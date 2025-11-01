search
Sâmbătă, 1 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Prim-ministrul canadian i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru o reclamă „frauduloasă”: „Președintele s-a simțit jignit”

0
0
Publicat:

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat că i-a cerut scuze președintelui american Donald Trump după difuzarea unei reclame anti-protecționiste finanțate de guvernul provinciei Ontario. Spotul, care cita un discurs al fostului președinte Ronald Reagan, a stârnit un nou val de tensiuni comerciale între cele două țări.

Trump și Carney FOTO Profimedia
Trump și Carney FOTO Profimedia

În marja summitului APEC, desfășurat în orașul sud-coreean Gyeongju, Mark Carney a declarat sâmbătă că a discutat personal cu liderul de la Casa Albă după apariția reclamei considerate ofensatoare. „I-am prezentat scuze președintelui. Președintele s-a simțit jignit”, a spus Carney în fața jurnaliștilor, adăugând că negocierile comerciale vor fi reluate „atunci când Statele Unite vor fi pregătite”. 

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a confirmat că a discutat cu Carney și că spotul va fi retras. „Campania publicitară va fi suspendată luni, pentru ca negocierile comerciale să poată fi reluate”, a declarat acesta vineri.

Reclamă cu discursul lui Reagan, acuzată de „denaturare”

Reclama difuzată pe principalele rețele de televiziune americane a fost finanțată de guvernul provinciei Ontario și conținea fragmente dintr-un discurs rostit de Ronald Reagan în 1987, în care fostul lider american critica tarifele vamale. În clip, Reagan era citat spunând că tarifele „afectează toți lucrătorii și consumatorii americani” și „declanșează războaie comerciale aprige”.

Sursa video: X / @fordnation

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au reacționat, susținând că mesajul reclamei a „denaturat cuvintele” fostului președinte. 

Trump: „Canada a fost prinsă în flagrant”

Într-o postare pe platforma Truth Social, Donald Trump a acuzat guvernul canadian că „a fost prins în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă pe discursul lui Ronald Reagan despre tarife”. „Din cauza denaturării grave a faptelor și a actului ostil, voi majora tariful aplicat Canadei cu 10% peste nivelul actual”, a anunțat președintele american.

Liderul de la Casa Albă a mers mai departe, acuzând Ottawa că a acționat deliberat „pentru a influența decizia Curții Supreme a SUA și a altor tribunale”, care analizează legalitatea decretelor prin care administrația Trump a introdus majorările tarifare.


SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
România are o nouă staţiune turistică de interes naţional. „Un loc de care orice român ar trebui să se îndrăgostească”
digi24.ro
image
Pentagonul a aprobat livrarea de rachete Tomahawk către Ucraina. Decizia finală o va lua Trump
stirileprotv.ro
image
Vremea pe o lună. Estimările meteorologilor ANM până pe 1 decembrie 2025
gandul.ro
image
Moșii de Toamnă – zi de pomenire a morților, într-un cosmos care se deschide acum / Au fost ființe totemice, acum sunt ființe din duh / Ce este coliva și de ce o împărțim?
mediafax.ro
image
Cât costă să faci Revelionul în 2025 la hotelul deținut de Simona Halep din Poiana Brasov. Prețul pentru o singură noapte e peste multe salarii din România
fanatik.ro
image
Cum îi urmărea Securitatea comunistă pe studenți. Scrisoarea ironică „interceptată” în 1985: „Untul la kilogram, smântână 3 feluri la alegere, 15 feluri de brânzeturi”
libertatea.ro
image
Cel mai bogat om din Rusia își vede imperiul petrolier destrămându-se după sancțiunile americane. „Lukoil este terminat”
digi24.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Divorțul anului în România. Lovitură de teatru, la prima înfățișare a procesului
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Amenințare fără precedent pentru Putin din NATO: „Vom șterge Moscova de pe fața Pământului dacă va ataca o capitală europeană”
antena3.ro
image
Amenda de 3.000 de lei dată de un jandarm organizatorului marşului "Colectiv" rămâne în vigoare
observatornews.ro
image
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
cancan.ro
image
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
prosport.ro
image
Dispozitivul care pare inofensiv, dar îți crește factura la energie cu peste 200 de lei pe lună
playtech.ro
image
Victor Piţurcă, antrenorul CSA Steaua cu drept de promovare? Anunţul lui Ioan Becali: “Trebuie să găsească bani!”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a decis: nume nou în conducerea celor de la FCSB!
digisport.ro
image
Ilie Bolojan riscă sancțiuni penale dacă lipsește de la Parlament? Avertismentul dur lansat de un avocat
stiripesurse.ro
image
Incredibil cine este principala suspectă în cazul bătrânei decedate în Pantelimon. O fetiță de doar 12 ani a dezvăluit totul
kanald.ro
image
Banca din România care a dispărut, dar nu în liniște. Clienții au rămas fără acces complet la bani și...
playtech.ro
image
Primele imagini cu Ștefania Szabo în sicriu! Trupul neînsuflețit al doctoriței de 37 de ani a fost ridicat de la morgă și depus la capelă. Va fi înmormântată în uniforma de medic | FOTO
wowbiz.ro
image
Ancheta a confirmat cauza decesului. Ce s-a întâmplat în ultimele ore de viaţă ale doctoriţei din Buzău şi ce este "laptele uitării"
romaniatv.net
image
Horoscopul lunii noiembrie. Ce surprize pregătesc astrele pentru fiecare zodie
mediaflux.ro
image
Crainicul echipei, dat afară după o remarcă scandaloasă la adresa unei handbaliste legendare!
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Mitul alcoolului „curat”: tequila, ginul, vinul sau berea. Ce spun experții despre băuturile promovate ca sănătoase
actualitate.net
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza
click.ro
image
O româncă a cucerit sudul Spaniei. Afacerea cu care a dat lovitura, oferită exemplu de televiziunea spaniolă
click.ro
image
Adevărul despre relația din spatele scenei dintre Angela Similea și „Prințul șlagărelor”. Fiul compozitorului Marcel Dragomir rupe tăcerea: „Ea era ca pe un piedestal!” Ultimele lui cuvinte
click.ro
Harry & Meghan la un meci Dodgers, Profimedia (1) jpg
Lovitură majoră pentru Prințul Harry! Fiul regelui recunoaște: copiii lui n-au nicio idee cu ce se ocupă, iar falimentul este aproape
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
ana blandiana jpg
Scriitoarea Ana Blandiana, membru titular al Academiei Române
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
image
Tânăra de 18 ani care a întors toate scaunele la Vocea României: „Absolut extraordinar!” Cine este Sunamita Beza

OK! Magazine

image
Alexandru Ion și Ștefan Floroaica: “Ne-am întors din Asia Express cu multe kilograme în plus... în bagajul vieții”

Click! Pentru femei

image
După atâția ani de la divorț, Brad Pitt și Angelina Jolie tot mai au ceva de împărțit. Ce-i cere acum actorul fostei lui soții?

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii noiembrie 2025: Cine se pregătește pentru cele mai mari schimbări?