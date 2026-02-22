search
Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
China devansează SUA și devine principalul partener comercial al Germaniei, în pragul vizitei lui Merz

China a depășit Statele Unite și a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei, potrivit datelor oficiale, în timp ce cancelarul german, Friedrich Merz, se pregătește pentru prima sa vizită la Beijing de la preluarea mandatului.

China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei FOTO Shutterstock
China a redevenit cel mai important partener comercial al Germaniei FOTO Shutterstock

Merz va pleca marți în China și va fi primit miercuri, la Beijing, cu onoruri militare de către premierul chinez, Li Qiang. Ulterior, acesta se va întâlni cu președintele Xi Jinping pentru discuții care vor continua în cadrul unei cine oficiale, a anunțat purtătorul său de cuvânt, Sebastian Hille.

Oficiul Federal de Statistică al Germaniei a publicat vineri date care arată că China a revenit pe primul loc ca cea mai importantă piață pentru Germania, cu schimburi comerciale în valoare de 251 de miliarde de euro în 2025, în creștere cu 2,2% față de 2024, an în care Statele Unite au fost principala destinație pentru exporturile germane, scrie The Guardian.

Germania a importat din China bunuri în valoare de aproximativ 170,6 miliarde de euro în 2025, de peste două ori mai mult decât exporturile către această țară, care s-au ridicat la 81,3 miliarde de euro.

Schimburile comerciale cu Statele Unite au avut un total de 240 de miliarde de euro, iar tarifele controversate impuse de președintele american Donald Trump ar putea explica, cel puțin parțial, scăderea de 5% a comerțului bilateral.

Hille a precizat că, pe durata vizitei de două zile în China, Merz va vizita și Orașul Interzis, compania chineză Unitree Robotics, producătorul auto german Mercedes-Benz și compania Siemens Energy, specializată în turbine și soluții energetice. De asemenea, va ajunge în orașul Hangzhou, din estul Chinei.

În timpul vizitei, Merz este așteptat să abordeze mai multe teme sensibile, inclusiv războiul din Ucraina, drepturile omului și relațiile comerciale.

Uniunea Europeană încearcă să limiteze supracapacitatea industrială a Chinei, însă taxele vamale introduse în 2024 pentru automobilele electrice importate din China au avut un impact redus asupra vânzărilor. În plus, Bruxelles-ul ia în calcul impunerea unor noi taxe pentru oțel, prin măsuri de protecție a pieței, în cursul acestui an.

Relația comercială dintre Germania și China este complexă, în special din cauza prezenței puternice a companiilor auto germane pe piața chineză. Volkswagen a descris China drept o „a doua piață de origine”, iar BMW și Mercedes-Benz depind în mare măsură de vânzările din această țară pentru performanța lor economică.

Directorul general al BMW, Oliver Zipse, se numără printre cei 30 de reprezentanți ai mediului de afaceri care îl vor însoți pe Merz în această deplasare. „Provocările globale complexe pot fi soluționate doar prin cooperare”, a declarat acesta. „Prin vizita sa în China, cancelarul transmite un semnal puternic în favoarea dialogului și colaborării.”

Uniunea Europeană urmărește reducerea dependenței față de China și a lansat mai multe inițiative pentru a-și diminua vulnerabilitatea, în condițiile în care Beijingul domină livrările de pământuri rare, materiale critice și minerale esențiale rafinate, inclusiv litiu necesar bateriilor pentru automobilele electrice și magneți permanenți utilizați într-o gamă largă de produse, de la mașini și frigidere până la aeronave militare.

Nevoia Germaniei de a susține industria auto, unul dintre cei mai mari angajatori ai țării, a făcut ca poziția sa privind restricțiile asupra importurilor din China să fie mai puțin tranșantă.

Germania a votat împotriva deciziei Uniunii Europene de a introduce taxe vamale pentru automobilele electrice chinezești în 2024, iar luna aceasta a evitat aplicarea unor tarife europene asupra importurilor modelului Cupra Tavascan, produs în China de Volkswagen, în schimbul unor angajamente privind stabilirea unui preț minim pentru acest vehicul.

