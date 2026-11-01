 Trump ar putea lansa o operațiune militară de amploare împotriva Iranului dacă republicanii pierd alegerile. Liderul suprem iranian cere un răspuns „maxim“ | adevarul.ro
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Trump ar putea lansa o operațiune militară de amploare împotriva Iranului dacă republicanii pierd alegerile. Liderul suprem iranian cere un răspuns „maxim“

Război în Orientul Mijlociu
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Un oficial american a sugerat că, în cazul unei înfrângeri severe a republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului, președintele Donald Trump ar putea fi mai dispus să accepte o operațiune militară de amploare împotriva Iranului. Între timp, liderul suprem iranian, Mojtaba Khamenei, a ordonat comandanților militari ai țării să răspundă „imediat și eficient“ la orice nou atac american sau israelian.

Trump s-ar putea răzbuna pe Iran dacă republicanii pierd alegerile
Președintele SUA Donald Trump ar putea lovi din nou Iranul Foto: Profimedia

Declarația oficialului american a fost relatată pe rețeaua X de jurnalistul Axios Barak Ravid. Potrivit acestuia, dacă Trump se simte umilit sau își pierde influența, ar putea recurge la măsuri drastice. Oficialul a spus și că Iranului i se recomandă să nu mai amâne, deoarece acesta este cel mai bun moment pentru a încheia un acord.

Negocieri la Teheran și Doha

Vineri, 30 octombrie, mediatori din Qatar au purtat la Teheran discuții cu partea iraniană care au durat peste 12 ore. Ei au încercat să restabilească un dialog direct între SUA și Iran și să prevină reluarea războiului după alegerile din Statele Unite. În timpul întâlnirii, mediatorii qatarezi au rămas în contact permanent cu Casa Albă. Discuțiile au continuat sâmbătă, la Doha.

The Wall Street Journal a scris că SUA au avertizat mai multe state arabe din Golful Persic despre posibilitatea unei noi operațiuni militare împotriva Iranului, scurte, dar intense. Potrivit publicației, Trump nu a luat încă o decizie finală, dar înclină spre lovituri de amploare după alegerile din SUA. Cealaltă variantă rămâne încercarea de a ajunge la o înțelegere cu Iranul, însă mediatorii din regiune nu au obținut deocamdată rezultate în negocieri.

Unii analiști consideră că noile lovituri ar putea să nu forțeze Iranul să capituleze. Teheranul a rezistat deja atacurilor anterioare ale SUA și Israelului și continuă să atace nave din Golful Persic și trupe americane din regiune. Iranul își menține, totodată, cerințele dure în negocieri. În contextul informațiilor despre o posibilă reluare a loviturilor americano-israeliene, Teheranul a amenințat că va ataca cablurile de internet și centrele de date din statele din Golf.

„Fără limite geografice“

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, le-a spus celor trei comandanți militari de rang înalt că un nou atac al SUA și al Israelului „trebuie întâmpinat cu un răspuns imediat și eficient, fără limite geografice“, pentru a obține „descurajare maximă“. Declarația a fost făcută de biroul său, potrivit unui comunicat citat de Axios.

Este prima întâlnire făcută publică dintre Khamenei și toți comandanții de top ai forțelor armate iraniene de la începutul războiului. Ea are loc în timp ce Trump analizează lovituri majore împotriva Iranului după alegerile din SUA.

Khamenei nu a mai fost văzut și nici auzit în public de când a fost rănit într-un atac israelian în prima zi a războiului. A emis doar declarații scrise, ceea ce a ridicat întrebări despre starea lui. Întâlnirea, neobișnuită, a avut loc la o zi după discuțiile de peste 12 ore ale mediatorilor din Qatar la Teheran.

„Dacă dușmanii lansează din nou atacuri militare sau teroriste, forțele armate ale Republicii Islamice Iran și națiunea iraniană vor stabili când și în ce condiții se vor încheia aceste ostilități“, le-a spus Khamenei comandanților, potrivit comunicatului.

La întâlnire au participat șeful Statului Major al forțelor armate, generalul Ali Abdollahi, comandantul armatei, generalul-maior Amir Hatami, și comandantul Gărzii Revoluționare, generalul-maior Ahmad Vahidi.

Comandanții l-au informat pe Khamenei despre starea de pregătire militară de-a lungul coastei Golfului, în jurul Strâmtorii Ormuz și a Golfului Oman, precum și la frontierele de nord-vest și de sud-est ale Iranului. Ei au raportat și o „creștere de mai multe ori“ a producției de diverse tipuri de muniție, precum și de arme de recunoaștere, de sprijin și de luptă.

Khamenei le-a cerut să actualizeze „banca de ținte“, astfel încât „toate tipurile de active, materiale și nemateriale, ale dușmanului americano-sionist să intre în raza de acțiune a forțelor armate“. El a lăudat „fermitatea inteligentă“ a aliaților Iranului din regiune și a subliniat „unitatea diferitelor arene“ ca element „decisiv și strategic“ pentru Iran.

Condițiile Teheranului

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus pentru Al Jazeera că oficiali de rang înalt au discutat o propunere a vicepreședintelui american JD Vance și a descris încercarea SUA de a deschide negocieri drept un „pas pozitiv“.

El a prezentat însă condiții stricte pentru un acord: ridicarea sancțiunilor, reducerea prezenței militare americane în regiune și recunoașterea unei rute de navigație prin Strâmtoarea Ormuz, convenită cu Omanul.

Araghchi a mai spus că redeschiderea strâmtorii în condițiile Iranului ar putea deschide calea unor negocieri directe. Iranul analizează propunerile mediatorilor privind programul său nuclear, o chestiune esențială pentru SUA.

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