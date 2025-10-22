Elon Musk îl atacă pe șeful agenției spațiale americane: „Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!”

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3 din cauza întârzierilor în derularea acestui program. Acesta este dedicat întoarcerii astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, , relatează AFP.

„Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!”, a scris multimiliardarul pe contul său de socializare, X. Sean Duffy, secretarul pentru transporturi al lui Trump, este responsabil de managementul interimar al agenţiei spaţiale.

În aprilie 2021, NASA a acordat companiei lui Elon Musk un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis. Acest vehicul, o treaptă superioară modificată a megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, ar trebui să permită astronauţilor să coboare pe suprafaţa Lunii.

NASA nu este însă mulţumită de ritmul actual de dezvoltare a megarachetei Starship, potrivit Agerpres.

„Îmi place SpaceX, este o companie uimitoare. Problema este că au întârzieri (...) şi suntem într-o cursă împotriva Chinei”, a declarat Duffy luni dimineaţă, într-o apariţie la „Squawk Box” de la CNBC.

„Preşedintele (Donald Trump n.r.) şi cu mine vrem să ajungem pe Lună în acest mandat, aşa că voi deschide contractul (...) Voi lăsa alte companii spaţiale să concureze cu SpaceX, cum ar fi Blue Origin”, a adăugat el.

Acuzaţiile au fost respinse de Elon Musk, care a dat asigurări că „va finaliza în cele din urmă întreaga misiune selenară”, el subliniind că compania avansează „cu viteza fulgerului în comparaţie cu restul industriei spaţiale”.

Stadiul misiunii Artemis

După mai multe amânări, misiunea Artemis 3 este programată de NASA pentru mijlocul anului 2027, o dată pe care experţii o consideră imposibil de respectat, dat fiind că SpaceX se confruntă cu provocări tehnice importante pentru a pregăti racheta sa pentru o astfel de misiune.

Timpul însă se scurge, în contextul în care Statele Unite au intrat într-o competiţie spaţială cu China. Beijingul își propune trimiterea de oameni pe suprafaţa selenară până în 2030.

În aceste condiții, NASA ar putea recurge la un alt modul de aselenizare - dezvoltat de compania rivală Blue Origin, a lui Jeff Bezos.

„Blue Origin nu a livrat niciodată o sarcină utilă pe orbită, cu atât mai puţin să ajungă pe Lună”, a scris Elon Musk pe X. Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a transportat un prototip al navei spaţiale Blue Ring a companiei pe orbita Pământului la prima sa lansare - până acum, singura - în ianuarie trecut.

Provocările misiunii Artemis

Etapele misiunii Artemis 3 au suferit întârzieri în ultimii ani, şi din alte motive decât faptul că Starship se află încă în faza de testare. Au existat probleme și cu costumele spaţiale, capsula Orion a NASA, dar şi cu alte tehnologii ce urmează să fie folosite în cadrul misiunii. Capsula Orion ar urma să transporte astronauţii misiunii Artemis 3 pe orbita selenară, de unde vor fi preluaţi de modulul de aselenizare care îi va duce la suprafaţă.

Tensiunile între şeful SpaceX şi Sean Duffy survin în contextul negocierilor privind viitorul administrator permanent al NASA.

Omul de afaceri Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, care fusese ales iniţial de preşedintele Donald Trump, a fost îndepărtat la sfârşitul lunii mai, cu puţin timp înainte de izbucnirea publică a conflictului dintre preşedinte şi şeful SpaceX.

Însă, conform relatărilor din presă, preşedintele Trump ia în considerare numirea sa din nou în funcţie, iar asta nu i-ar conveni lui Sean Duffy, care ar dori să rămână la conducerea NASA.