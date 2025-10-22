search
Miercuri, 22 Octombrie 2025
Adevărul
Video Zeci de oameni au murit, după ce o cisternă s-a răsturnat și a explodat în Nigeria

Publicat:

Zeci de oameni și-au pierdut viața într-o explozie a unei cisterne de petrol în statul central Niger din Nigeria, după ce vehiculul a derapat de pe drum și s-a răsturnat, vărsând combustibil.

FOTO Captură video X / World News
FOTO Captură video X / World News

Sătenii s-au grăbit să colecteze combustibilul de la cisterna răsturnată, care a explodat brusc, declanșând un incendiu uriaș. Aproximativ 30 de persoane au murit, iar cel puțin 40 au fost rănite în grade diferite, transmite BBC.

Accidentul a avut loc în apropierea comunităților Essan și Badeggi, de-a lungul drumului Bida-Agaie, în zona administrativă Katcha din statul Niger. Agenția Federală pentru Siguranța Rutieră din Nigeria a declarat pentru agenția Reuters că cel puțin 35 de persoane au murit în accident, în timp ce un coordonator local al Agenției Naționale pentru Managementul Urgențelor (Nema) a spus pentru AFP că există „29 de morți și 42 de răniți”.

Oficialii Nema au declarat pentru BBC că intervin la fața locului, dar nu au putut confirma numărul exact al celor afectați. Guvernatorul statului Niger, Mohammed Umaru Bago, și-a exprimat condoleanțele pentru locuitori, descriind incidentul ca fiind „îngrijorător, nefericit și patetic”.

„Este descurajator cum oamenii continuă să se apropie de o cisternă căzută pentru a-i scoate conținutul” în ciuda mai multor campanii de conștientizare, a declarat secretarul său de presă, Bologi Ibrahim.

Sursa X / World News

Cisterna, care transporta produse petroliere din Lagos, în sudul Nigeriei, către nord, ar fi derapat din cauza stării proaste a drumului.

Drumurile în stare precară sunt un factor major în producerea accidentelor rutiere în țară. În octombrie anul trecut, o explozie a unei cisterne cu combustibil a ucis 153 de persoane în statul Jigawa, nord-vestul Nigeriei.

În ianuarie anul acesta, un camion care transporta aproximativ 60.000 de litri de benzină s-a răsturnat în apropiere de Suleja, tot în statul Niger, ucigând cel puțin 86 de persoane și rănind aproape 70.

În lume

