timp de decenii.

„Curtea Supremă (voi folosi litere mici pentru o perioadă, din lipsă totală de respect!) a Statelor Unite mi-a acordat accidental şi fără să vrea, în calitate de preşedinte al Statelor Unite, mult mai multe puteri şi influenţă decât aveam înainte de hotărârea lor ridicolă, prostească şi foarte controversată la nivel internaţional. În primul rând, pot folosi licenţele pentru a face lucruri absolut „teribile” ţărilor străine, în special celor care ne-au jefuit timp de multe decenii”, a scris Trump.

Declarațiile vin la o zi după ce Trump a anunțat majorarea temporară a tarifelor de import de la 10% la 15% pentru bunurile provenite din toate țările, nivelul maxim permis de lege. Decizia a fost luată după ce Curtea Supremă a stabilit că președintele și-a depășit atribuțiile atunci când a impus tarife mai ridicate în baza unei legi privind situațiile de urgență economică.

Trump a insistat că instanța a validat, totuși, alte tarife existente, pe care susține că le poate folosi „mult mai agresiv”, cu certitudine juridică.

În același mesaj, el a lansat noi atacuri la adresa judecătorilor Curții Supreme, inclusiv a doi magistrați numiți chiar de el în timpul primului mandat, acuzând instanța de incompetență și sugerând că ar putea lua, pe viitor, decizii favorabile Chinei.

Hotărârea Curții, redactată de președintele conservator al instanței, John Roberts, a reafirmat rolul Curții Supreme de a controla limitele puterii executive. Trump și-a exprimat, totodată, temerea că instanța ar putea decide împotriva încercării administrației sale de a restricționa cetățenia prin naștere.

Decizia și reacțiile ulterioare ale președintelui american au început deja să afecteze relațiile comerciale internaționale. China a cerut Washingtonului să renunțe la măsurile tarifare, Uniunea Europeană se pregătește să înghețe acordul comercial, iar India a amânat discuțiile planificate cu SUA.

Pe piețele financiare, incertitudinea legată de politica comercială a Statelor Unite a dus luni la scăderi ale contractelor futures de pe Wall Street și ale dolarului. De asemenea, prețurile petrolului au coborât inițial, pe fondul temerilor privind încetinirea creșterii globale și reducerea cererii de combustibil.