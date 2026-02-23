La negocierile de la Geneva s-a discutat crearea unei zone economice sub administrarea „Consiliului pentru Pace” propus de Trump – potrivit presei ucrainene

În cadrul celui de-al treilea tur de negocieri desfășurat la Geneva privind încetarea războiului din Ucraina, la care au participat reprezentanți ai Rusiei, Ucrainei și ai Statelor Unite, a fost analizată posibilitatea creării unei zone economice libere cu o lățime de 40 de kilometri, aflată sub o posibilă administrare a „Consiliului pentru pentru Pace” inițiat de președintele american Donald Trump, scrie Ukrainska Pravda, care citează surse apropiate discuțiilor.

Lipsa detaliilor oficiale

Potrivit publicației, niciuna dintre părți nu a făcut publice detalii precise privind conținutul negocierilor. Totuși, surse citate susțin că, în cadrul ultimei întâlniri de la Geneva, s-a discutat despre separarea forțelor combatante și crearea unei zone tampon în care ar putea funcționa o zonă economică liberă.

Surse ale Ukrainska Pravda au declarat pentru publicație că, la Conferința de Securitate de la München, președintele Volodimir Zelenski ar fi prezentat mai multe variante privind retragerea trupelor din Donbas, inclusiv un scenariu de retragere sincronizată pe o distanță de 40 de kilometri de la linia de contact.

Implementarea unui astfel de plan rămâne însă incertă. De asemenea, potrivit publicației ucrainene, în discuții a fost evocată ideea ca proiectul zonei economice libere să fie coordonat de „Consiliul pentru Pace” înființat recent de Donald Trump.

O zonă economică liberă administrată de Statele Unite ar aminti de formule aplicate anterior de actuala administrație americană în procesele de mediere dintre Azerbaidjan și Armenia, precum și în dosarul israeliano-palestinian.

Un nouă rundă de negocieri, în pregătire

La 20 februarie, președintele Zelenski a anunțat că a fost convenită organizarea, în următoarele zece zile, a unui nou tur de negocieri în format trilateral Ucraina–SUA–Rusia.

Pe 18 februarie, la Geneva, a avut loc a doua zi de discuții între delegațiile ucraineană, americană și rusă privind soluționarea conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a declarat că negocierile au durat aproximativ două ore și au fost „dificile, dar constructive”.

Zelenski a afirmat că s-a ajuns la un acord privind implicarea Statelor Unite în monitorizarea respectării unui eventual armistițiu. Ulterior, el a subliniat că aspectele politice legate de posibile compromisuri și necesitatea unei întâlniri la nivel înalt între lideri nu au fost încă suficient clarificate.

Discuții viitoare privind centrala de la Zaporojie

Potrivit aceleiași publicații, la următoarea întâlnire trilaterală ar urma să fie abordată și problema administrării centralei nucleare de la Centrala Nucleară Zaporojie, aflată în prezent sub ocupație rusă.

Surse diplomatice afirmă că discuțiile ar putea viza cine și în ce format ar trebui să asigure administrarea acestei instalații strategice. De asemenea, la negocieri ar putea fi invitați experți în domeniul energetic.

În acest context, devine tot mai evidentă necesitatea unei întâlniri la nivel de lideri. Săptămâna trecută, Zelenski a anunțat că a însărcinat echipa sa de negociatori să pregătească o viitoare reuniune la Geneva. Potrivit acestuia, o întrevedere directă cu președintele rus Vladimir Putin ar putea reprezenta cea mai eficientă cale pentru a obține progrese în dosarul teritorial.