search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Elon Musk îl atacă pe șeful agenției spațiale americane: „Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Directorul general al SpaceX, Elon Musk, l-a atacat marți pe administratorului interimar al NASA, Sean Duffy, după ce acesta din urmă a declarat că SpaceX riscă să piardă contractul cu NASA pentru misiunea Artemis 3 din cauza întârzierilor în derularea acestui program. Acesta este dedicat întoarcerii astronauţilor americani pe Lună după era misiunilor Apollo, , relatează AFP.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

„Sean Idiotul încearcă să omoare NASA!”, a scris multimiliardarul pe contul său de socializare, X. Sean Duffy, secretarul pentru transporturi al lui Trump, este responsabil de managementul interimar al agenţiei spaţiale.

În aprilie 2021, NASA a acordat companiei lui Elon Musk un contract de 2,9 miliarde de dolari pentru a furniza primul modul de aselenizare cu echipaj pentru programul Artemis. Acest vehicul, o treaptă superioară modificată a megarachetei Starship, aparţinând SpaceX, ar trebui să permită astronauţilor să coboare pe suprafaţa Lunii.

NASA nu este însă mulţumită de ritmul actual de dezvoltare a megarachetei Starship, potrivit Agerpres.

„Îmi place SpaceX, este o companie uimitoare. Problema este că au întârzieri (...) şi suntem într-o cursă împotriva Chinei”, a declarat Duffy luni dimineaţă, într-o apariţie la „Squawk Box” de la CNBC.

„Preşedintele (Donald Trump n.r.) şi cu mine vrem să ajungem pe Lună în acest mandat, aşa că voi deschide contractul (...) Voi lăsa alte companii spaţiale să concureze cu SpaceX, cum ar fi Blue Origin”, a adăugat el.

Acuzaţiile au fost respinse de Elon Musk, care a dat asigurări că „va finaliza în cele din urmă întreaga misiune selenară”, el subliniind că compania avansează „cu viteza fulgerului în comparaţie cu restul industriei spaţiale”.

Stadiul misiunii Artemis

După mai multe amânări, misiunea Artemis 3 este programată de NASA pentru mijlocul anului 2027, o dată pe care experţii o consideră imposibil de respectat, dat fiind că SpaceX se confruntă cu provocări tehnice importante pentru a pregăti racheta sa pentru o astfel de misiune.

Timpul însă se scurge, în contextul în care Statele Unite au intrat într-o competiţie spaţială cu China. Beijingul își propune trimiterea de oameni pe suprafaţa selenară până în 2030.

În aceste condiții, NASA ar putea recurge la un alt modul de aselenizare - dezvoltat de compania rivală Blue Origin, a lui Jeff Bezos.

„Blue Origin nu a livrat niciodată o sarcină utilă pe orbită, cu atât mai puţin să ajungă pe Lună”, a scris Elon Musk pe X. Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a transportat un prototip al navei spaţiale Blue Ring a companiei pe orbita Pământului la prima sa lansare - până acum, singura - în ianuarie trecut.

Provocările misiunii Artemis

Etapele misiunii Artemis 3 au suferit întârzieri în ultimii ani, şi din alte motive decât faptul că Starship se află încă în faza de testare. Au existat probleme și cu costumele spaţiale, capsula Orion a NASA, dar şi cu alte tehnologii ce urmează să fie folosite în cadrul misiunii. Capsula Orion ar urma să transporte astronauţii misiunii Artemis 3 pe orbita selenară, de unde vor fi preluaţi de modulul de aselenizare care îi va duce la suprafaţă.

Tensiunile între şeful SpaceX şi Sean Duffy survin în contextul negocierilor privind viitorul administrator permanent al NASA.

Omul de afaceri Jared Isaacman, un apropiat al lui Elon Musk, care fusese ales iniţial de preşedintele Donald Trump, a fost îndepărtat la sfârşitul lunii mai, cu puţin timp înainte de izbucnirea publică a conflictului dintre preşedinte şi şeful SpaceX.

Însă, conform relatărilor din presă, preşedintele Trump ia în considerare numirea sa din nou în funcţie, iar asta nu i-ar conveni lui Sean Duffy, care ar dori să rămână la conducerea NASA.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
digi24.ro
image
Sabotaj organizat de Rusia în București, dejucat de serviciile românești. Putea face sute de victime. Filmul operațiunii
stirileprotv.ro
image
Vremea de astăzi, 22 octombrie. Temperaturi în creștere în cea mai mare parte a țării
gandul.ro
image
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
mediafax.ro
image
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
fanatik.ro
image
Un bărbat s-a dat drept ofițer SRI, a racolat foşti luptători din MApN și a păcălit inclusiv polițiști și angajați din alte structuri ale statului
libertatea.ro
image
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care săpa după râme lângă casă a descoperit o comoară extraordinară: „Este unul dintre cele mai mari tezaure”
antena3.ro
image
Cum a inventat un bărbat o unitate SRI falsă și a convins civili să devină "agenți secreți"
observatornews.ro
image
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap!
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
În loc de iarnă, vine primăvara! Prognoza meteo pentru următoarele săptămâni nu aduce veşti bune
playtech.ro
image
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru cetăţenia bulgară. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a Bucureștiului
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Anuntul momentului! Ce trebuie să știe toți românii
kanald.ro
image
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România. Modificări importante și pentru...
playtech.ro
image
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
wowbiz.ro
image
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
romaniatv.net
image
Prins între fotbal și afaceri cu mobilă, Dan Șucu găsește mereu timp pentru soție. Fie doar și pentru un prânz rapid la mall FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Apariție răvășitoare a fotomodelului român care s-a căsătorit cu un milionar
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC
click.ro
image
Durere de nedescris! Mirela, tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova, condusă pe ultimul drum. Gestul impresionant făcut de apropiați FOTO EXCLUSIV
click.ro
image
Cătălin Măruță a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu emisiunea pe care o prezintă la Pro TV: „Poate nu am fost cel mai bun prezentator”
click.ro
Prințesa Diana întâlnindu se cu George Michael, Mick Hucknall și David Bowie pe Wembley Arena, profimedia 0498564331 jpg
Se culca cu 3 femei pe zi, a bifat peste 3000, dar tot la soție revenea. Starul își compătimește nevasta: ”Biata de ea!”
okmagazine.ro
Simply Red foto Profimedia jpg
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
image
Cine este Doru Octavian Dumitru. Actorul a fost însurat de trei ori: „Abia acum simt că am o căsnicie adevărată”. Care este starea sa de sănătate după ce a suferit un AVC

OK! Magazine

image
Gata, a găsit țapul ispășitor! Meghan își aruncă veninul spre eterna ei rivală, Kate, pe care o acuză de cel mai malefic plan de distrugere a ei

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Simptome de cancer pe care le poți observa când mănânci