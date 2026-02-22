Trump majorează tarifele globale la 15%, la o zi după ce le crescuse la 10% ca răspuns la decizia Curții Supreme a SUA

Președintele Donald Trump majorează taxa vamală globală la 15%, de la 10%, la o zi după ce Curtea Supremă a SUA a decis, cu un vot de 6 la 3, că președintele și-a depășit atribuțiile în impunerea tarifelor.

În urma loviturii primite vineri, Trump a semnat o proclamație prin care impune o taxă temporară de 10% asupra importurilor, în baza Secțiunii 122 din Legea Comerțului din 1974, care permite președintelui să stabilească restricții la import pentru o perioadă de până la 150 de zile, scrie Financial Times.

Aceasta a fost una dintre opțiunile invocate de Trump după ce Curtea Supremă a decis, cu un vot de 6 la 3, că și-a depășit atribuțiile atunci când a folosit Legea privind Puterile Economice în Situații de Urgență Internațională pentru a impune tarife asupra zeci de țări.

Sâmbătă, însă, Trump a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că, „majorează, cu efect imediat, Tariful Global de 10% aplicat Țărilor, dintre care multe au «jefuit» SUA timp de decenii, fără represalii, la nivelul maxim permis și testat legal de 15%”.

El a adăugat: „În următoarele câteva luni, Administrația Trump va stabili și va emite noile tarife legale și permise.”

Decizia Curții a determinat administrația să se grăbească să implementeze planuri de rezervă pentru a menține unele taxe vamale.

Aproximativ 142 de miliarde de dolari din venituri tarifare sunt în incertitudine, potrivit unor estimări ale economiștilor de la Universitatea Yale, în timp ce companiile americane cer rambursări.

Între timp, Trump a dispus noi investigații privind practicile comerciale neloiale și a anunțat că va introduce tarife suplimentare invocând motive de securitate națională.

Canada și Mexic vor fi exceptate de la noile tarife, în conformitate cu acordul comercial nord-american, a transmis Casa Albă. De asemenea, sunt exceptate anumite produse alimentare, precum carnea de vită și roșiile, dar și mineralele critice.

Președintele i-a lăudat pe cei trei judecători care au formulat opinii divergente față de decizia Curții: Brett Kavanaugh, Clarence Thomas și Samuel Alito. În schimb, ceilalți judecători, inclusiv doi numiți chiar de el (Amy Coney Barrett și Neil Gorsuch) au fost aspru criticați.

Trump i-a descris drept „lipsiți de patriotism” și „neloiali Constituției” și a afirmat că aceștia ar fi „o rușine pentru familiile lor”. De asemenea, a sugerat că participarea lor la discursul privind Starea Națiunii de săptămâna viitoare a fost „aproape” anulată.

Întrebat despre dovezile care ar susține afirmațiile privind influența străină asupra Curții Supreme, Donald Trump a răspuns: „Veți afla”.