Trump amenință că atacă Nigeria: „Dacă Guvernul continuă să permită uciderea creștinilor, SUA ar putea să intre în această țară”

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă, 1 noiembrie, că a ordonat Pentagonului să înceapă planificarea unei posibile intervenții militare în Nigeria, acuzând guvernul țării africane că nu reușește să oprească persecuția creștinilor.

„Dacă guvernul nigerian continuă să permită uciderea creștinilor, SUA vor opri imediat orice formă de ajutor și asistență pentru Nigeria și ar putea chiar să intre în această țară, acum discreditată, «cu armele pregătite», pentru a elimina complet teroriștii islamiști care comit aceste atrocități îngrozitoare”, a scris Trump pe rețelele sociale.

„Dispun prin prezenta ca Departamentul nostru al Apărării să se pregătească pentru o posibilă acțiune. Dacă vom ataca, acțiunea va fi rapidă, violentă și decisivă, exact ca atacurile ticăloșilor teroriști asupra creștinilor noștri PREȚUIȚI!”

Trump a amenințat cu o posibilă intervenție militară în Nigeria, după ce președintele Bola Ahmed Tinubu a respins acuzațiile sale privind persecuția creștinilor, afirmând că Nigeria este o țară tolerantă religios.

„Libertatea religioasă și toleranța au fost întotdeauna un pilon al identității noastre colective și vor rămâne mereu astfel”, a afirmat președintele nigerian.

„Nigeria se opune persecuției religioase și nu o încurajează. Este o țară care garantează constituțional protecția cetățenilor de toate credințele.”

Vineri, Trump afirmase că „creștinismul se confruntă cu o amenințare existențială în Nigeria” și că „islamismul radical este responsabil pentru acest masacru în masă”.

Comentariile lui Trump au venit la câteva săptămâni după ce senatorul american Ted Cruz a cerut Congresului să desemneze Nigeria drept țară care încalcă libertatea religioasă, invocând presupuse „măceluri în masă ale creștinilor”.

Nigeria, cu o populație de aproximativ 220 de milioane de locuitori, este împărțită aproape egal între creștini și musulmani. Țara se confruntă de mult timp cu probleme de securitate provenite din diverse surse, inclusiv gruparea extremistă Boko Haram, care încearcă să impună o interpretare radicală a legii islamice și atacă, de asemenea, musulmanii pe care îi consideră insuficient de devotați.

Atacurile din Nigeria au motivații diverse — unele sunt religioase, vizând atât creștini, cât și musulmani, iar altele provin din conflicte între fermieri și crescători din cauza resurselor în scădere, rivalități comunitare, mișcări separatiste sau tensiuni etnice.

Deși creștinii se numără printre victimele grupărilor armate, analiștii afirmă că majoritatea victimelor sunt musulmani din nordul Nigeriei, regiune cu majoritate musulmană, unde au loc cele mai multe atacuri.

Kimiebi Ebienfa, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe nigerian, a reiterat angajamentul guvernului de a proteja cetățenii de toate religiile.

„Guvernul federal al Nigeriei va continua să apere toți cetățenii, indiferent de rasă, credință sau religie”, a declarat Ebienfa sâmbătă. „La fel ca America, Nigeria nu are altă opțiune decât să celebreze diversitatea, care este cea mai mare forță a noastră.”

Nigeria a fost inclusă pentru prima dată pe lista țărilor „deosebit îngrijorătoare” în 2020 pentru încălcări sistematice ale libertății religioase, iar desemnarea a fost ridicată în 2023, probabil pentru a îmbunătăți relațiile cu SUA înaintea vizitei secretarului de stat Antony Blinken.