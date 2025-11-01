Video Prim-ministrul canadian i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru o reclamă „frauduloasă”: „Președintele s-a simțit jignit”

Prim-ministrul canadian Mark Carney a anunțat că i-a cerut scuze președintelui american Donald Trump după difuzarea unei reclame anti-protecționiste finanțate de guvernul provinciei Ontario. Spotul, care cita un discurs al fostului președinte Ronald Reagan, a stârnit un nou val de tensiuni comerciale între cele două țări.

În marja summitului APEC, desfășurat în orașul sud-coreean Gyeongju, Mark Carney a declarat sâmbătă că a discutat personal cu liderul de la Casa Albă după apariția reclamei considerate ofensatoare. „I-am prezentat scuze președintelui. Președintele s-a simțit jignit”, a spus Carney în fața jurnaliștilor, adăugând că negocierile comerciale vor fi reluate „atunci când Statele Unite vor fi pregătite”.

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a confirmat că a discutat cu Carney și că spotul va fi retras. „Campania publicitară va fi suspendată luni, pentru ca negocierile comerciale să poată fi reluate”, a declarat acesta vineri.

Reclamă cu discursul lui Reagan, acuzată de „denaturare”

Reclama difuzată pe principalele rețele de televiziune americane a fost finanțată de guvernul provinciei Ontario și conținea fragmente dintr-un discurs rostit de Ronald Reagan în 1987, în care fostul lider american critica tarifele vamale. În clip, Reagan era citat spunând că tarifele „afectează toți lucrătorii și consumatorii americani” și „declanșează războaie comerciale aprige”.

Sursa video: X / @fordnation

Fundația și Institutul Prezidențial Ronald Reagan au reacționat, susținând că mesajul reclamei a „denaturat cuvintele” fostului președinte.

Trump: „Canada a fost prinsă în flagrant”

Într-o postare pe platforma Truth Social, Donald Trump a acuzat guvernul canadian că „a fost prins în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă pe discursul lui Ronald Reagan despre tarife”. „Din cauza denaturării grave a faptelor și a actului ostil, voi majora tariful aplicat Canadei cu 10% peste nivelul actual”, a anunțat președintele american.

Liderul de la Casa Albă a mers mai departe, acuzând Ottawa că a acționat deliberat „pentru a influența decizia Curții Supreme a SUA și a altor tribunale”, care analizează legalitatea decretelor prin care administrația Trump a introdus majorările tarifare.



