Luni, 27 Octombrie 2025
Adevărul
Divergențe între CIA și Departamentul de Stat privind disponibilitatea lui Putin de a negocia pacea cu Ucraina, susține Wall Street Journal

Publicat:

Un raport publicat de The Wall Street Journal dezvăluie tensiuni interne în aparatul de informații american legate de evaluarea intențiilor reale ale președintelui rus Vladimir Putin. Potrivit publicației, biroul de analiză al Departamentului de Stat al SUA – Bureau of Intelligence and Research (INR) – a pus la îndoială concluziile mai optimiste ale CIA privind disponibilitatea liderului de la Kremlin de a negocia sfârșitul războiului din Ucraina.

Deprtamentul de stat al SUA/FOTO:Arhiva
Deprtamentul de stat al SUA/FOTO:Arhiva

Surse citate de jurnaliști spun că experții INR și-au exprimat rezervele în briefinguri interne, timp de mai multe luni, înaintea întâlnirii programate dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska. Divergențele au fost consemnate inclusiv în briefingul zilnic al președintelui, document de referință pentru Casa Albă în deciziile de politică externă.

Semnale contradictorii între agenții

Potrivit WSJ, nu se mai raportaseră anterior astfel de dezacorduri între CIA și Departamentul de Stat în privința poziției Moscovei. Totuși, la scurt timp după aceste divergențe, mai mulți analiști ai biroului INR au fost concediați în cadrul unei „restructurări” administrative, invocată oficial drept o măsură de eficientizare a aparatului federal.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că reorganizarea nu a avut scop politic și că grupul dedicat analizei Rusiei și Eurasiei „continuă să ofere evaluări critice pentru procesul decizional”.

Dar foști oficiali americani avertizează că astfel de tensiuni pot altera calitatea informațiilor care ajung la vârful statului. „Pericolul major este ca politicienii să primească o imagine distorsionată a realității”, spune John Williams, fost șef al analizei pentru Rusia și Eurasia din cadrul INR. „O astfel de distorsionare poate duce la greșeli strategice ce pot afecta securitatea națională.”

Două viziuni opuse despre Putin

La începutul mandatului noii administrații, Casa Albă a cerut o serie de evaluări clasificate pentru a determina care sunt obiectivele Kremlinului și dacă Putin este dispus să negocieze încetarea ostilităților.

Analiștii CIA, răspunzând solicitării, au transmis rapoarte ce sugerau o posibilă deschidere din partea Moscovei pentru discuții, oferind, potrivit surselor, „o perspectivă mai optimistă” asupra șanselor de dialog.

INR a respins însă această interpretare. Williams afirmă că echipa sa „a rămas fermă” în concluzia că Putin nu are niciun stimulent să accepte o pace negociată. „Nu am văzut nicio dovadă că liderul rus ar fi dispus să renunțe la obiectivele sale militare.”

Evaluările Departamentului de Stat s-au bazat pe declarațiile publice ale lui Putin, în care acesta reitera nevoia de „demilitarizare” și „denazificare” a Ucrainei — termeni pe care Kremlinul îi folosește constant de la începutul invaziei din februarie 2022. Concluzia analiștilor a fost clară: președintele rus nu este dispus să renunțe la cererile sale maximaliste, o poziție confirmată recent și de institute independente de cercetare.

Reorganizare sau represalii?

Potrivit surselor citate de WSJ, în lunile care au urmat, conducerea Departamentului de Stat ar fi transmis analiștilor că „divergențele persistente” privind evaluările Rusiei afectează credibilitatea biroului INR în ochii Casei Albe.

În iulie, trei analiști din grupul Rusia–Eurasia au fost concediați, iar un al patrulea și-a dat demisia. Alte departamente, inclusiv biroul care colabora cu experți civili și cel responsabil cu declasificarea informațiilor pentru aliați, au fost închise.

Reorganizarea a inclus și comasarea echipelor care se ocupau de Europa și Eurasia, decizie justificată oficial prin „eliminarea suprapunerilor de competență”.

Trump și ecoul politic al divergențelor

Pe fundalul acestor fricțiuni, fostul președinte american Donald Trump a declarat recent că este pregătit să se întâlnească din nou cu Vladimir Putin, dacă va avea garanția că o astfel de discuție ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina.

Într-un context în care comunitatea de informații americană pare divizată, iar semnalele dinspre Kremlin rămân contradictorii, întrebarea esențială rămâne aceeași: este Vladimir Putin dispus să negocieze pacea sau doar să câștige timp?

SUA

