Trump anunță că s-a împăcat cu Musk: „A avut o perioadă proastă, dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni că a reluat comunicarea cu Elon Musk, după o perioadă de conflicte și atacuri publice. Liderul de la Casa Albă a confirmat, într-o discuție cu jurnaliștii aflați la bordul Air Force One, că cei doi au vorbit „din când în când” în ultima perioadă.

Trump a precizat că discuțiile au fost reluate după ce s-au întâlnit luna trecută în Arizona, la funeraliile activistului conservator Charlie Kirk, care a murit împușcat în timpul unui eveniment public.

„Întotdeauna mi-a plăcut Elon”, a declarat președintele american, citat de POLITICO. „A avut o perioadă proastă, un moment dificil. Dar îmi place Elon și bănuiesc că o să-mi placă mereu.”

Afirmațiile marchează o aparentă detensionare a relației dintre Trump și Musk, care în ultimele luni au fost în conflict deschis. Disputa a pornit după ce Musk a sugerat că ar putea susține candidați independenți împotriva Partidului Republican și chiar a discutat public ideea lansării unei noi formațiuni politice, numită America Party.

În replică, Trump l-a avertizat atunci pe Musk că se expune la „consecințe foarte serioase” dacă va continua cu aceste planuri. Președintele a sugerat chiar că ar putea utiliza Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) – o structură pe care Musk a coordonat-o într-o fază de început – împotriva miliardarului.

Posibile implicații politice

Reapropierea dintre cei doi ar putea avea consecințe importante în perspectiva alegerilor din 2026 și 2028, atât pe plan politic, cât și financiar. În calitate de proprietar al platformei X și una dintre cele mai puternice personalități din mediul de afaceri american, Elon Musk rămâne o voce importantă în zona conservatoare.

Prin expunerea sa mediatică și capacitatea de a susține campanii electorale prin donații majore, Musk poate influența semnificativ viitoarele competiții politice din SUA.